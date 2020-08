Waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową [PRZEPIS]

Przepisem na ten niebanalny deser - waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową podzieliła się nasza Czytelniczka Ewa Lenczyk-Chmielarska.

Składniki na spód brownie:

175 g gorzkiej czekolady

125 g masła

2 jaja

125 g ciemnego cukru trzcinowego

25 g mąki pszennej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

75 g orzechów laskowych

Wykonanie brownie

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Natłuść tortownicę i wyłóż ją papierem do pieczenia. W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę i masło. Odstaw do ostygnięcia. Ubij jajka z cukrem na puszystą masę. Wmieszaj delikatnie roztopioną czekoladę. Następnie przesiej do niej mąkę, proszek do pieczenia i dodaj orzechy, a następnie wymieszaj składniki. Przełóż masę do formy i wyrównaj. Piecz przez około 25 minut.



Składniki na masę serową: