Wędrówka po obrzeżach prowincjonalnej Polski. Pierwszy film drogi Jana Jakuba Kolskiego - "Wariaci" - w kinach od 12 kwietnia

Główną rolę Eryka gra w filmie Eryk Lubos, znakomity aktor, którego pamiętamy z wyrazistych ról w „Sztuce kochania”, „Mojej krwi”, „Underdogu” i „Tacie”.

- Eryk jest nieudacznikiem i poetą. Nim poezja na dobre zdominowała jego życie, zdążył być jeszcze chuliganem, bokserem, złodziejem, mężem i... ojcem. W każdej z tych ról spełniał się umiarkowanie dobrze. Karolka jest żoną nieudacznika, osobą z atrofią woli, chętnie autoryzującą cudze pomysły na jej życie. Byleby tylko nie podejmować decyzji. Tych dwoje wychodzi z więzienia bez wyraźnego planu co do dalszego ciągu. Ruszają w podróż, licząc na to, że sprawy się jakoś same ułożą. Ale sprawy nie chcą się same układać – zdradza reżyser.