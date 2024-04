Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Kogo poprze PiS w drugiej turze? Jest stanowisko i jasny przekaz

OTO PEŁNE STANOWISKO PIS w sprawie II tury wyborów w Krakowie

APEL DO WYBORCÓW PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI PRZED II TURĄ WYBORÓW NA URZĄD PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów na Urząd Prezydenta Miasta Krakowa. Wielu z Państwa, którzy oddaliście głos na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości zastanawia się, czy ze względu na brak kandydata popieranego przez prawicę iść do wyborów czy też nie. 44% wyborców w Małopolsce głosowało na listy Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku województwa małopolskiego, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. To państwo zdecydowali o wygranej Prawa i Sprawiedliwości w województwie, a tym samym o zatrzymaniu pochodu koalicji 13 grudnia, na której czele stoi Donald Tusk. Przed Państwem jeszcze jedna decyzja, bo zgodnie z wynikiem wyborów to od wyborców prawicy będzie zależało kto zostanie prezydentem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Czy będzie nim Aleksander Miszalski, poseł Koalicji Obywatelskiej, znany głównie za sprawą tego, że pozował do zdjęcia mając narysowane na swoim czole osiem gwiazdek („Je..ć PiS”), „turystyczny baron”, jak określały go media, który jest jedną z twarzy obozu rządzącego w Polsce, czy może Łukasz Gibała, bezpartyjny kandydat, który co pokazała kampania jest mocno atakowany przez Platformę Obywatelską, mimo, że dekadę temu był ich członkiem.

W duchu odpowiedzialności za przyszłość Krakowa apelujemy do wyborców Prawa i Sprawiedliwości o pójście na wybory 21 kwietnia w Krakowie i zagłosowanie zgodnie z własnym osądem. Nie umywajmy rąk od decyzji, nawet jeśli jest trudna. Jesteśmy przekonani, że każda osoba, której zależy na Polsce i naszym mieście powinna wziąć udział w wyborach, gdyż nie głosowanie tego dnia będzie cichym poparciem dla Platformy i ich kandydata. Równocześnie odradzamy głosowanie na Aleksandra Miszalskiego, posła partii Donalda Tuska. Jego ugrupowanie od wielu lat współrządzi w naszym mieście i jest zamknięte na jakąkolwiek współpracę przy projektach dobrych dla Krakowa. W przeciwieństwie do nich z klubem Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”, mimo różnic w poglądach na tematy ogólnopolskie w kończącej się kadencji Rady Miasta Krakowa potrafiliśmy współpracować w przypadku merytorycznych i programowych spraw (np. w sprawie ochrony terenów przed deweloperami przy użytku ekologicznym Słona Woda, zablokowaniu wyprzedaży majątku gminnego przez Platformę Obywatelską czy sprzeciwie wobec podwyżek podatków lokalnych i cen biletów). Nie wchodzimy natomiast w żadne koalicje – nie jesteśmy nimi zainteresowani. Liczy się Kraków. Dlatego jeszcze raz prosimy Państwa o pójście na wybory 21 kwietnia. To od decyzji każdego wyborcy prawicy w mieście zależy kto będzie Prezydentem Krakowa w najbliższych 5 latach.