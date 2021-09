Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 13.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Żywiczna i ul. Jodłowa 25

13.09 od godz. 7:30 do 13:30

Jodłowa od skrzyżowania z Przegorzalska do ul. Jodłowa 14B

13.09 od godz. 7:30 do 8:30

Jodłowa od skrzyżowania z Przegorzalska do ul. Jodłowa 14B

13.09 od godz. 12:30 do 13:30

Jodłowa od skrzyżowania z Przegorzalska do ul. Jodłowa 14B

14.09 od godz. 7:30 do 8:30

Żywiczna i ul. Jodłowa 25

14.09 od godz. 7:30 do 13:30

Kraków ulica Sawiczewskich 2, Myślenicka 165 do 177, 144 do 152, Nałęczowska 1, 3, Lecznicza 4, 4a, Korczyńskiego 2, 4, 6, 8, Hypty 8, 13, 15

14.09 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Szerokie Łąki 26, 28, 34, 36

14.09 od godz. 8:00 do 13:00