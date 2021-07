Wisła Kraków sprzedaje karnety. Cena ta sama, meczów więcej, ale i tak nie wszyscy zadowoleni

Przedział cenowy karnetów w Wiśle jest spory i wynosi od 285 do 830 złotych. Oczywiście wszystko zależy od sektora i tego, czy abonament jest ulgowy. Również od tego, czy kupuje go nowy kibic, czy też taki, który już wcześniej karnet posiadał, a teraz przedłuża jego ważność na kolejny sezon. Dodajmy, że podany przez nasz przedział nie dotyczy sektorów VIP. Nie wszystkim takie ceny, jakie zaproponował klub z ul. Reymonta, podobają się. W mediach społecznościowych rozgorzała nawet gorąca dyskusja, w której część kibiców wyraża zdanie, że Wisła dyktuje zbyt wysokie ceny za swoje abonamenty. Inni przekonują, że po podzieleniu całej kwoty na poszczególne mecze, kwoty nie wychodzą już tak duże, jak się może pozornie wydawać i nie odbiegają od cen biletów np. do kina, teatru czy na koncerty.