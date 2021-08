Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny to święto nakazane. Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? 10.08.21

Czym są święta nakazane?

W tradycji Kościoła katolickiego istnieje idea świąt nakazanych. W te uroczyste dni praktykujący chrześcijanie są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej oraz w miarę możliwości unikania pracy. To czas, który ma zostać poświęcony ich relacji z Bogiem oraz wspólnotą.

W celu wywiązania się z obowiązku celebrowania święta nakazanego, katolik powinien wziąć udział w nabożeństwie przeprowadzonym w kościele w dniu nakazanym lub w dniu poprzednim (nazywanym wigilią). Jeśli to okazałoby się jednak niemożliwe również rodzinna modlitwa będzie wystarczająca. Ważne, żeby wspólnotowy charakter pozostał zachowany.

Katolicy obchodzą święto nakazane w każdą niedzielę oraz w czasie wybranych dni, oznaczonych przez Kodeks prawa kanonicznego. Jedną z takich ważnych dla katolików dat jest 15 sierpnia, kiedy ma miejsce święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywane inaczej świętem Matki Boskiej Zielnej.