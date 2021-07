Wodny plac zabaw w Parku Jordana. Co z brakiem toalet i brudną sadzawką? ZZM odpowiada

Krakowianie zdenerwowani piszą, że wodny plac zabaw jest po pierwsze za mały, a po drugie, że niektóre dzieci kąpią się w brudnej sadzawce okalającej nową atrakcję. W połowie lipca udaliśmy się więc do Parku Jordana, by przyjrzeć się tej sytuacji. Po dotarciu na miejsce pierwszą rzeczą, jaka rzuciła nam się w oczy, był biało-niebieski, obdrapany i zaniedbany budynek Bajlandii, która w tym miejscu pełni funkcję sklepiku z goframi i napojami. Po prawej stronie budynku widzimy z kolei mały plac zabaw, który niczym szczególnym się nie wyróżnia, a i nie widać, by był jakoś szczególnie przez młodych krakowian uczęszczany. Niewątpliwie najtłumniej obleganą przez dzieci atrakcją jest właśnie Wodny Plac Zabaw oraz okalająca go sadzawka. W pobliżu stoi również pojedynczy toi toi oraz dwie przebieralnie z prysznicami, na których znajdziemy regulamin obiektu.