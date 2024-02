Wycieczki rowerowe w woj. małopolskim. Gdzie w weekend 24 - 25 lutego? Zobacz podpowiedzi wypraw

Rozważasz trasę rowerową w woj. małopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. małopolskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe po woj. małopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. małopolskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 marca w woj. małopolskim ma być od 6°C do 15°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Pętla Bolechwice, Karniowice, Będkowice, Dolina Kluczwody (minimum asfaltu) Początek trasy: Skała

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,85 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 217 m

Suma podjazdów: 747 m

Suma zjazdów: 629 m DrazekDD poleca tę trasę rowerzystom

1-majowa wycieczka z Bolechowic po okolicznych terenach w poszukiwaniu bocznych dróg i leśnych duktów - motto: minimum asfaltu a maksimum leśnych i polnych ścieżek. W połowie trasy wyłączył się telefon, więc reszta trasy dorysowana ręcznie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zapora Goczałkowicka i dalej w koło jazda. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 322 m

Suma zjazdów: 339 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Wokół jeziora Goczałkowickiego, to chyba najpopularniejsza trasa w moim regionie. Nadaje się zarówno dla amatorów dwóch kółek jak i bardziej zaawansowanych cyklistów jeżdżących bardziej wyczynowo.

Ja dzisiaj potraktowałem ją trochę turystycznie, a trochę treningowo :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na ławeczki pod Platanem Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 980 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Kozy są największą pod względem liczby ludności wsią Polski: liczą 12 744 mieszkańców. Największymi arakcjami są: pałac Czeczów, pochodzący z XVIII wieku, z zespołem parkowym i zabudowaniami dworskimi; kościół neoromańsko-neogotycki z początku XX wieku;

w parku dworskim jeden z najstarszych platanów w Polsce. To ponad 200-letnie drzewo zdobyło tytuł „Europejskiego Drzewa Roku” w zorganizowanym przez Klub Gaja konkursie ekologicznym w 2012 roku. Nad Kozami góruje 35 metrowy krzyż milenijny, stojący na szczycie Chrobaczej Łąki (828 m n.p.m.). Kto ma chęć i siły może podjechać do nieczynnego już kamieniołomu. Obecnie są to tereny rekreacyjne o niepowtarzalnej florze i faunie oraz strukturze geologicznej. Z półek skalnych można podziwiać przepiękne widoki na okolicę..., ale to już temat na następną wycieczkę ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po lasach kobiórskich przed zachodem słońca. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,8 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 918 m

Suma zjazdów: 907 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Łatwa i niedługa trasa po lasach kobiórskich na zakończenie dnia. Zachód słońca jest piękny nie tylko nad morzem, czy jeziorem! W lesie też ma swój urok, szczególnie gdy z jednej strony możemy podziwiać wschód księżyca a z drugiej zachód słońca. Jeżeli nie wierzycie przekonajcie się sami na własne oczy!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na szlakach w trzech kolorach Początek trasy: Kęty

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 29,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 512 m

Suma podjazdów: 1 315 m

Suma zjazdów: 1 321 m Rowerzystom trasę poleca Aza Traska przebiega trzema szlakami turystycznymi. Zaczynamy od czerwonego poprzez zielony i kończymy na niebieskim.

Traskę zaliczam do trudnych z powodu konieczności zejścia z roweru :-)

Łatwo nie jest, ale widoki wszystko rekompensują. Łączna wysokość podjazdów 1328,6 m.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Gołysz i okolice. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 873 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Szukając miejsc, w których odnajdziemy piękno i uroki jesieni, wcale nie musimy jechać daleko. Doskonale nadają się do tego trasy biegnące pomiędzy stawami, jeziorkami, wzdłuż rzek, których w naszym regionie nie brakuje. Pojechałem przez Burzej , Podraj, Bronów, Landek, dalej jechałem, jechałem... aż do Gołysza dojechałem. Ani się obejrzałem a już 25 km trasy pokonałem :). Powrót przez Pierściec, Iłownicę, Landek, Bronów i Ligotę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem podkrakowskich wulkanów Początek trasy: Alwernia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,4 km

Czas trwania wyprawy: 43 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 220 m

Suma zjazdów: 158 m Buchtini poleca tę trasę rowerzystom

W niezwykły pejzaż stanowiący kombinację błękitu nieba, zieleni lasów, pozłacanych łanów zbóż, w okolicach Krzeszowic człowiek wplótł biel wapieni wraz z licznymi odcieniami melafiru i tufu; od ciemnoszarego poczynając, a na czerwieni kończąc. Te ostatnie skały stanowią ślady po aktywności wulkanicznej towarzyszącej deformacjom waryscyjskim sprzed 280 mln lat. Rozżarzona płynna skała z głębin Ziemi usiłowała wtedy wielokrotnie wydostać się na powierzchnię. Ówczesnej aktywności wulkanicznej towarzyszyły pełne dramatyzmu wylewy lawy i emisje popiołów. A z zasnutego dymami nieba czasem spadał deszcz bomb wulkanicznych. Z upływem dziesiątek milionów lat niszcząca działalność erozji oraz osady licznych mórz, które tu wkraczały, po tym jak wulkany zamilkły raz na zawsze, zatarły pierwotne kształty stożków. Przy drodze prowadzącej z Alwerni do Regulic nie musimy nawet rozstawać się z naszym pojazdem, aby przyjrzeć się bliżej ogromnej pokrywie lawowej wyłaniającej się spod ziemi. W tym nieczynnym już od lat małym kamieniołomie odsłania się melafir. Dolna część ściany przedstawia sobą melafir zbity, natomiast górna część ten fragment pokrywy lawowej, który kiedyś intensywnie odgazowywał się. Doskonale tutaj widać małe, jasne ziarenka minerałów wtórnych wypełniające puste przestrzenie po niegdysiejszych banieczkach gazów.

Zaraz za kamieniołomem skręcamy w wąską ścieżkę i podążamy na północ za znakami żółtego szlaku. Po 300 metrach jazdy, w zasadzie lawirowania pomiędzy dwumetrowymi pokrzywami, nieco poparzeni, wynurzamy się z lasu, wskakujemy na asfalt i skręcamy w lewo. Teraz czeka nas krótki odcinek stromego podjazdu, do skrzyżowania z ul. Melafirową. Warto tutaj zaznaczyć, że odchodząca w lewo droga prowadzi do zamkniętego kamieniołomu, gdzie AGH przeprowadza eksperymenty z materiałami wybuchowymi. Natomiast jadąc ul. Melafirową dotrzemy do dużego kamieniołomu, który kiedyś wgryzał się w południowe zbocze Góry Kamionki. Można tu przekonać się, jak grube były permskie potoki lawowe.

Wędrując od kamieniołomu do kamieniołomu często turystom nasuwa się niepokojąca myśl, czy nie obudzą się znowu te małopolskie wulkany. Oczywiście naukowcy uspokajają, że ten scenariusz jest nieprawdopodobny, gdyż dawno już utraciły połączenie z ogniskami magmowymi. Niedowiarkom pokazują wybudowany przed kilkoma wiekami na jednej z kopuł lawowych zamek w Rudnie. Droga z Regulic do Rudna obfituje w liczne strome podjazdy, dlatego przed wyruszeniem w trasę warto nieco odetchnąć przy Jurajskim Źródełku.

Jedziemy do Nieporazu. Skręcamy w prawo. Pniemy się w górę. Nagrodą za trud włożony w pokonywanie wzniesienia są przepiękne widoki roztaczające się po stronie północnej. W oddali widać tzw. "Jaja Kosmitów" (dziś "Alvernia Studios"). Przejeżdżamy nad autostradą i odbijamy w prawo. Na horyzoncie pojawiają się ruiny zamku Tenczyn. Patrząc na nie, trudno sobie wyobrazić, że kiedyś ten zamek nazywano "Małym Wawelem". Ufortyfikowana budowla została przez Szwedów zdobyta. Najeźdźcy poszukiwali w murach zamkowych skarbu koronnego. Ze złości, że nic nie znaleźli, wszystko spalili. Gdy ucichł tętent końskich kopyt i opadł kurz, kolejni właściciele częściowo zamek odbudowali. Ale w połowie XVIII w. od uderzenia pioruna wybuchł groźny pożar, po którym już się nie podniósł.

Jaka szkoda, że dziś z uwagi na niebezpieczeństwo zawalenia się budowli zamkowa brama jest zamknięta. Jeszcze całkiem niedawno z ruin można było się zachwycać wspaniałym widokiem na Tenczyński Park Krajobrazowy. Jesienią turystów spoglądających przez puste otwory okienne w stronę Krakowa zachwycały mieniące się wszystkimi odcieniami koloru złotego lasy, w których nieprzerwanie od kilku wieków opowiada się o wielkich skarbach znajdujących się w lochach zamkowych. I wielu zwiedzionych wizją nieprzebranych bogactw daje tej legendzie wiarę. Uzbrojeni w nowoczesne wykrywacze metalu poszukiwacze skarbów penetrują każdy zakamarek zamkowego wzgórza. Nie chcą tylko przyznać z jakim skutkiem. Tymczasem łatwiej tu o inny skarb...

Starsi mieszkańcy Rudna, pamiętający czasy uprawy ziemi za pomocą pługa ciągniętego przez konie, z wyraźnym sentymentem przyznają, że czasem wyorywali różnobarwne minerały. A dziś, odwiedzając pobliskie kamieniołomy, pozostaje jedynie liczyć na przysłowiowy łut szczęścia. Okolica znana jest tego, że w bardzo starych permskich skałach wylewnych odnajduje się agaty czy ametysty o przepięknym fioletowym zabarwieniu. Aczkolwiek uprzedzić wypada, iż wulkaniczne skały bardzo niechętnie oddają swe klejnoty.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kończyce Wielkie i małe co nieco ;) Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 89,14 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 900 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Dzisiejsza propozycja to kolejna pętelka po Śląsku Cieszyńskim.

Tym razem celem podróży są Kończyce Wielkie. Jest to mała, ale piękna wioska, obfitująca w zabytki kultury i pomniki przyrody.

Do najważniejszych należą: Pałac barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; kościół drewniany pw. św. Michała Archanioła (jeden z największych na Śląsku Cieszyńskim, wybudowany w 1777 roku); dawna obora, obecnie stajnia na folwarku „Karłowiec” i przepiękne kilkusetletnie dęby szypułkowe Mieszko i Przemko.

Pierwsza część trasy prowadząca do Kończyc Wielkich to tzw. klasyk :)

Łatwa, spokojna trasa bez wysiłku doprowadzi nas do tego wspaniałego miejsca, które obowiązkowo trzeba zobaczyć!

Droga powrotna zaś, to coś dla smakoszy rowerowych wycieczek ;) Przebiega po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, obfitująca w niesamowite widoki i przepiękne panoramy, jednakże zdecydowanie bardziej wymagająca! Liczne ostre podjazdy i zjazdy dodają smaczku i nie ma czasu na nudę :)

Polecam!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Korbielowa Początek trasy: Wadowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,24 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 294 m

Suma podjazdów: 1 226 m

Suma zjazdów: 1 062 m Trasę dla rowerzystów poleca A.rz57 Rowery wypożyczamy w szczyrku na ul. Szczyrbok w pensjonacie Połonina. Rowery górskie w bardzo dobrym stanie i przyzwoitej klasy. Ruszamy niebieskim szlakiem rowerowym. Mapka nowiutkich szlaków w załączeniu. Trzeba przyznać, że przygotowano super szlaki, szutrowe z przystankami zadaszonymi i dobrze oznakowane. Szybko się okazuje, że szlak niebieski jest dla nas za wymagający (po dotychczasowych pieszych wspinaczkach). Jedziemy więc z powrotem do Korbielowa szlakiem czerwonym. Następnie do Krzyżowej, a stąd wąziutkim asfaltem do Sopotni Wielkiej i z powrotem do Korbielowa. Ponieważ zostało nam jeszcze trochę sił, więc wybraliśmy się jeszcze na granicę ze Słowacją i z powrotem.

Wypożyczenie rowerów kosztuje 30 zł za dzień lub 5 zł za godz. Kaski gratis.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trzy zabory i huta Uthemann Początek trasy: Chełmek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 330 m

Suma zjazdów: 333 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Shadow125 Właściwie wyszedłem bez konkretnego planu ale jak już wsiadłem na rower zrobiła się z tego wycieczka po "trzech zaborach" szlaku dawnego pogranicza i przy okazji huta Utherman a właściwie to co z niej zostało. Początek to właściwie miejsce wieży Bismarcka potem skierowałem się w stronę Jaworzna i skręciłem w żółty szlak rowerowy który prowadzi do Trójkąta Trzech Cesarzy. Po drodze trafiłem na kamień graniczny z symbolem górniczym a także powalone przez zwierzaki drzewa. Obok czynnego mostu kolejowego były resztki konstrukcji z kamienia, przypuszczalnie most z tamtych czasów. Trójkąt widziałem z wszystkich stron. W okolicach obelisku zaczyna się szlak dawnego pogranicza który prowadzi do Parku Tysiąclecia w sosnowcu. Postanowiłem nim pojechać. Przy okazji watro zatrzymać się przy starym cmentarzy żydowskim. Dale w drogę, nie wiedziałem, że tam jest zapora na pszemszy. Dojechałem do "Stawików" w Sosnowcu i jako, że "Park Tysiąclecia" to kolejna wyprawa postanowiłem wracać, ale to nie koniec. Z daleka zobaczyłem wieżę ciśnień nieistniejącej już Huty Szopienice i postanowiłem nam podjechać, niewiele z niej zostało ale szacun dla projektu ratowania cechowni (to ten budynek z zegarem na wieży. Jeszcze tylko uzupełnienie napojów i w domku :). Spacerowa trasa jak dlA mnie "jedź i oglądaj" - POLECAM :)

Nawiguj

Co zwiedzić w woj. małopolskim? To region wielu atrakcji

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju, stanowi więc idealne miejsce na zorganizowanie rowerowej wyprawy. Stolica regionu, Kraków, przeprowadzi wzdłuż cennych zabytków i urokliwych uliczek, a górujące nad rejonem Tatry urozmaicą – już i tak zachwycające – krajobrazy. Podczas wyprawy jednośladem warto też zwrócić uwagę na wyjątkowe zamki i pałace oraz obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej. Kierując się w stronę Wieliczki lub Bochni rekomendujemy zrobienie sobie przerwy na zwiedzanie wyjątkowych kopalni soli. Z kolei by poczuć się jak na południu Europy, wystarczy odwiedzić regionalne winnice, których atmosfera i wyroby zachwycą każdego miłośnika wina.