Wycieczki rowerowe w woj. małopolskim. Gdzie w weekend 8 - 9 czerwca? Zobacz podpowiedzi wypraw

Rozważasz wyprawę rowerową w woj. małopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. małopolskim warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. małopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. małopolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. małopolskim ma być od 16°C do 26°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 16% do 53%. W niedzielę 09 czerwca w woj. małopolskim ma być od 16°C do 25°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 46%. 🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Żylicy Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 97,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 688 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 754 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Żylica - niewielka, bardzo bystra górska rzeka w Beskidzie Śląskim i w Kotlinie Żywieckiej. Długość 23 km. Źródła na wysokości 900 - 940 m n.p.m. na północnych stokach Malinowa i Przełęczy Salmopolskiej. Od kilkuset lat wody Żylicy były wykorzystywane przez człowieka. Była ona jedną z "najpracowitszych" rzek polskich Beskidów: w XIX w. na przestrzeni niespełna 18 km jej wody wprawiały w ruch ok. 30 kół wodnych, napędzających urządzenia mechaniczne młynów, tartaków, foluszów, papierni itp. zakładów na terenie Szczyrku, Buczkowic, Rybarzowic i Łodygowic. Aby zacząć przygodę z Żylicą, musimy wydrapać się na Przełęcz Salmopolską :) Stąd pojedziemy do żródła (może raczej pójdziemy), żółtym szlakiem pieszym. To najbardziej wymagający odcinek trasy, około 200m prowadziłem rower a później to już była bułka z masłem ;)

🚲 Trasa rowerowa: 01.05.2014 Skrzyczne Początek trasy: Andrychów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,42 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 710 m

Suma podjazdów: 740 m

Suma zjazdów: 780 m Jarekmatej poleca tę trasę rowerzystom Podjazd jak na najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego (1257 m n.p.m.) bardzo przyzwoity. Zjazd technicznie łatwy, dobra widoczność powoduje, że można puszczać hamulce na długo i osiągać wysokie prędkości. Przy dobrej pogodzie trasa naprawdę widokowa.

🚲 Trasa rowerowa: Na lody do Krościenka przez Szczawnicę zahaczając o Słowację Początek trasy: Limanowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 244 m

Suma podjazdów: 644 m

Suma zjazdów: 641 m Rowerzystom trasę poleca Marek79 Podczas pobytu w Niedzicy pod namiotami w niedzielę postanowiliśmy przejechać się na rowerach do Krościenka na lody . Rowery wypożyczyliśmy na polu namiotowym ale nie polecam największemu wrogowi takich rowerów masakra. Pojechaliśmy z pola w lewo na asfalt gdzie droga dojeżdżamy do granicy słowackiej. Po jakiś 12 km z drogi zjeżdżamy i jedziemy wzdłuż rzeki Dunajec gdzie złapałem pane czyli gumę ponieważ opona w moim rowerze była łysa, ale jakoś dojechaliśmy do Szczawnicy. Tam po jakimś czasie znaleźliśmy wypożyczalnie rowerów oraz serwis z prawdziwego zdarzenia gdzie kupiłem nową dętkę bo przecież nie będę kupował komuś nowej opony. Z tamtąd jechaliśmy asfaltem aż do Krościenka gdzie na rynku zjedliśmy przepyszne lody. Reszta drogi przebiegała już przez Stronie,Hałuszową gdzie było parę stromych podjazdów i fajnych serpentyn gdzie dziewczyny nie dawały rady ale wspólnymi siłami dojechaliśmy z powrotem na pole namiotowe i powiedzieliśmy sobie że więcej rowerów nie wypożyczymy, wolimy wozić swoje. ;-} Ale przynajmniej jest co wspominać ;-)

🚲 Trasa rowerowa: Do starej cegielni w Bestwinie Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,69 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 399 m Lemur36 poleca tę trasę Kapryśna pogoda, jak to na kwiecień przystało, pokrzyżowała mi plany wycieczki, ale i tak udało się klucząc pomiędzy burzowymi chmurami, objechać prawie suchym kołem :) Celem wycieczki była cegielnia parowa w Bestwinie. Działalność rozpoczęła w 1908 r. zaś ostatni wypał cegły dokonał się 26 lipca 2007 roku, gdyż cegielnię doświadczył pożar. Koszty wznowienia produkcji były ogromne, dlatego przedsiębiorstwo skupiło się na innej formie działalności. W okolicy cegielni spotyka się liczne pozostałości wyrobisk, zamienione na stawy.

🚲 Trasa rowerowa: Ćwilin Mogielica Początek trasy: Mszana Dolna

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 49,94 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 766 m

Suma podjazdów: 2 091 m

Suma zjazdów: 2 092 m Trasę dla rowerzystów poleca Mansi5 Początek z Mszany bardzo przyjemny, ale sam podjazd pod Ćwilin bardzo ciężki, dużo kamieni i bardzo stromo - rower trzeba w wielu miejscach pchać. Za to zjazd z Ćwilina do Jurkowa fajny. Później trasa prowadzi łatwą przyjemną drogą pod Mogielicę.Podejście na sam szczyt ciężkie - zielonym szlakiem. Zjazd z Mogielicy trudny. Chciałem zjechać do końca żółtym szlakiem do Lubomierza, ale miałem wypadek i nie byłem w stanie jechać po terenie (dalsza część, patrząc na ukształtowanie terenu, powinna być ok).

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno -- Gorzeń Górny Początek trasy: Chełmek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 137,06 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 631 m

Suma zjazdów: 638 m AlterSpider poleca tę trasę rowerzystom

Dziś Jawo On Tour atakuje Dwór Emila Zegadłowicza Późnoklasycystyczny dwór jest obiektem o znacznych wartościach architektonicznych.Otaczający go malowniczy park krajobrazowo-leśny z drzewami o wymiarach pomnikowych ma duże walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Rezydencja jest ważnym zabytkiem dla historii społeczności lokalnej i polskiej kultury okresu 20. lecia międzywojennego. Obecnie jest ponadregionalną placówką muzealną w której eksponowane są dzieła polskich artystów z tamtego czasu. Historia

Gorzeń lokowany został prawdopodobnie na prawie niemieckim po 1333 roku. W 2. połowie XV w. wieś należała do Gorzeńskich herbu Topór. W późniejszych czasach miała przeważnie współwłaścicieli, którzy często się zmieniali. W 1. połowie XIX w. wieś została podzielona na Gorzeń Górny i Gorzeń Dolny. W 1873 r. większą część gruntów w Gorzeniu Górnym rozparcelowano. W 1876 r. posiadłość „Gorzeń Górny Dwór”, o powierzchni 17 ha, zakupił Tytus Zegadłowicz, nauczyciel z gimnazjum w Wadowicach. Dwór zbudowany został w 3. ćw. XVIII w. przez ówczesnego właściciela wsi Franciszka Skorupkę-Padlewskiego. Pierwotnie była to budowla parterowa, wzniesiona na planie prostokąta, z ryzalitami od frontu i od tyłu, z sienią przechodnią. Rozbudowę rezydencji zapoczątkował na przełomie XVIII/XIX w. Jakub Lippman Huppert, a kontynuowali jego spadkobiercy. Późnoklasycystyczny charakter nadała budowli przebudowa prowadzona około połowy XIX w. (m.in. nadbudowano wtedy piętro). Po 1876 r. Tytus Zegadłowicz przeprowadził generalny remont i przekształcił znacznie zniszczony budynek, w którym mieściła się karczma (m.in. dobudowano wtedy do fasady czterofilarowy ganek z balkonem i ganek przy ścianie szczytowej). W 1908 r. dwór stał się formalnie własnością syna Tytusa, Emila Zegadłowicza (1888-1941), znanego w dwudziestoleciu międzywojennym poety, prozaika, dramatopisarza i kolekcjonera dzieł sztuki. W tym okresie dwór był ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. Spotykali się tutaj m.in. członkowie założonej przez Zegadłowicza regionalistycznej grupy literacko-plastycznej „Czartak”, która nazwę swoją wzięła od domniemanej średniowiecznej strażnicy obronnej nad Skawą w pobliskim Mucharzu. W dworze gościli także m.in. Leon Kruczkowski, Gustaw Morcinek, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Vlastimil Hofman, Stefan Jaracz i Witold Hulewicz. Emil Zegadłowicz zgromadził tutaj bogate zbiory w postaci dzieł malarskich i rzeźbiarskich wybitnych twórców polskich okresu międzywojennego, a także liczne prace wykonane przez beskidzkiego rzeźbiarza ludowego Jędrzeja Wowrę. Część tych dzieł sztuki zrabowali Niemcy w czasie II wojny światowej, ale szczęśliwie ocalały zbiory grafiki i malarstwa, wyposażenie dworu i część rękopisów. W 1946 r. żona Emila Zegadłowicza, Maria i jego córka Atessa uporządkowały zachowane zbiory i zorganizowały w dworze prywatne muzeum biograficzne pisarza. Ekspozycje powiększono w 1967 r. W 1980 r. wystawę zamknięto z powodu konieczności remontu budynku, który trwał kilkanaście lat. Dzięki powołaniu w 1993 r. Fundacji Czartak stało się możliwe w 1995 r. ponowne udostępnienie zwiedzającym zbiorów Emila Zegadłowicza.

🚲 Trasa rowerowa: Trójkąt Trzech Cesarzy z innej perspektywy Początek trasy: Chełmek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,41 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 158 m

Suma zjazdów: 157 m Trasę dla rowerzystów poleca Shadow125 Dzisiaj mnie zebrało na przejazd, a właściwie przejście, bo co chwilkę się zatrzymywałem, w miejsce, w którym nie bylem, a to niedaleko. Miejsce w którym kiedyś znajdowała się Wieża Bismarcka, śladów nie znalazłem ale za to odkryłem chyba pas obronny z czasów wojny, zachowane rowy i kilka bunkrów oraz wykopane pozostałości w okolicach Pszemszy. Po małej przeprawie przez błotko - mokro w lesie dotarłem do trójkąta Trzech Cesarzy. Zmartwił mnie stan tablicy informacyjnej - wyłamana, praktycznie nic nie zostało. Zdjęcie z kamery, ale widać resztki tablicy.

🚲 Trasa rowerowa: Szosowa pętla Czechowice-Dz./ Hałcnów/ Wilamowice. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 401 m

Suma zjazdów: 402 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa przebiega asfaltowymi drogami przez Komorowice, Hałcnów, Pisarzowice, Wilamowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów. W Hałcnowie zobaczyłem jak wygląda oddana do użytku nowa inwestycja, stworzona dla początkujących, młodych rowerzystów - Miasteczko Ruchu Rowerowego.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami legendy - na tropie Utopców. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,19 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 220 m

Suma zjazdów: 1 223 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Dzisiejsza wycieczka prowadzi do bardzo ciekawego i wartego zobaczenia miejsca, którym jest Bieruń. Bieruń jest miastem, z którego wywodzi się wiele ludowych podań, mówiących o tajemniczych „Utopcach". Można mówić nawet o małej mitologii. Według wierzeń „Utopce" to duchy zrzucone z nieba, zamieszkujące tereny podmokłe, potrafiące przyjmować różne postacie zwierząt, ludzi, półludzi. Mnie udało się je znaleźć na rynku ;)

Kolejną atrakcją, a zarazem najstarszym zabytkiem miasta jest Kopiec. Ten sztuczny pagórek pochodzący z 1295 r., u podstawy zbliżony jest kształtem do czworoboku (34 X 32 m) o zaokrąglonych narożnikach i ściętym wierzchołku. Jego wysokość wynosi ok 5 m. Na szczycie znajduje się murowana kapliczka św. Jana Nepomucena. Przez historyków takie kopce określane są jako „gródki stożkowe" i pełniły rolę obronne. W okresie letnim dużym powodzeniem cieszy się Kąpielisko "Łysina". Piaszczyste brzegi i czysta woda akwenu przyciąga tysiące plażowiczów. To i jeszcze więcej możecie zobaczyć sami, pokonując łatwą i przyjemną trasę przebiegającą przez Goczałkowice-Zdrój, Rudołtowice, Miedźną, Międzyrzecze, Nowe Bojszowy. Powrót przez Jedlinę, Harmęże, Brzeszcze, Jawiszowice i Kaniów.

🚲 Trasa rowerowa: Rychwałd-Żywiec-Tresna-Góra Żar Początek trasy: Andrychów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,44 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 543 m

Suma podjazdów: 1 768 m

Suma zjazdów: 1 760 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Ireneusz Przez Żywiec.

Historia parafii w Rychwałdzie sięga 1472 roku. W pierwszej połowie XVI wieku wybudowany został w tym miejscu drewniany kościół św. Mikołaja. Kiedy do świątyni wprowadzono obraz Matki Bożej, zaczęło przybywać tam coraz więcej pielgrzymów. Konieczny stał się zatem większy kościół. Cudowny Obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej znajduje się w ołtarzu głównym świątyni. Wizerunek ten był początkowo własnością rodziny Grudzińskich i znajdował się w majątku Piotra Samuela Grudzińskiego w Wielkopolsce. Kiedy w 1640 r. Katarzyna Komorowska, właścicielka Ślemienia poślubiła Piotra Samuela, obraz Matki Bożej Pociesznej trafił do jej rodzinnej miejscowości a następnie do Rychwałdu.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Co zwiedzić w woj. małopolskim? To region wielu atrakcji

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju, stanowi więc idealne miejsce na zorganizowanie rowerowej wyprawy. Stolica regionu, Kraków, przeprowadzi wzdłuż cennych zabytków i urokliwych uliczek, a górujące nad rejonem Tatry urozmaicą – już i tak zachwycające – krajobrazy. Podczas wyprawy jednośladem warto też zwrócić uwagę na wyjątkowe zamki i pałace oraz obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej. Kierując się w stronę Wieliczki lub Bochni rekomendujemy zrobienie sobie przerwy na zwiedzanie wyjątkowych kopalni soli. Z kolei by poczuć się jak na południu Europy, wystarczy odwiedzić regionalne winnice, których atmosfera i wyroby zachwycą każdego miłośnika wina.