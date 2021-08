Witowice Górne. Śmiertelny wypadek na DK 75. Autobus zderzył się z osobówką, nie żyje małżeństwo, trójka dzieci poważnie ranna Joanna Mrozek

Poważny wypadek na DK 75 w Witowicach Górnych. Samochód osobowy zderzył się czołowo z autobusem kursowym relacji Kraków - Nowy Sącz. Osobówka to wóz marki toyota z numerami rejestracyjnymi powiatu nowosądeckiego (KNS). Jechali nim, najprawdopodobniej mieszkańcy Rożnowa w gminie Gródek nad Dunajcem. Dwie osoby zginęły na miejscu, jak przekazują strażacy to małżeństwo. W wyniku wypadku trójka dzieci jest poważnie ranna. W autobusie jechało około dwudziestu pasażerów. Czworo z nich doznało lekkich urazów. Główna trasa trasa łącząca Nowy Sącz z Krakowem i Tarnowem jest zablokowana, utrudnienia potrwają do czterech godzin. W działaniach bierze udział kilka zastępów OSP oraz JRG. Na miejsce przyleciały dwa śmigłowce LPR. Policja organizuje objazd drogą wojewódzką 975 przez Gródek nad Dunajec i Zakliczyn. Możliwość objazdu również drogami lokalnymi dla samochodów osobowych.