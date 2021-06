Właśnie pojawiła się książka „Państwo Gucwińscy. Zwierzęta i ich ludzie” Marka Górlikowskiego. Jest w niej sporo o Gorlicach

- Mimo jej przykazań, wyszłam z piwnicy, i to podczas nalotu. Zdziwiona, dlaczego żołnierze biegają po podwórku z głowami przy ziemi, próbowałam zwierzę wprowadzić po schodach do piwnicy. Na to wszystko wróciła mama. Była przerażona, gdy zobaczyła moje poczynania. Przegoniła zwierzę, a mnie wepchnęła do kryjówki. Kilka sekund później, w miejsce, gdzie stałyśmy, trafiła bomba - opowiadała nam.