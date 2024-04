Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Jerzy Muzyk i Stanisław Mazur wycofali się z wyścigu o prezydenturę!

Mocny wpis w mediach społecznościowych Łukasz Gibały: "Nasila się nielegalna, brudna i anonimowa kampania, wymierzona we mnie. W wielkanocną niedzielę „na mieście” pojawiły się hejterskie, pełne kłamstw gazetki. Wcześniej była zmasowana kampania w Internecie. Dzisiaj z kolei dostaję od Was liczne sygnały o reklamach na przystankach MPK. Do tej pory koszty tych niezgodnych z prawem działań szacowaliśmy na około milion złotych. Teraz to już znacznie więcej. Co ciekawe, dzisiejsze citylighty wywiesiła firma AMS, która należy do koncernu Agora, a jednocześnie na podstawie umowy z miastem „opiekuje” się krakowskimi przystankami i zarabia na powierzchni reklamowej na nich. Cała ta negatywna kampania jest nielegalna z wielu powodów. Również dlatego, że zgodnie z polskim prawem agitację mogą prowadzić tylko komitety wyborcze, a każdy materiał musi mieć oznaczenie, od którego z nich pochodzi – choćby po to, żeby można było pozywać za kłamstwa. W przypadku każdego z wymienionych tu ataków podejmujemy kroki prawne, między innymi składamy doniesienia do prokuratury. Jest to o tyle trudne, że nie wiemy, z kim walczymy. Zapewniam jednak, że dowiemy się, kto wydaje tak gigantyczne pieniądze, żeby za pomocą oszczerstw wpłynąć na wynik wyborów w Krakowie".