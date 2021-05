Wiosenna sałatka, carpaccio i tatar, czyli kulinarne arcydzieła, które przygotujesz we własnej kuchni [PRZEPISY]

W gotowaniu olbrzymią rolę odgrywają detale. Czas, składniki, precyzja, a nawet narzędzia, jakimi się posługujesz - wszystko to wpływa na jakość przygotowywanej potrawy. Z tępym i źle dobranym do produktu nożem, za grubo pokrojonymi składnikami czy nieodpowiednią deską do krojenia proces będzie żmudny, a osiągnięcie sukcesu bardzo trudne. Jak zatem stworzyć danie, które zasłuży na miano kulinarnego arcydzieła?

Sposób przygotowania: Rozdrobnij wołowinę do postaci mięsa mielonego, siekając ją nożem. Dopraw solą i pieprzem. Na talerzu ustaw okrągłą foremkę z mięsem, a następnie ją zdejmij. Posiekaj szalotki w drobniutką kostkę i nałóż starannie dwie łyżeczki na wierzch mięsa. Rozbij surowe jajko przepiórcze i oddziel białko od żółtka. Zrób małe wgłębienie w mięsie i wlej do niego żółtko. Posyp talerz jadalnymi kwiatami. Przy pomocy rękawa do dekorowania, ozdób krawędź talerza kropeczkami z musztardy Dijon. Ułóż kapary na mięsie i talerzu. Na koniec udekoruj talerz liśćmi ogórecznika lekarskiego i posyp japońską mieszanką 7 przypraw, solą i pieprzem.

Składniki na olej ziołowy:

świeże zioła, takie jak nać pietruszki, kolendra, koperek, bazylia

½ filiżanki oliwy z oliwek

sok z połówki limonki

sól

Sposób przygotowania:

Przy pomocy ostrego noża pokrój ogórki w cienkie, szerokie plasterki o długości ok. 10 cm. Cebulę, marchew i buraki również pokrój w cienkie plasterki oraz posiekaj drobno koperek. Zblanszuj marchew i buraki we wrzątku przez 2 minuty. Pokrój pomidory w plasterki. Obierz pomarańczę i przy pomocy noża usuń błonki skórki, które oddzielają poszczególne cząstki, pozostawiając tylko sam środek. Powtórz tę czynność z bergamotką.

Zrób purée, łącząc awokado, jabłko, sos z limonki, oliwę z oliwek, kolendrę i szczyptę soli. W razie potrzeby dodaj odrobinę wody, by je rozrzedzić.

Blenduj wszystkie składniki na winegret, aż uzyskasz gładką, kremową konsystencję. Gotowy sos możesz przechowywać w butelce do wyciskania.

Przed zblendowaniem przypraw z pozostałymi składnikami na olej ziołowy, zblanszuj przyprawy. Olej możesz przechowywać np. w butelce do wyciskania.

Teraz możesz przystąpić do mieszania wszystkich składników. Włóż purée z awokado i zielonego jabłuszka do woreczka do dekorowania i wyciśnij duży zawijas na talerzu, aby stworzyć stabilną bazę dla ogórka. Ułóż kilka warstw jego plasterków na całym talerzu i udekoruj kroplami purée, a następnie polej sosem winegret. Teraz zacznij nakładać na talerz kolejne warstwy warzyw, owoców cytrusowych i pomidorów. Ważne jest, aby stworzyć ciekawą konstrukcję, korzystając z naturalnie kontrastujących kształtów, kolorów i długości. Po ułożeniu wszystkich warzyw, udekoruj danie jadalnymi kwiatami i liśćmi selera, a następnie posyp japońską mieszanką 7 przypraw i solą. Na koniec wyciśnij na talerz kilka porcji oleju ziołowego i skrop całość oliwą z oliwek.