Wisła Kraków. Adrian Filipek: Mamy przygotować piłkarzy pod kątem pierwszego zespołu

- Krótkie wakacje mieli juniorzy Wisły Kraków. Rozpoczęliście przygotowania do nowego sezonu od zgrupowania w Myślenicach. Jak to będzie wyglądało do startu rozgrywek?

- Rozpoczęliśmy treningi w poniedziałek. Sprawdziliśmy w kolejnych dniach, jak prezentują się zawodnicy pod względem motoryki, wytrzymałości, siły, szybkości. Od środy rozpoczęliśmy już te właściwe przygotowania. Mamy w Myślenicach wszystko, co nam potrzeba, czyli boisko, siłownię, odżywki, system monitorowania, wyżywienie. Dzięki współpracy z Sportem Myślenice chłopcy mają również udostępnione pomieszczenia, gdzie w komfortowych warunkach mogą odpocząć pomiędzy treningami. Nic więcej nam nie potrzeba do pracy.

- Jest sporo zmian w pańskim sztabie trenerskim. Jest nowy asystent, nowy trener bramkarzy. Może pan coś więcej na ten temat powiedzieć?

- Rzeczywiście są zmiany, bo np. trener Sebastian Tłok chciał się poświęcić innym zadaniom, będzie odpowiadał mocniej za kluby partnerskie. Moim asystentem będzie Łukasz Kawa, który z racji swojego doświadczenia będzie wartością dodaną do naszego sztabu. Pracował bowiem w roli asystenta w II, III lidze, samodzielnie prowadził zespół juniorów Hutnika w Centralnej Lidze Juniorów. Mamy też nowego trenera bramkarzy. Pożegnał się z nami trener Jakub Bubetty, jego miejsce zajął Kacper Szymal, więc to stanowisko też jest już zabezpieczone.