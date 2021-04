Wieprz. Zderzenie dwóch samochodów, jedna osoba ranna. Utrudnienia na ulicy Wadowickiej

We wtorek (27.04.2021), ok. godz.17. na skrzyżowaniu ulicy Wadowickiej z ulicą Twierdza w Wieprzu doszło do wypadku.

Wieprz. Wypadek na skrzyżowaniu

Zderzyły się tam ze sobą dwa samochody osobowe. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z pojazdów wpadł do rowu. Jedna osoba doznała obrażeń, zajęło się nią pogotowie.

Na miejscu jest policja i kilka zastępów straży pożarnej. Trwa porządkowanie jezdni i ustalanie przyczyny tego zdarzenia. Możliwe są utrudnienia w przejeździe.