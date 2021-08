Wisła Kraków. Transfery byłych piłkarzy Wisły. LATO 2021. Tim Hall ma nowy klub [7.08.2021]

Pogoda na niedzielę, 8 sierpnia. Przelotne opady i maksymalnie 27 stopni

Niedziela zapowiada się pogodnie na krańcach zachodnich kraju. W pozostałych regionach pojawi się przelotny deszcz o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W górach należy spodziewać się burz, którym towarzyszyć będą opady do 10-30 l/mkw. i porywy do 60-90 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.