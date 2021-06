Wieczysta Kraków. "Żółto-czarni" - mimo zapewnienia już sobie awansu do IV ligi - pilnie trenują przed kolejnymi meczami [ZDJĘCIA] Jerzy Filipiuk

Choć piłkarze Wieczystej Kraków już w sobotę (5.06.2021) zapewnili sobie awans do IV ligi, nie zaniedbują przygotowań do kolejnych meczów (zostały im do rozegrania jeszcze cztery). Codziennie pilnie trenują. Sławomir Peszko, Radosław Majewski i ich koledzy nie mają taryfy ulgowej. Zajęcia prowadzą trener Rafał Jędrszczyk i szkoleniowiec bramkarzy Krzysztof Wajda. W poniedziałek (7.06.2021) drużynę odwiedził Franciszek Smuda, który od 1 lipca będzie trenerem Wieczystej. Chcesz zobaczyć, jak "Żółto-czarni" trenują przed finiszem sezonu? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.