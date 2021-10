Wirus RSV dziesiątkuje gorlickie przedszkola i żłobki. Oddział dziecięcy jest przepełniony. Nie ma łóżek dla rodziców. Agnieszka Nigbor-Chmura

- Robimy wszystko, by zapewnić łóżka hotelowe przynajmniej dla karmiących mam, ale oddział nie jest przecież z gumy - tłumaczy Aneta Kordyl-Nowak, kierująca oddziałem dziecięcym gorlickiego szpitala Agnieszka Nigbor-Chmura Zobacz galerię (5 zdjęć)

Na 23 łóżka oddziału dziecięcego, stale, od dwóch tygodni hospitalizowanych jest codziennie 30-35 małych pacjentów. Wszystko przez zakażenia wirusem RSV, bardzo niebezpiecznym szczególnie dla niemowląt i dzieci do 3. roku życia, które w ciężkim stanie trafiają do szpitala. Dzisiaj w salach z dostawkami, a czasem i na szpitalnym korytarzu przebywa po trzech, czterech pacjentów i tyle samo opiekunów. Tym samym rodzice nie mogą liczyć na tak zwane” łóżko hotelowe”. W tej sytuacji jedyną szansą, by być przy dziecku całą dobę jest czuwanie na krześle, czy fotelu, bo spać w ten sposób raczej się nie da. Sytuacja nie jest łatwa i tylko wspólne zrozumienie pozwoli ją bezboleśnie przetrwać bez szkody dla dzieci.