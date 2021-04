Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na derby Krakowa Bartosz Karcz

Wisła Kraków zagra osłabiona w derbach Krakowa. Trener Peter Hyballa nie będzie mógł skorzystać z takich piłkarzy, jak: Adi Mehremić, Vullnet Basha, Patryk Plewka, Uros Radaković, Nikola Kuveljić i Kacper Duda. Dwa ostatnie mecze przyniosły kontuzje Serbów - Radakovicia i Kuveljicia. Poważne dodajemy, bo przerwa w występach obu potrwa kilka tygodni. W przypadku Kuveljicia to pokłosie kontuzji z meczu z Zagłębiem, odniesionej już na początku spotkania. Piłkarz Wisły „podkręcił" staw skokowy, ale dzielnie wytrwał na boisku do końcowego gwizdka. Okazało się jednak, że kontuzja jest poważniejsza. Wielkiego pola manewru zatem Peter Hyballa nie ma i postawi po prostu na tych piłkarzy, których ma do dyspozycji i którzy grali w większości ostatnio.