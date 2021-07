Wielki hit w Energylandii. Ekipa Friza będzie miała swój rollercoaster. Youtuberzy w parku rozrwyki [ZDJĘCIA, WIDEO]

Park Rozrywki Energylandia i Ekipa Friza łączą siły. Znani youtuberzy będą mieli swój rollercoaster

Park Rozrywki Energylandia i Ekipa Friza nawiązały współpracę, której efektem jest przygotowanie rollercoastera Ekipy – EKIPA Light Explorers, obrandowanego logiem Ekipa. Jest to rodzinny boomerang roller coaster, czyli kolejka, która jedzie po torze w jedną stronę, a następnie wraca tyłem do kierunku jazdy. Tuż obok rollercoastera znajdzie się strefa chillu Ekipy. Atrakcje będą umiejscowione w Aqualantis – nowej, szóstej strefie rozrywki Energylandii, która zajmie powierzchnię 6 hektarów. To wodny raj z

"egzotyczną" wyspą.

Otwarcie rollercoastera Ekipy zaplanowane jest na środę (14 lipca) - poinformował Karol "Friz" Wiśniewski.

Energylandia wypuściła limitowane Ekipowe Coaster Boxy w skład których wchodzą: kolekcjonerski bilet do Energylandii, wodoodporne etui na telefon z logo Energylandia & Ekipa, foto voucher, dzięki któremu odbierzesz spersonalizowane zdjęcie z przejazdu Ekipowym Coastem: Ekipa Light Explorers, w specjalnej dedykowanej ramce, a także plakat "Ekipa" wraz z mapką Energylandii.