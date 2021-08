Wybudują nową drogę w Chrzanowie. Ma być "przedłużeniem" zachodniej obwodnicy i impulsem do rozwoju ośrodka przemysłowego [ZDJĘCIA]

Wybudują nową drogę w Chrzanowie. Ma być "przedłużeniem" zachodniej obwodnicy i impulsem do rozwoju ośrodka przemysłowego

Poprzez połączenie dwóch istniejących ośrodków przemysłowych "Fablok" i "Kroczymiech", na terenie leśnym o powierzchni ok. 120 ha miała powstać Chrzanowsko-Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa. Lasy Państwowe nie dały zgody na wycinkę drzew i tych planów nie udało się ich zrealizować. Nie oznacza to jednak braku inwestycji w tej okolicy. Gmina planuje budowę tam drogi, która ma połączyć ulicę Fabryczną z Powstańców Styczniowych.

To niezwykle ważna inwestycja, która pozwoli wyprowadzić część ruchu z centrum miasta, z ul. Podwale, na zachodnią obwodnicę - podkreśla Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa.

Obecnie ul. Fabryczna jest "ślepa". Prowadzi do osiedla Rospontowa i ośrodka przemysłowego "Fablok" i tam się kończy. Kierowcy, by tam dojechać muszą jechać przez centrum miasta ulicą Podwale lub Sienną, ewentualnie Borowcową. Dzięki planowanej inwestycji będą mogli ominąć te ruchliwe drogi. Budowa łącznika umożliwi kierowcom dojazd do ul. Powstańców Styczniowych skąd będą mogli dotrzeć do Libiąża lub zachodniej obwodnicy miasta, która prowadzi do drogi krajowej 79 i autostrady A4.