Weekend w Krakowie. Parada Smoków, Wodecki Twist Festiwal, Dni Nowej Huty. Oto najlepsze wydarzenia w mieście w dniach 7-9 czerwca: Matylda Skowronek

To będzie weekend ze smokami w Krakowie. W sobotę o 22 widowisko plenerowe na Wiśle, a w niedzielę o 12 Parada Smoków. Wszystkie wydarzenia weekendu >>> Andrzej Banas Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Co robić w weekend w Krakowie? To pytanie często spędza sen z powiek zarówno mieszkańcom miasta, jak i turystom. Na szczęście osobom, które jeszcze nie są pewne, co chcą robić w najbliższych dniach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienia najciekawszych wydarzeń w Krakowie. Zobacz, co ciekawego można robić w mieście w nadchodzący weekend!