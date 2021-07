Wojna pokoleń w komediowym zwierciadle. Nowa komedia z Robertem De Niro od 23 lipca w kinach

Amerykański aktor to prawdziwa „ikona” hollywoodzkiego kina. Znamy go doskonale przede wszystkim z ról gangsterów – choćby w filmach „Chłopcy z ferajny”, „Kasyno” czy „Irlandczyk”. Ma również talent komediowy, co potwierdzają jego występy w takich produkcjach, jak „Poznaj mojego tatę” czy „Depresja gangstera”. I w podobnej roli zobaczymy go w familijnym filmie „Wojna z dziadkiem”.