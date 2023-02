Wieczysta Kraków. We wtorek dwa sparingi „Żółto-czarnych" na zgrupowaniu w Turcji. Rywale z Rumunii i Ukrainy

Do Turcji na dwutygodniowe zgrupowanie poleciało aż 32 podopiecznych trenera Dariusza Marca (zabrakło przechodzących rehabilitację Sławomira Peszki i Michała Maka). Oprócz zajęć szkoleniowych czeka ich aż osiem sparingów – granych dwoma składami - podczas czterech dni meczowych. We wtorek rywalami „Żółto-czarnych” będą rumuńska Concordia Chiajna (godz. 9.30) i ukraiński PFK Lwów (godz. 15). Wcześniej klub informował, że najpierw zagrają oni z PFK, a potem z Concordią.

W Concordii grają dwaj byli zawodnicy polskich klubów: 33-letni słowacki bramkarz Martin Chudy (od stycznia 2019 do czerwca 2021 - Górnik Zabrze, 84 mecze w ekstraklasie) i 35-letni chorwacki stoper Luka Marić (od lutego do lipiec 2015 – Zawisza Bydgoszcz, od lipca 2018 do lipca 2020 – Arka Gdynia, razem 59 meczów w ekstraklasie).