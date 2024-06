Wycieczki rowerowe w woj. małopolskim. Gdzie w weekend 8 - 9 czerwca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozmyślasz nad ciekawą trasą rowerową w woj. małopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. małopolskim proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. małopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. małopolskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. małopolskim ma być od 16°C do 25°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 czerwca w woj. małopolskim ma być od 16°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 19% do 63%. 🚲 Trasa rowerowa: Trasa rowerowa Strumień-Jaworze (192 C). Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 914 m

Suma zjazdów: 937 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom W końcu pogoda eksplodowała, więc i ja ruszyłem z kopyta. Przejechałem trasę rowerową ze Strumienia do Jaworza. Oznakowana jest numer 192 C, kolorem czerwonym i przebiega przez: Strumień – Zabłocie – Czuchów – Jajostok – Cieszyńskie – Zaborze – Opitów – Porębiską – Iłownicę – Kępę – Rudzicę – Małą Rudzicę – Laryszówkę – Jasienicę – Spaloną – Nałęże (Jaworze). Ja pokonałem trasę w odwrotnym kierunku. Aby dostać się do Jaworza pojechałem sprawdzoną już trasą przez Ligotę, Międzyrzecze Dolne i Górne, Farzynę. Przed ruszeniem trasą 192C, zażyłem jeszcze inhalacji solankowej przy tężni w Jaworzu i w drogę... Trasa jest łatwa i przyjemna, piękna krajobrazowo dlatego ani się obejrzymy a już pokonamy 23 kilometrowy odcinek i znajdziemy się w Strumieniu. Tutaj atrakcją jest rynek i park miejski, gdzie o tej porze roku przepięknie kwitną tulipany. Droga powrotna przez Chybie, Landek, Miliardowice i Zabrzeg.

Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Nowy Targ - Niedzica Początek trasy: Rabka-Zdrój

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,64 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 250 m

Suma podjazdów: 764 m

Suma zjazdów: 787 m It.nowytarg poleca tę trasę Wycieczka rowerowa przewidziana na cały dzień. Prowadzi z Nowego Targu do Niedzicy.

Ze względu na dystans i strome podjazdy trasa polecana raczej dla wprawnych rowerzystów.

Typ roweru: górski, cross, trekking.

Rabce-Zdroju

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno - Wilcze Doły Początek trasy: Chełmek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 707 m

Suma zjazdów: 712 m AlterSpider poleca tę trasę Teren zwyczajowo nazywany Wilcze Doły położony jest wzdłuż potoku Wójtowianka na zachód od osiedla Sikornik w Gliwicach. Na starych poniemieckich mapach nazwa potoku brzmi Doa. Źródło strumyka zaczyna się na terenach poligonu wojskowego, płynie on w naturalnej niecce wijąc się miedzy pagórkowatym terenem z polami uprawnymi. W pobliżu osiedla Sikornik strumyk przepływa przez małą kaskadę (N 50°16"44", E 18°38"57") i zakręca w pobliżu ogródków działkowych “Ptasi Raj”, kierując się dalej tuż za blokami osiedla w kierunku Teatru Muzycznego, gdzie wpada do skanalizowanego potoku Ostropka. Ze względu na swe urokliwe położenie oraz wiele malowniczych zakątków teren ten od dawna był ulubionym miejscem spacerowym i rekreacyjnym dla okolicznych mieszkańców. W latach 1907 do lat 50-tych XX wieku znajdowało się tu najpopularniejsze miejskie kąpielisko, po którym do dzisiaj zostały jedynie fragmenty wybrukowanych granitem brzegów i resztka konstrukcji zapory. Wzdłuż całego strumyka ciągnie się szeroka wydeptana droga, po której przez cały rok można spacerować i jeździć na rowerze, a w okresie zimowym na okolicznych pagórkach można pozjeżdżać na sankach i pobiegać na nartach. Potok jest też źródłem wody dla działkowiczów, szczególnie w okresie letnim, kiedy w większości studni brakuje wody. Zgodnie z informacją uzyskaną w wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gliwice większość terenu Wilczych Dołów jest własnością prywatną, a tylko niewielka ich część stanowi własność miasta.

Chełmka

🚲 Trasa rowerowa: Żywiec i okolice. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,3 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 1 437 m

Suma zjazdów: 1 439 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Mieliśmy już zimę tej jesieni, teraz zawitało lato :) Nie sposób nie wykorzystać takiej pogody, ruszyłem więc w podróż do Żywca. Trasa prowadzi przez Komorowice, Bielsko-B., Mikuszowice, Wilkowice, Meszną, Buczkowice, Godziszkę, Kalną, Łodygowice i Pietrzykowice. W Żywcu pokręciłem trochę po Śródmieściu i Parku Zamkowym. Pojechałem też kawałek wzdłuż brzegu Koszarawy, gdzie natknąłem się na cyklistę zażywającego kąpieli słonecznych :) Fajna, malownicza trasa w sam raz na ciepłe i słoneczne, jesienne dni.

Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Żory i okolice. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 1 398 m

Suma zjazdów: 1 395 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Ponownie wybrałem się do Żor i otaczających lasów, aby odkryć nowe ścieżki i atrakcyjne miejsca. I tym razem się nie zawiodłem. Jazda wśród drzew i pomiędzy stawami, którym uroków dodaje różnorodność ptactwa i roślinności, jest bardzo przyjemna i relaksująca. Na trasie można natknąć się na takie perełki jak: domek na wodzie, czy źródełko z krystalicznie czystą wodą.

Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Szczawnica - Niedzica - Sromowce - Szczawnica Początek trasy: Szczawnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 689 m

Suma zjazdów: 687 m Wiesiek poleca tę trasę rowerzystom Spacerowa trasa ze Szczawnicy do Cervenego Klastoru, malowniczą ścieżką wzdłuż Dunajca, przedstawiana była już tu wiele razy. Zachęcony widokami ja też postanowiłem ją przejechać, ale wzbogaciłem ją o zamek w Niedzicy. W powrotną drogę postanowiłem ruszyć przez zaporę w Sromowcach Wyżne i dalej wzdłuż Dunajca północnym brzegiem do mostku w Sromowcach Niżne.

Szczawnicy

🚲 Trasa rowerowa: Wzgórze Trzy Lipki. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,91 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 669 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Łatwa i przyjemna trasa w sam raz na rodzinny wypad poza miasto. Z Czechowic- Dz. do Mazańcowic jedziemy wzdłuż rz. Wapienicy. Stąd pozostaje nam przejechać nad drogą ekspresową i pokonać podjazd (nie długi aczkolwiek dość stromy), na wzgórze Trzy Lipki. Po osiągnięciu celu możemy odpocząć na ławeczkach, delektując się rozległymi panoramami lub aktywnie spędzić czas w siłowni na wolnym powietrzu.

Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Szosowa pętla Czechowice-Dz./ Hałcnów/ Wilamowice. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 401 m

Suma zjazdów: 402 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa przebiega asfaltowymi drogami przez Komorowice, Hałcnów, Pisarzowice, Wilamowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów. W Hałcnowie zobaczyłem jak wygląda oddana do użytku nowa inwestycja, stworzona dla początkujących, młodych rowerzystów - Miasteczko Ruchu Rowerowego.

Brzeszczach

🚲 Trasa rowerowa: Tour de Babia Początek trasy: Kalwaria Zebrzydowska

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 152,97 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 698 m

Suma podjazdów: 1 366 m

Suma zjazdów: 1 360 m Trasę dla rowerzystów poleca Svengips

Trasę rozpoczynam w domu czyli w Zembrzycach. Początkowo kieruję się do Suchej Beskidzkiej słynącej z renesansowego zamku nazywanego Małym Wawelem i karczmy Rzym, następnie przez Stryszawę i Lachowice za którymi czeka mnie pierwszy podjazd na przełęcz za którą będziemy mieć już zjazd przez Koszarawę do Jeleśni. W Jeleśni na skrzyżowaniu obok zabytkowej karczmy skręcam w lewo i przez Korbielów jadę do przejścia granicznego na przełęczy Glinne. Z przełęczy długi i malowniczy zjazd w kierunku Jeziora Orawskiego i Namestova, gdzie odbijam w lewo na zaporę. Gdy już kończę objeżdżać jezioro docieram do Trsteny skąd prostą szosą przez przejście graniczne w Chyżnym docieram do Jabłonki. Następnie kieruję się do Zawoi przez obie Zubrzyce (Dolną i Górną) mijając po drodze skansen gdzie kręcono Ogniem i Mieczem oraz wisienkę na torcie czyli przełęcz Krowiarki (1010 mnpm). Gdy osiągam ten najwyższy punkt wycieczki mam już długi zjazd wczasie którego podziwiam Zawoję, Skawicę, Maków Podhalański z wszystkimi pasmami je otaczającymi.

🚲 Trasa rowerowa: błonia krakowskie - tor kajakowy - Las Wolski Początek trasy: Kraków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 289 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 834 m Mar.fle poleca tę trasę Zaczynamy na krakowskich błoniach, z których kierujemy się na most dębnicki, za mostem wjeżdżamy na rowerową ścieżkę i nią dotrzemy aż do toru kajakowego. Ścieżka jest wydzielona, bezpieczna (bez samochodów) i prowadzi bulwarami wiślanymi. To jest najbardziej rekreacyjny odcinek naszej wycieczki. Czasami ilość rowerzystów i rolkarzy może być duża i wymaga od nas uwagi. Docieramy do toru kajakowego, gdzie możemy odpocząć i pooglądać osoby trenujące. Przekraczamy Wisłę mostem dla rowerzystów i skręcamy w prawo na ul. Mirowską (tu na chwilę włączamy się do normalnego ruchu drogowego), następnie Orlą i Bielańska docieramy do Ks. Józefa. Skręcamy w aleję Wędrowników i znowu opuszczamy ruch uliczny. Będziemy się wspinać pod ZOO. Możemy na chwile odbić od naszej trasy w prawo i zobaczyć opactwo na Bielanach. Kierujemy się na parking przy wejściu do ogrodu zoologicznego. Możemy tu w cieniu odpocząć i coś przekąsić. Z parkingu ruszamy niebieskim szlakiem do ulicy Starowolskiej. Ten odcinek możemy modyfikować na wiele sposobów. Oprócz szlaku niebieskiego możemy wybrać żółty lub którąkolwiek ścieżkę prowadzącą w dół. Prędzej czy później i tak trafimy na szlak niebieski lub żółty. Po dotarciu do ulicy Starowolskiej kierujemy się lewo aż do Królowej Jadwigi następnie w lewo w Ludmiły Korbutowej. Przekraczamy most na Rudawie i wzdłuż Rudowy wracamy na błonia.

Trasa jest łatwa. Odcinek przez las wolski pozwala na zabawę i nabieranie wprawy w jeździe w terenie.

Krakowie

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Co zwiedzić w woj. małopolskim? To region wielu atrakcji

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju, stanowi więc idealne miejsce na zorganizowanie rowerowej wyprawy. Stolica regionu, Kraków, przeprowadzi wzdłuż cennych zabytków i urokliwych uliczek, a górujące nad rejonem Tatry urozmaicą – już i tak zachwycające – krajobrazy. Podczas wyprawy jednośladem warto też zwrócić uwagę na wyjątkowe zamki i pałace oraz obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej. Kierując się w stronę Wieliczki lub Bochni rekomendujemy zrobienie sobie przerwy na zwiedzanie wyjątkowych kopalni soli. Z kolei by poczuć się jak na południu Europy, wystarczy odwiedzić regionalne winnice, których atmosfera i wyroby zachwycą każdego miłośnika wina.