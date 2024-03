Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Są kolejne deklaracje kandydatów

W poniedziałek (11 marca) listy do Rady Miasta Krakowa przedstawił KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga. Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się na Rynku Głównym.

Kliknij w artykuł, aby zobaczyć kandydatów do Rady Miasta --->„Kraków Trzecia Droga” wystawi listy we wszystkich okręgach wyborczych w Krakowie. Z tego komitetu kandyduje do Rady Miasta wyjątkowo dużo kobiet