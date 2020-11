Wróżby andrzejkowe 2020. Oto najlepsze wróżby i zabawy na andrzejkowy wieczór 4.11.20

Wróżby andrzejkowe 2020: tradycje, ciekawostki i propozycje

Tradycja wróżb andrzejkowych sięga zamierzchłej historii, kiedy to uroczystość Andrzejek i Katarzynek traktowano bardzo poważnie. Odprawiano je zwykle w samotności, odosobnionym miejscu i przywiązywano do nich ogromną wagę. Aktualnie forma i podejście do wróżb bardzo się zmieniły i postrzega się je raczej jako ciekawe urozmaicenie listopadowej zabawy. Chociaż kto wie, może jest w nich ziarnko prawdy?

W galerii możecie sprawdzić propozycje najciekawszych wróżb andrzejkowych 2020. Nie trzeba do nich zbyt intensywnych przygotowań, tak naprawdę do większości wystarczy kartka papieru lub kilka przedmiotów, które z pewnością mamy w domach. Najbardziej powszechne wróżby andrzejkowe to:

lanie wosku

wróżenie z kart

obieranie jabłek

rzucanie szpilek.

O reszcie przeczytacie w galerii!

Andrzejki: kiedy wypadają i skąd się wzięły?

Andrzejki prawdopodobnie mają swój początek już w starożytnej Grecji. Andrzej w języku greckim to Andress, co w tłumaczeniu oznacza mężczyznę, męża, natomiast sama postać uznawana jest za patrona wróżb. Możliwe, że Andrzejki wywodzą się również z celtyckich i starogermańskich wierzeń.