Wielka wygrana w Krakowie. Lottomilioner zgarnął zawrotną kwotę. Szczęśliwiec zawarł zakład metodą chybił trafił

Kraków zyskał nowego Lottomilionera! To osoba, na której kuponie znalazła się trafnie wytypowana "szóstka" w Lotto Plus o wartości 1 000 000 zł. Szczęśliwiec zawarł zakład metodą chybił trafił.

Wylosowane we wczorajszym losowaniu Lotto Plus liczby to: 8, 9, 11, 12, 24, 43. Warto dodać, że jest to już 50. wygrana od 1 000 000 zł w Lotto i Lotto Plus w Krakowie!