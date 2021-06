Wisła Kraków wzmacnia siłę ofensywną piłkarzem z Izraela

Dor Hugi ma 25 lat i przez większość swojej kariery występował w Izraelu. Nowy zawodnik Wisły jest wychowankiem Maccabi Hajfa. Z tego klubu był wypożyczany do Hapoelu Petach Tikwa, a w 2016 roku został definitywnie wytransferowany do Hapoelu Ra’ananna. W styczniu 2018 roku zmienił Hugi zmienił kolejny raz barwy w obrębie swojego kraju, przenosząc się do Hapoelu Tel Awiw, a po zaledwie pół roku do Hapoelu Ramat Gan. Tutaj pograł rok, by wrócić do znanego już sobie Hapoelu Petach Tikwa. I jak do tej pory był to ostatni izraelski klub w dotychczasowej karierze Hugiego, który latem 2020 przeniósł się do austriackiego SKN St. Poelten.