Wielkie otwarcie Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze już 21 maja. Dwie nowe strefy Exotic Island oraz Aqualantis [ZDJĘCIA]

Kraków. Śnięte ryby, wycięte drzewa. Kontrowersje wokół inwestycji w Przylasku Rusieckim

Wielkimi krokami zbliża się otwarcie nowoczesnego kąpieliska w Przylasku Rusieckim - dla mieszkańców dostępne będą piaszczysta plaża, pomosty, wyciągi do nart wodnych oraz żaglówki. Jednak wokół trwającej inwestycji nie brakuje kontrowersji. Mieszkańcy zwracają uwagę na wycięte drzewa oraz śnięte ryby. To drugie budzi obawy o jakość wody. Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości odpowiada, że główną ideą przy tworzeniu terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym nr 1 było maksymalne zachowanie półdzikiego charakteru tego miejsca. Jeśli zaś chodzi o jakość wody, to w spółce przekazują, że "kąpielisko spełnia wymagane normy".