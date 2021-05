Wiosenny, zielony obiad. Pomysły na pyszne dania obiadowe z sezonowych warzyw [PRZEPISY]

Wiosenny obiad powinien być pełen witamin i sezonowych warzyw. Zupa szczawiowa, czy makaron z zielonymi warzywami? Młoda kapusta z ziemniakami czy spaghetti z warzywami? Co podać na obiad? Nie macie pomysłu? Zobaczcie nasze propozycje na obiady, które zachwycą wszystkich! Zdrowo i sezonowo.

Poniżej znajdziecie przepisy na pyszne wiosenne obiady: Zupa z zielonych szparagów

Wiosenny chłodnik z botwinki z dodatkiem rzodkiewki i ogórka

Zupa szczawiową jak u babci

Makaron z zielonymi warzywami: szparagami, groszkiem i cukinią

Makaron kokardki z łososiem i brokułami

Pieczony kalafior na ostro

Penne z cukinią

Spaghetti z warzywami

Tarta z młodą kapustą

Młoda kapusta podawana z młodymi ziemniakami Zupa z zielonymi szparagami „Francuska wiosna” [PRZEPIS] Zupa z zielonymi szparagami „Francuska wiosna”. Fot. archiwum Składniki 400 g zielonych szparagów

pęczek włoszczyzny

2 ziemniaki

50 ml śmietany 12%

pieprz

sól

1 liść laurowy

3 ziarenka ziela angielskiego

100 g Chrupiącej sałatki Bakalland

Wykonanie

Włoszczyznę obrać, marchewkę pokroić na drobniejsze kawałki, pozostałe warzywa włożyć w całości. Ziemniaki obrać, pokroić i dodać do pozostałych warzyw. Wywar ugotować z dodatkiem liści laurowych oraz ziela angielskiego. Gdy warzywa będą już ugotowane, zostawić w wywarze marchewkę i ziemniaki, dodać pokrojone szparagi i gotować je do momentu, aż zmiękną. Zupę zblendować. Po osiągnięciu satysfakcjonującej nas gęstej i jednolitej konsystencji kremu, dodać śmietanę, uprzednio hartując ją niewielką ilością ciepłej zupy w osobnym naczyniu. Przed podaniem zupy dodać chrupiącą sałatkę. Wiosenny chłodnik z botwinki z dodatkiem rzodkiewki i ogórka [PRZEPIS] Wiosenny chłodnik z botwinki z dodatkiem rzodkiewki i ogórka. Fot. Violetta Grzelka Składniki dla 6-8 osób

pęczek botwinki (ok. 5 średnich buraczków oraz liście z łodygami)

1-2 świeże ogórki

1-2 pęczki rzodkiewek

4 ząbki czosnku

pęczek koperku

1 l jogurtu naturalnego, kefiru lub zsiadłego mleka, do wyboru lub ich mieszanka

przyprawy: sól, pieprz, sok z cytryny

1/2 jajka ugotowanego na twardo na osobę

sok z 1/2 cytryny

Wykonanie

Ugotować jaja na twardo. Młode buraczki odciąć, obrać, umyć i pokroić w drobną kostkę. Łodygi z liśćmi przebrać, zwiędłe liście odrzucić, a pozostałe opłukać dokładnie wodą i drobno posiekać. Następnie zalać wodą w takiej ilości, aby były przykryte - ok 1/2-0.75 litra. Zagotować i pogotować 2-3 minuty; buraczki będą miękkawe, ale półtwarde. Dodać do ugotowanych buraków sok z cytryny, a następnie ostudzić je wstawiając garnek do zimnej wody.

W międzyczasie pokroić w kosteczkę obranego ogórka i umyte rzodkiewki i przełożyć całość do garnka o pojemności ok. 3 l. Dodać przeciśnięty przez praskę, obrany czosnek, a następnie kefir, jogurt lub ich mieszankę oraz ugotowaną, ale schłodzoną botwinkę. Doprawić solą, pieprzem ewentualnie czosnkiem do smaku i wymieszać. Na koniec dodać pęczek posiekanego koperku. Podawać schłodzony z jajkiem ugotowanym na twardo.

Zarówno smak jak i kolor nabierają intensywności po kilku godzinach od przygotowania, stąd warto chłodnik przygotować wcześniej i dobrze schłodzić w lodówce. Najlepszy jest na drugi dzień.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga Mamucie Przysmaki

Zupa szczawiowa z jajkiem jak u babci [PRZEPIS] Zupa szczawiowa z jajkiem jak u babci. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 3 skrzydełka z kurczaka

1 marchewka

1/2 korzenia pietruszki

4 ziemniaki

2 łyżeczki przyprawy uniwersalnej

1 pęczek szczawiu

100 ml śmietany 30%

2 jajka

sól

pieprz

Wykonanie

Skrzydełka przełożyć do garnka. Wlać 2 litry wody. Dodać pokrojoną marchewkę i pietruszkę. Wsypać przyprawę uniwersalną. Gotować 30 minut na małym ogniu. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Dodać do zupy. Gotować 15 minut.

Szczaw drobno posiekać i wrzucić do wywaru. Wlać śmietanę i gotować 5 minut. Zupę doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Jajka ugotować na twardo, obrać i pokroić w ćwiartki. Zupę wylać na talerze, dodać jajko i podawać.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga "Tradycyjna kuchnia Kasi"

Makaron z zielonymi warzywami [PRZEPIS] Makaron z zielonymi warzywami. Fot. Stanisław Romek Składniki 150 g makaronu muszelki

1 cebula

1 łyżka masła

1 cukinia

1 brokuł

140 g mrożonego zielonego groszku

1 pęczek zielonych szparagów

sól, pieprz, gałka muszkatołowa

100 ml śmietanki 18%

1 szklanka wody lub bulionu Wykonanie

Na maśle podsmażyć cebulę posiekaną w piórka. Brokuła rozdzielić na różyczki i wrzucić do cebuli, zalać wodą. Gdy brokuł lekko zmięknie dodać zielone szparagi pocięte na kawałki oraz zielony groszek. Na koniec dorzucić cukinię pokrojoną na ćwiartki. Warzywa przyprawić i gdy zmiękną - wlać śmietankę i zagotować.

W międzyczasie ugotować makaron w osolonej wodzie.

Ugotowany makaron przełożyć do sosu z warzywami, wymieszać i przełożyć na talerz.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga Kuchenne Wariacje

Makaron kokardki z łososiem i brokułami [PRZEPIS] Makaron kokardki z łososiem i brokułami. Fot. Patrycja Fudalewka-Jasińska Składniki brokuły

200 g makaronu np. kokardki

250 g filetu z łososia

ząbek czosnku

koperek

2 łyżki śmietany

sok z połowy cytryny

sól, pieprz

Wykonanie

Brokuły podzielić na małe różyczki i wymyć. W dużym garnku ugotować wodę, lekko ją posolić. Do wrzącej wody wrzucić makaron i brokuły. Gotować ok. 9 min. (makaron musi być al dente). Odcedzić i przekładamy ponownie do garnka. Rybę bez skóry pokroić w grubą kostkę. Na patelni rozgrzać odrobinę oliwy i wrzucić czosnek. Gdy się podgrzeje, czosnek wyciągnąć.

Na oliwie podsmażyć łososia. Dodać śmietanę, sok z cytryny i troszkę wody. Doprawić solą i odrobinką pieprzu. Na końcu dodać koperek. Wymieszać.

Łososia przełożyć do garnka z makaronem i brokułami i bardzo delikatnie wymieszać.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej

Pieczony kalafior na ostro [PRZEPIS] Pieczony kalafior na ostro. Fot. Andżelika Knop Składniki główka kalafiora

pół łyżeczki ostrej papryki

łyżeczka kurkumy

łyżeczka czosnku w proszku

szczypta mielonego kminku

łyżka suszonego czosnku niedźwiedziego

szczypta pieprzu

szczypta soli

4 łyżki oliwy z oliwek Wykonanie

Kalafior podzielić na małe różyczki, ugotować w lekko osolonej wodzie, tak aby był al dente. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. W misce wymieszać oliwę z przyprawami, dodać różyczki kalafiora i dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Kalafior umieść na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec ok. 30. minut. Podawać z sosem czosnkowym lub dowolnymi dodatkami.

Przepis Andżeliki Knop Makaron penne z cukinią [PRZEPIS] Makaron penne z cukinią. Fot. archiwum Składniki 1 średnia cukinia

3 łyżki oliwy z oliwek

1/2 pęczka świeżej kolendry

3 ząbki czosnku

1 paczka makaronu penne (400 g)

3 łyżki gotowego sosu serowego

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Cukinię umyć, pokroić w średniej grubości plastry i podsmażyć na oliwie. Doprawić solą, pieprzem, dodać pokrojony w plasterki czosnek oraz posiekaną kolendrę. Całość chwilę poddusić, następnie dodać ugotowany al dente makaron, sos serowy i wymieszać. Spaghetti warzywami [PRZEPIS] Spaghetti warzywami. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 250 g makaronu spaghetti

1 cukinia

1 papryka czerwona

100 g pomidorków cherry

1 cebula

1 szklanka śmietany 30%

50 g sera żółtego

4 łyżki oliwy

oregano

sól, pieprz Wykonanie

Makaron spaghetti ugotować al dente w osolonej wodzie.

Cukinię i paprykę pokroić w paski. Cebulę pokroić w kostkę. Ser żółty zetrzeć na tarce o małych otworach.

Na oliwie zeszklić cebulę. Do cebuli dodać cukinię, paprykę i pomidorki cherry. Smażyć około 10 minut. Warzywa zalać śmietaną i dodać żółty ser. Dusić około 3 minut. Dodać ugotowany makaron spaghetti. Wymieszać i dusić jeszcze przez 2 minuty. Potrawę doprawić do smaku oregano, solą oraz pieprzem.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga "Tradycyjna kuchnia Kasi"

Tarta z młodą kapustą [PRZEPIS] Tarta z młodą kapustą. Fot. Dorota Wójcicka Składniki na ciasto 100 g masła

2 lekko zaokrąglone łyżki kwaśnej śmietany 12% lub 18%

150 g mąki pszennej

szczypta soli Składniki na nadzienie ćwiartka młodej główki kapusty (ok. 400 g)

2 jajka

50 ml śmietanki kremówki 30%

1/2 płaskiej łyżeczki soli

100 g żółtego sera

Wykonanie

Do miski wsypać mąkę, dodać masło, drobno posiekać nożem. Dodać sól i kwaśną śmietanę, zagnieść jednolite ciasto. Wyłożyć do formy na tarty lub tortownicy o średnicy 25 cm, równomiernie rozłożyć na całej powierzchni, zrobić też brzegi na wysokość ok. 1,5-2 cm. Dno w kilku miejscach nakłuć widelcem.

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, piec ok. 20 minut. Gdyby ciasto zaczęło rosnąć środkiem, należy otworzyć piekarnik i widelcem zrobić dodatkowe nakłucia. Wyjąć, całkowicie ostudzić.

Kapustę drobno poszatkować. W garnku zagotować wodę, do wrzątku wrzucić kapustę, gotować ok. 2 minuty. Odcedzić, ostudzić. Wyłożyć na ostudzony spód.

Ser zetrzeć na tarce, równomiernie rozsypać po wierzchu. Jajka krótko zmiksować z kremówką i solą, wylać po całej powierzchni tarty.

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, piec ok. 15 minut.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga "Daktyle w czekoladzie"

Młoda kapusta z koperkiem na zasmażce [PRZEPIS] Młoda kapusta z koperkiem na zasmażce. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki: 1 główka młodej kapusty

1 pęczek koperku

3 łyżki octu

sól

pieprz Zasmażka: 3 łyżki smalcu lub masła

2 łyżki mąki Dodatkowo: 2 kg młodych ziemniaków

kefir lub zsiadłe mleko Wykonanie

Kapustę obrać z wierzchnich, najbardziej zielonych liści, drobno pokroić całą główkę, zalać do 1/2 wysokości i gotować z pokrojonym koperkiem i solą. Gdy kapusta zmięknie, czyli po około 20-25 minutach dodać ocet i pieprz.

Na patelni roztopić masło lub smalec, dodać mąkę, zrobić złotą zasmażkę. Zasmażkę dodać do kapusty energicznie mieszając, całość doprawić do smaku.

Podawać z kefirem i ziemniaki.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga "Apetyczna babeczka"

