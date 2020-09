We wrześniu i październiku druga edycja Krakowskiego Festiwalu Żydowskiego Teatru. Tym razem teatr będzie w internecie

- Szukamy teatru w przestrzeni internetowej. To eksperyment polegający na próbie odnalezienia formy teatralnej, która powstała na przecięciu teatru i internetu, z jednej strony dzieje się on-line, z drugiej pozostaje teatrem jako medium. - mówi Tanya Segal, założycielka, dyrektor i reżyser krakowskiego Teatru Żydowskiego - Teatru Midraszowego, organizatora Festiwalu. - Tegoroczny festiwal wprawdzie odbędzie się w internecie, jednak nie będzie to jedynie odtworzenie wcześniej nagranych spektakli, a poszukiwanie nowej formy, sztuka, bowiem, zawsze reaguje na rzeczywistość.

Krakowski Festiwal Żydowskiego Teatru to nowa inicjatywa na kulturalnej mapie Krakowa. Pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym roku. Tegoroczny festiwal, podobnie jak inne wydarzenia kulturalne , stanął przed wyzwaniem edycji pandemicznej. Tak narodził się pomysł przestrzeni na styku świata teatru i internetu, której ideą jest zachowanie istoty teatru, czyli interakcji artystów z widzami.

Na widzów czekają nie tylko spektakle z ubiegłorocznej edycji, ale także zakotwiczone w nich dyskusje i sesje. Pierwsze wydarzenia odbędą się 10 i 15 września - to dramat "Mazagan. Miasto" Beniamina M. Bukowskiego oraz „Konik Kazimierski” adaptacja sceniczna przedstawienia ulicznego „Tajemniczy Konik z Kazimierza” zrealizowanego we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

"Mazagan. Miasto" to historia średniowiecznego miasta, które przepłynęło trzy oceany. Tej opowieści towarzyszyć będzie spotkanie on-line widzów z twórcami i rozmowa o domu, jego miejscu w budowaniu naszej tożsamości, w kulturze. To także głębokie nawiązanie do aktualnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy i pytanie czym dziś stal się dom.

„Konik Kazimierski” to muzyczno-taneczny spektakl nawiązujący do żydowskiej kultury i tradycji, będącej przez wieki nierozerwalną częścią kultury Krakowa.