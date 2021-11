Wybitny krakowski lekarz pół roku temu mówił: Jesteśmy przemęczeni, pracujemy po 300 godzin miesięcznie. Teraz nie żyje

Mówili o nim "twórca cudów". Z medialnych sukcesów dr. Serednickiego: to on i jego zespół utrzymywali ciążę przez 56 dni po śmierci pacjentki. Kobieta trafiła na oddział po wylewie, ze śmiercią pnia mózgu. Ciąża była na zbyt wczesnym etapie, by dziecko przeżyło przyjście na świat. Serednicki i cały zespół Intensywnej Terapii przez 56 dni utrzymywali u kobiety funkcje życiowe, ale też rehabilitowali, odpowiednio odżywiali, prosili rodzinę zmarłej, by była przy niej, trzymała za ręce, czytała na głos bajki - wszystko po to, by dziecko mogło dalej rozwijać się w łonie zmarłej mamy i bezpiecznie przyjść na świat. Udało się.

Oddział, który prowadził z prof. Wordliczkiem (był jego zastępcą), jest wyjątkowy: to tu trafiają pacjenci w najcięższym stanie. Po dramatycznych wypadkach, rozległych wylewach, w najcięższym przebiegu COVID-a. Tu dzieją się spektakularne sukcesy terapeutyczne, ale też - śmierć jest tu codziennością.