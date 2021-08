Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 17.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (17.08 13:07) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Wrony 142, 150 do 172, Prażmowskiego 3 do 5, Topografów 4 do 14 i 15 do 21, Chlebiczna 34 do 38.

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków Biały Prądnik

17.08 od godz. 12:15 do 14:15

powiat gorlicki

w miejscowości Wilczyska, Stróżna

17.08 od godz. 11:05 do 15:00

w miejscowości Szalowa, Łużna

17.08 od godz. 11:06 do 13:15

powiat krakowski

Dubie Przy Kamieniołomie i od strony Szklar

17.08 od godz. 8:00 do 14:00

Niegoszowice ulica Ogrodowa, Lipowa od OSP do Widokowej

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

Gaj Libertów Konary Lusina Brzyczyna

17.08 od godz. 10:31 do 13:30

powiat limanowski

Rupniów, Tymbark Góry

17.08 od godz. 10:02 do 14:15