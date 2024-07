Wyjątkowy ślub babci Julii von Stein w Tarnowie. 74-letnia panna młoda pojawiła się przed ołtarzem tarnowskiego kościoła w zjawiskowej sukni

- Babciu kocham Cię i bardzo cieszę się Twoim szczęściem. Wszystkiego Najlepszego dla Was na nowej drodze życia. Zawsze mówię, że na miłość nigdy nie jest za późno, a na samotność zawsze jest za wcześnie! Jesteś dla mnie inspiracją i dajesz mi nadzieję, że mi też kiedyś się uda i że nie warto patrzyć na swój wiek. A przede wszystkim jesteś dla mnie wzorem do naśladowania aby nie patrzeć na to czy coś wypada tylko być SZCZĘŚLIWYM!!! - napisała na swoim profilu na Instagramie Julia von Stein.