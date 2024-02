Wieczysta Kraków poleciała do Turcji, w planie pięć sparingów. Kogo trener Peszko zabrał do Belku?

Na Riwierze Tureckiej Wieczysta była zimą 2022, zimą 2023, no i teraz też będzie grana Turcja. Dla Sławomira Peszki będzie to pierwszy w życiu obóz w roli trenera, no bo w takie buty wszedł niedawno, we wrześniu. Z dobrym skutkiem prowadził Wieczystą jesienią w III lidze, jego zespół jest liderem tabeli grupy IV, a w ostatnich tygodniach o klubie ponownie było głośno - ze względu na przeprowadzone transfery. Zwłaszcza dwa ostatnie - Tomasza Swędrowskiego, kupionego (sorry, nieładnie to brzmi) z Ruchu Chorzów) i Michała Trąbki, za którego Wieczysta zapłaciła Stali Mielec.

Trąbka zadebiutował w krakowskim zespole w ostatnią sobotę, 3 lutego, w sparingu z LKS Goczałkowice-Zdrój. Z zespołem trenera Łukasza Piszczka drużyna trenera Sławomira Peszki zremisowała 2:2. Wcześniej Wieczysta pokonała 6:1 drugoligową Polonię Bytom, 2:1 pierwszoligowy Bruk-Bet Nieciecza i zremisowała 1:1 z drugoligową Sandecją Nowy Sącz.