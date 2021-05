Wąwóz Homole, Małe Pieniny - propozycja na majówkę, na rodzinną wycieczkę

Po pokonaniu 200 m chodnikiem skręcamy w zielony szlak, który prowadzi prze tajemniczy i bardzo urokliwy Wąwóz Homole. Pełen małych żelaznych i drewnianych mostków, którymi przechodzi się na szemrzącym potokiem. Po prawej i lewej stronie wąwozu widoczne ciekawe formy skalne. Droga nieznacznie wznosi się i po 1 godzinie i 15 minutach znajdujemy się na polanie - dobre miejsce do odpoczynku. stąd dalej zielonym szlakiem do rezerwatu Wysokie Skałki pod Wysoką (1050 m n. p. m.) - najwyższego szczytu Małych Pienin. Na szczyt niebieski szlak (15 min), bądź obejście zielonym, ale wtedy tracimy ciekawe widoki na pasma Pienin, Beskidu Sądeckiego i Tatr. Po około 1.45 min marszu osiągamy Przełęcz Rozdziela skąd również rozciągają się ładne widoki.

Po skręcie w lewo w drogę na dół oznaczoną żółtym szlakiem docieramy do kolejnego wąwozu na naszej trasie - Rezerwat Biała Woda. Szerszy niż Homole, też otoczony skałkami. wygodną ścieżką dochodzimy do Jaworek, do parkingu bądź przystanku autobusowego. Całość trasy to około 4.30 - 5 godzin wędrówki. Niezapomniane widoki z pewnością wynagrodzą lekkie zmęczenie.