Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju „Budową Roku". To jedyna taka konstrukcja w Polsce [ZDJĘCIA] 7.09

Morskie Oko. 18-latek wjechał na szlak quadem. Chciał zaimponować dziewczynie

Policja i straż Tatrzańskiego Parku Narodowego zatrzymały wczoraj (niedziela 6 września) 18-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego, który na quadzie wjechał na szlak do Morskiego Oka i jechał po nim z dużą prędkością. Zrobił to by "zaszpanować" przed siedzącą tuż za nim dziew...