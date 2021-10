Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 19.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 19.10? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 19.10 w małopolskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Balicka 164, 164A, 164B

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Stawowa 176, 176A, 178, Ojcowska 39 do 47A i 60 do 84, Nawojowska i okolice

20.10 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ulica na Wzgórzach 2

20.10 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków Tyniec ulica Heligundy 6 do 16 i 7 do 29.

22.10 od godz. 8:00 do 15:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulica Kossaka budynki numer 18, 22, 24, 28, 30, 38, 42, 42B, 42D, Czecha 47, 48, 49B, 50 oraz Graniczna 62A, 62B oraz okolice 64H.

21.10 od godz. 7:00 do 8:00 w Nowym Sączu, ulica Kossaka budynki numer 22, 24, Graniczna 62A, 62B oraz okolice 64H.

21.10 od godz. 8:00 do 12:00

w Nowym Sączu, ulica Kossaka budynki numer 18, 22, 24, 28, 30, 38, 42, 42B, 42D, Czecha 47, 48, 49B, 50 oraz Graniczna 62A, 62B oraz okolice 64H.

21.10 od godz. 12:00 do 13:00 w Nowym Sączu ulica Radziecka od numeru 7 do 54 oraz ulica Barbackiego, budynki numer 125, 125A, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145.

22.10 od godz. 7:00 do 11:00 Tarnów Tarnów ul. Hanausek domy na końcu ulicy

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Majkowice kierunek Bogucice

21.10 od godz. 7:30 do 17:00 MIEJSCOWOŚCI Wola Nieszkowska wieś, Nieszkowice Wielkie

21.10 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Królówka od Woli Nieszkowskiej

21.10 od godz. 8:00 do 14:00

MIEJSCOWOŚCI Wola Nieszkowska wieś.

21.10 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI Łapczyca dz. 934/17

21.10 od godz. 10:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Wola Nieszkowska wieś, Nieszkowice Wielkie

21.10 od godz. 13:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Proszówki kierunek Baczków

22.10 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Trzciana wieś kierunek Łapanów i Leszczyna

22.10 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Trzciana wieś strona południowa

22.10 od godz. 8:00 do 9:30 Grobla koło Remizy kierunek Grobla 51

22.10 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI Trzciana wieś strona południowa

22.10 od godz. 13:30 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Kobylec dz. 289

25.10 od godz. 8:00 do 13:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI Żerków: Granice

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Żerków: Zagórze

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Łazy.

22.10 od godz. 8:00 do 17:00

Iwkowa, od Ośrodka Zdrowia po Remize, Campingi

22.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat chrzanowski Podlesice gmina Charsznica

19.10 od godz. 7:00 do 13:00 Podlesice gmina Wolbrom

20.10 od godz. 7:00 do 13:00 Wolbrom ulica: Garbarska

21.10 od godz. 8:00 do 16:00 Trzebinia, ul. Młoszowska Garaże

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Charsznica: m. Podlesice

22.10 od godz. 7:00 do 17:00 powiat dąbrowski Radwan - od strony Sutkowa oraz Sutków od strony Radwana.

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 Smęgorzów - środek miejscowości - okolice kościoła i szkoły podstawowej.

22.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gorlicki w miejscowości Łużna, od Podlesia przy drodze do Moszczenicy, budynki numer 940, 941 i okoliczne.

19.10 od godz. 7:00 do 12:00

w Gorlicach, ulica Blich, za ogródkami, działki numery 1143/9, 1143/7,

21.10 od godz. 10:00 do 16:00 w miejscowości Stróżówka od granicy z ulicą Wspólną w kierunku Leśniczówki, Garbacz.

22.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat krakowski Bibice: ulica Krótka, ul. Kościuszki od 20 do 50 i od 63 do 151

19.10 od godz. 7:30 do 14:00 Wola Radziszowska ulica Skawińska 54 i 58 do 84, Torowa 23 do 39.

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Maszków ul. Zamoście, ul. Prosta, droga w kierunku Wilczkowic

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Jerzmanowice ulica Jana Pawła II 57, 55 i okolice

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Miękinia Dzielnica Olkówki

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Gołyszyn od Barbarki i od Lasek Dworskich, Laski Dworskie 32

20.10 od godz. 7:30 do 14:00

Michałowice ul. Jana Pawła II,

Wola Zachariaszowska ul. Graniczna

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Miękinia Dzielnica Olkówki

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Michałowice ul. Jana Pawła II, Źródlana

20.10 od godz. 8:00 do 16:00 Tomaszowice ulica Różana

20.10 od godz. 8:00 do 13:00 Jerzmanowice ulica Jurajska 17

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Bibice ulica Spacerowa 9 i od 92 do 150, Krótka 7

20.10 od godz. 10:00 do 18:00 Miękinia 408 i okolice

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 Miłocice V

21.10 od godz. 8:00 do 12:00 Sadowie ul. Widokowa, Pod Kopcem, Stroma, Na Stoku, Wichrowe Wzgórze

21.10 od godz. 8:00 do 16:00

Jaśkowice ulica Krakowska 93 do 137 i 72 do 76, 118

21.10 od godz. 8:00 do 14:00

Bibice ulica Brzozowa 41 i 43

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 Bibice ul. Graniczna, Leszczynowa, Michałowice ,ul. Graniczna, Słoneczna , Jana Pawła II, Wola Zachariaszowska, ul. Graniczna

21.10 od godz. 10:00 do 11:00 Tomaszowice ulica Kolberga od nr 35 do nr 45v

21.10 od godz. 10:00 do 15:00 Krasieniec Stary koło Kapliczki

22.10 od godz. 7:30 do 11:30 Bibice ulica Wichrowe Wzgórza

22.10 od godz. 8:00 do 14:00 Krasieniec Stary Rzeplin

22.10 od godz. 11:00 do 14:30 Kopanka ulica Krótka, Polna 5,7.

23.10 od godz. 8:00 do 10:00 Wołowice: Komalówka, Podedwór i okolice łącznie ze szkołą i przedszkolem

23.10 od godz. 8:00 do 15:00 Racławice od Czubrowic

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Michałowice ul. Koźlica, Nad Dłubnią, Kołłątaja, Masłomiąca ul. Kościuszki

25.10 od godz. 9:00 do 11:00

powiat limanowski w części miejscowości Przyszowa, osiedla: Zagórze, Zamek, Ubocz, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.10 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Tymbark, przysiółki Podwiesiołki, Smagówka oraz Pod Kuligiem.

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Wieś, Berdychów, Buczki, Podkanina, Dębiny, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne

19.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Wieś, Berdychów, Buczki, Podkanina, Dębiny, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne

19.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części miejscowości Przyszowa, osiedla: Zagórze, Zamek, Ubocz, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.10 od godz. 17:00 do 19:00

w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Buczki, Podkanina, Dębiny, Kierków, Wieś, Berdychów, Za Gościńcem, Połaniec, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.10 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowości Męcina, okolice Kościoła.

20.10 od godz. 8:00 do 15:00 w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas,

20.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części miejscowości Przyszowa, osiedla: Zagórze, Zamek, Ubocz, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Buczki, Podkanina, Dębiny, Kierków, Wieś, Berdychów, Za Gościńcem, Połaniec, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas,

20.10 od godz. 17:00 do 18:00 w części Limanowej, część ulic: Jabłonieckiej, Wiejskiej, Walecznych, Kościuszki, Agrestowej, Tytusa Czyżewskiego, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.10 od godz. 7:00 do 9:00 w części Przyszowej, osiedle Wieś w kierunku Podpiekło, Zalas, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.10 od godz. 7:00 do 9:00

w części Przyszowej, Kaniny, Wysokiego, osiedla: Buczki, Podkanina, Dębina, Za Gościńcem, Kierków, Wieś, Berdychów, Ubocz, Zagórze, Zamek, Zagórze, Wieś, Centrum, Zalas, Pod Piekłem, i okoliczne

21.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Za Gościńcem, Kierków, Pagórki

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Szczyrzyc, Raciborzany, osiedle Gruszów.

21.10 od godz. 8:00 do 12:00 w części Limanowej, od strony Mordarki, ulice: Matki Boskiej Bolesnej, Polna, Bystra, Akacjowa, Księdza Jana Rachwała. Klonowa, Jana Kasprowicza, Łąkowa, Gajowa, i okoliczne

21.10 od godz. 9:00 do 10:00

w części Przyszowej, Kaniny, Wysokiego, osiedla: Buczki, Podkanina, Dębina, Za Gościńcem, Kierków, Wieś, Berdychów, Ubocz, Zagórze, Zamek, Zagórze, Wieś, Centrum, Zalas, Pod Piekłem, i okoliczne

21.10 od godz. 16:00 do 18:00

w części Przyszowej, osiedle Wieś w kierunku Podpiekło, Zalas, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Limanowej, od strony Mordarki, ulice: Matki Boskiej Bolesnej, Polna, Bystra, Akacjowa, Księdza Jana Rachwała. Klonowa, Jana Kasprowicza, Łąkowa, Gajowa, i okoliczne

21.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Limanowej, część ulic: Jabłonieckiej, Wiejskiej, Walecznych, Kościuszki, Agrestowej, Tytusa Czyżewskiego, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.10 od godz. 18:00 do 20:00 w części miejscowości Przyszowa, osiedle Kierków i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.10 od godz. 7:00 do 8:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina, osiedla: Kierków, Ubocz, Zagórze, Zamek, Wieś, Berdychów, Buczki, Podkanina, Dębiny, Połaniec, Za Gościńcem, i okoliczne

22.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina, osiedla: Kierków, Ubocz, Zagórze, Zamek, Wieś, Berdychów, Buczki, Podkanina, Dębiny, Połaniec, Za Gościńcem, i okoliczne

22.10 od godz. 16:00 do 18:00

w części miejscowości Przyszowa, osiedle Kierków i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.10 od godz. 17:00 do 18:00 w części miejscowości Rupniów, od strony miejscowości Nowe Rybie, okolice osiedli: Bednarki, Sowińskie

23.10 od godz. 8:00 do 16:00 w części Pisarzowej, osiedla; Na Górze, Tartak

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat myślenicki Siepraw ulica Anieli Salawy 180 , 182 , 184 , 186 , 188 , 190 , 192

19.10 od godz. 8:00 do 11:00

Trzemeśnia za rzekę w kierunku Łęk , Poręby

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Krzyszkowice kierunek Bugaj, wzdłuż Zakopianki

20.10 od godz. 8:00 do 17:00 Głogoczów w kierunku Krzyszkowic, nad stację transformatorową

20.10 od godz. 8:00 do 14:30 Siepraw ulica Parkowa od stacji transformatorowej po obu stronach drogi w kierunku Olszowic

20.10 od godz. 8:00 do 11:00

Glichów od Dworu do kamieniarza

20.10 od godz. 11:00 do 15:00 Siepraw ulica Księdza Przytockiego od ulicy Jana Pawła 2 do ulicy Mostowej, ulica Zielona, ulica Jana Pawła 2

21.10 od godz. 7:30 do 14:00 Krzywaczka kierunek Bęczarka

21.10 od godz. 8:00 do 17:00 Zawada koło Szkoły kierunek Polanka

21.10 od godz. 9:00 do 12:00 Pcim kierunek Elektromontaż

22.10 od godz. 7:30 do 14:00 Pcim kierunek Raba, ośrodek zdrowia, przedszkole

22.10 od godz. 7:30 do 8:30 Krzyszkowice koło Restauracji Krakowiacy i Górale w kierunku centrum Krzyszkowic

22.10 od godz. 8:00 do 14:00 Pcim kierunek Raba, ośrodek zdrowia, przedszkole

22.10 od godz. 13:00 do 14:00 Sieraków od Dworu w Sierakowie w kierunku starej cegielni w Dziekanowicach

25.10 od godz. 8:00 do 11:00

powiat nowosądecki w miejscowości Witowice Dolne i Górne, przysiółki: Cisowiec, Równice, Łazy, Dział, Podlesie, Krzyżówka, Za potokiem, Zawodzie, Nowa Wieś, i okoliczne

19.10 od godz. 7:30 do 17:00 w części miejscowości Rożnów, od strony Witowic , przysiółki Gierowa, Folwark, Zagórze, i okoliczne

19.10 od godz. 7:30 do 17:00 w miejscowości Polany, odbiorcy zasilanie ze złączy kablowych numer 1522 i 2391, okolice budynku numer 46.

19.10 od godz. 8:00 do 15:00

część miejscowości Zabrzeż, koniec miejscowości.

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Grybów ulica Grunwaldzka budynki numer 35 i 37.

19.10 od godz. 8:00 do 13:00 w Wierchomli Wielkiej, część środkowa miejscowości

19.10 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Cieniawa przysiółek Podpołudnie, domy od stacji transformatorowej w kierunku Ząbry.

19.10 od godz. 8:00 do 14:00

część miejscowości Biczyce Górne, od strony Trzetrzewiny i Biczyc Dolnych, przysiółek Podlesie

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Cieniawa przysiółek Ząbry w kierunku Ptaszkowej.

19.10 od godz. 8:00 do 12:00 w Piwnicznej Zdroju, przysiółek Obidza.

20.10 od godz. 8:00 do 13:00 w Grybowie, ulica Równie, budynki numer 8 i 78.

20.10 od godz. 8:00 do 15:00 część miejscowości Chełmiec ulice: Leśna, od strony: Podgórskiej, Batalionów Chłopskich, Podgórska, Węgrzynek oraz Batalionów Chłopskich, od strony Leśnej wraz z przyległymi.

21.10 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Korzenna, osiedle Teluszowa

21.10 od godz. 8:30 do 11:00 w miejscowości Muszyna, ulica Leśna, budynek numer 10F

21.10 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Korzenna, - w kierunku Kościoła, Piekarni i Stadionu.

21.10 od godz. 11:30 do 14:00

część miejscowości Frycowa, od skrzyżowania z ulicą Graniczną do Drogi Krajowej 75 wraz z odgałęzieniami, osiedla Pustka, Ziajówka, Lelitówka, Kowalikówka, Światkowskówka, Osiedle i okoliczne.

22.10 od godz. 6:00 do 8:00 część miejscowości Mystków, przysiółki: Góra, Dębina, w stronę centrum i Nowego Sącza

22.10 od godz. 7:00 do 11:00 w miejscowościach: Korzenna, Trzycierz, Podtrzycierz - budynki w kierunku Trzycierza i centrum Korzennej

22.10 od godz. 8:30 do 11:00

w miejscowości Korzenna - Świegocin , oraz Korzenna, budynki w kierunku Szkoły

22.10 od godz. 11:30 do 14:00 część miejscowości Frycowa, od skrzyżowania z ulicą Graniczną do Drogi Krajowej 75 wraz z odgałęzieniami, osiedla Pustka, Ziajówka, Lelitówka, Kowalikówka, Światkowskówka, Osiedle i okoliczne.

22.10 od godz. 14:00 do 16:00 powiat nowotarski w Nowym Targu, ulica Grel budynki, od ulicy Świętej Anny do Zakopianki.

19.10 od godz. 8:30 do 15:00

w miejscowości Podszkle, przysiółki Markówka i Czerniakówka oraz okolice.

19.10 od godz. 9:00 do 12:00 cześć miejscowości Szaflary, od skrzyżowania Drogi Krajowej 47 z ulicą Suskiego obok PSB Profi w kierunku Rynku oraz w stronę miejscowości Bór, okolice Kościoła, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. 20.10 od godz. 7:30 do 8:00 Szaflary, cała miejscowość.

20.10 od godz. 8:00 do 9:00 w Lipnicy Wielkiej, przysiółek Madejówka, okolice Szkoły, Składu Budowlanego, Apteki oraz budynki w kierunku stadionu.

20.10 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Huba, budynki numer 25, 40, 37, 66, 70, 72, 74, 78, 129, 133, 135.

20.10 od godz. 10:00 do 12:00 Szaflary, cała miejscowość.

20.10 od godz. 17:00 do 18:00 cześć miejscowości Szaflary, od skrzyżowania Drogi Krajowej 47 z ulicą Suskiego obok PSB Profi w kierunku Rynku oraz w stronę miejscowości Bór, okolice Kościoła, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

20.10 od godz. 18:30 do 19:00 w Lipnicy Wielkiej, przysiółek Madejówka, okolice Szkoły, Składu Budowlanego, Apteki oraz budynki w kierunku stadionu.

21.10 od godz. 8:30 do 15:00 w Rabce Zdrój, ulice: Jana Pawła II, okolice Liceum, Parkingu Autobusowego.

21.10 od godz. 9:00 do 15:00

w miejscowości Klikuszowa budynki od numeru 92 do155 oraz od 163 do 174D.

21.10 od godz. 10:00 do 12:30 w części Szaflar, ulica Pod Górą, budynki od numeru 26 do budynków na ulicy Kaczorowskiego, w kierunku miejscowości Bór

22.10 od godz. 8:00 do 18:00 w miejscowości Sromowce Wyżne, ulice: Nad Zalew, Pod Skałką, Małakowskiej,

Kosibowicza.

25.10 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Chochołów, budynki od 111 do 180 i od 300 do końca, w miejscowości Witów budynki od 1 do 20, w miejscowości Dzianisz, przysiółki Klejki, Dziadularze, Świdronie, Kije, Malce, Gole, Tominy wraz z okolicznymi, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

25.10 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowości Lipnica Wielka, budynki w kierunku Kościoła i Cmentarza oraz do Góry w kierunku Jasienna Jeżówki.

25.10 od godz. 8:30 do 11:00 w miejscowości w miejscowości Nowe Bystre, budynki od 158 do końca oraz miejscowość Dzianisz.

25.10 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Łopuszna, ulica Grabka budynki numer 26 i 30.

25.10 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Chochołów, budynki od 111 do 180 i od 300 do końca, w miejscowości Witów budynki od 1 do 20, w miejscowości Dzianisz, przysiółki Klejki, Dziadularze, Świdronie, Kije, Malce, Gole, Tominy wraz z okolicznymi, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

25.10 od godz. 13:00 do 14:00 powiat olkuski Olkusz ul. Sikorka 51 SUPERDREW

20.10 od godz. 8:00 do 16:00 Bogucin Duży firma BUTELX

21.10 od godz. 6:00 do 14:00

powiat oświęcimski Jawiszowice ulica Aleja Dworska.

19.10 od godz. 9:00 do 12:00

Osiek ulica Leśna 5, 7.

20.10 od godz. 8:00 do 15:00 Grojec ulica Czajki.

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 powiat suski Budzów Centrum w okolicach Kościoła, kioski, budynek numer 656, ZK-BBZ638354.

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 Budzów osiedle Rojkówka, Madziarówka, okolice Kościoła, kioski.

20.10 od godz. 9:00 do 10:00 Budzów osiedle Rojkówka, Madziarówka, okolice Kościoła, kioski.

20.10 od godz. 18:30 do 19:30 w miejscowości Jordanów, rola Kowalowa, ulica Przemysłowa.

21.10 od godz. 8:30 do 14:30 Budzów osiedle Parykówka Dolna, Partykówka Górna, Zagrodówka, Burligówka, Lenikówka.

21.10 od godz. 9:00 do 19:30 w miejscowości Toporzysko, rola Targoszowa.

22.10 od godz. 8:30 do 14:00

Budzów osiedle Parykowo.

22.10 od godz. 9:00 do 19:30 Budzów osiedle Hubówka, Szkoła Podstawowa numer 2.

22.10 od godz. 11:00 do 16:00 Budzów osiedle Hubówka, Szkoła Podstawowa numer 2.

22.10 od godz. 11:00 do 16:00 Stryszawa osiedle Spyrkówka

23.10 od godz. 8:00 do 13:00 Jachówka osiedle Głowaczówka, Zmarzówka, Skupniówka

25.10 od godz. 9:00 do 18:30 powiat tarnowski Jastrzębia przysiółek Budzyń

19.10 od godz. 8:00 do 12:00 Rychwałd koło Kościoła

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 Kąśna Górna oraz Kąśna Dolna odbiorcy na granicy miejscowości.

19.10 od godz. 11:00 do 15:00 Turza centrum miejscowości oraz mieszalnia pasz

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Pleśna koło stacji kolejowej, cmentarza, Gądówki

21.10 od godz. 8:00 do 15:00

Wola Radłowska - od szkoły w kierunku Radłowa i w kierunku Błonia.

21.10 od godz. 9:00 do 14:00

Pogórska Wola osiedle koło kurnika

22.10 od godz. 9:00 do 13:00 Lisia Góra - ul. Długa, Mielecka, Zagumnie, Szkolna, UNOPOL oraz Lisia Góra SKR TRAK5046.

22.10 od godz. 9:00 do 14:00 Ładna od Koscioła do Szkoły

23.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gromnik ulica: Graniczna 120, 234, 250

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Ryglice ul. Batalionów Chłopskich

25.10 od godz. 9:00 do 14:00 Borowa "Działy" przy drodze od tartaku po Dzierżaniny

25.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat tatrzański Kościelisko, cała miejscowość, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

19.10 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowości Kościelisko, ulica Śmiechówka wraz z odgałęzieniami oraz okolice 1050 Apartments i Apartamentów Królewska 77.

19.10 od godz. 8:30 do 18:00

w Zakopanym, ulica Na Wilcznik numery 5, 5a 11a, 11b

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kościelisko, cała miejscowość, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

19.10 od godz. 18:00 do 19:00 Zakopanym, ulica Partyzantów numer 9 oraz Modrzejewskiej od 2 do 8A.

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Biały Dunajec ulica Jana Pawła II od numeru 83 do 115.

20.10 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Nowe Bystre, budynki od numeru 113 do 130.

20.10 od godz. 11:00 do 15:00 w miejscowości Rzepiska, osiedle Potok Grocholów

21.10 od godz. 8:30 do 11:00 w miejscowości Rzepiska, osiedle Potok Grochołów, budynki od numeru 1 do 27

21.10 od godz. 8:30 do 16:00 w Kościelisku, ulica Salamandra budynek numer 42.

21.10 od godz. 9:00 do 13:00

w Zakopanym, ulica Chabówka budynki od numeru 7 do 24.

22.10 od godz. 8:00 do 15:00 w Zakopanym ulica Makuszyńskiego numery parzyste od 16 do 20 oraz ulica Grunwaldzka numery nr 25a, 25b.

22.10 od godz. 9:00 do 13:00 w Zakopanym, ulica Szymaszkowa, budynki 3A, 3B, 2A wraz z sąsiednimi oraz okolice wyciągu.

22.10 od godz. 10:00 do 15:00 powiat wadowicki Targanice osiedle Świerkowe.

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Sułkowice ulica Racławicka.

19.10 od godz. 8:00 do 13:00 Dąbrówka numery 124, 163, 138, 160, 215, 43, 184, 159, 231, 196, 131, 33, 175, 56, 62, 57, 205, 182, 44, 48, 51, 229, 41, 39, 190, 88, 137, 204, 93, 96, 98, 118,15, 18, 20, 221, 21, 35, 24, 26, 28, 121, 14, 9, 12, 10, 173, 187, 211, 6, 143, 232, 145, 183, 220, 147, 177, 209, 233, 225, 149, 206. Stryszów numery 589, 2, 6, 588, 408, 668, 615, 679, 409, 649;

Dąbrówka numery 124, 163, 138, 160, 215, 43, 184, 159, 231, 196, 131, 33, 175, 56, 62, 57, 205, 182, 44, 48, 51, 229, 41, 39, 190, 88, 137, 204, 93, 96, 98, 118,15, 18, 20, 221, 21, 35, 24, 26, 28, 121, 14, 9, 12, 10, 173, 187, 211, 6, 143, 232, 145, 183, 220, 147, 177, 209, 233, 225, 149, 206. Stryszów numery 589, 2, 6, 588, 408, 668, 615, 679, 409, 649; 19.10 od godz. 14:30 do 16:30 Ryczów ulica Brzozowa, Słoneczna, Jutrzenki.

20.10 od godz. 7:30 do 9:00

20.10 od godz. 7:30 do 9:00

Ryczów ulica Słoneczna, Jutrzenki, Starowiejska, Kwiatowa, Tęczowa, Piwna, Sienna, Brzegowa

20.10 od godz. 7:30 do 9:00 Tomice ulica Kwiatowa, Krokusowa,Makowa, Spokojna, Irysowa, Floriańska od numeru 22 do106 i 155, Kościelna, Kalinowa, Różana, Pogodna od numeru 9 do 13, Starowiejska od 54 do ulicy Floriańskiej wraz z Hydrofonią przy Starowiejskiej.

20.10 od godz. 8:30 do 13:00

Ryczów ulica Brzozowa, Słoneczna, Jutrzenki.

20.10 od godz. 13:00 do 15:00 Ryczów ulica Słoneczna, Jutrzenki, Starowiejska, Kwiatowa, Tęczowa, Piwna, Sienna, Brzegowa

20.10 od godz. 13:00 do 15:00 Tomice ulica Wadowicka od numeru 53 do Delikatesów Centrum 73 i dalej 36, Długa 2, 4, Spacerowa, Osiedlowa,

Polna 1, 9, 11, Podlesie 9, 11. 21.10 od godz. 7:30 do 15:30 Izdebnik ulica Podleszcze, Ogrodowa, Kobyłówka, Spacerowa od Podleszcze do numeru 116, Nad Stawami od Podleszcze do numeru 28, 98.

21.10 od godz. 8:00 do 14:00

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 Roków okolice numeru 1, ZK-8845.

21.10 od godz. 8:30 do 14:00 Wadowice ulica Zaskawie, Baśniowa, Jasna. Klecza Dolna numery 106A, 105, 107, 108A, 325, 327, 111, 118, 307, 112, 116H, 284A, 116L, 115, 114.

21.10 od godz. 11:00 do 13:00

Ryczów ulica Oświęcimska, Parkowa, Szkolna, Kręta, Krótka, Starowiejska nr 1 i 6, Spokojna, Sportowa. Księdza Kani, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Krakowska. 22.10 od godz. 7:30 do 9:00 Tomice ulica Strażacka, Dworska od Strażackiej i numeru 20 do przejazdu kolejowego w okolicy numeru 55.

22.10 od godz. 7:30 do 15:30

22.10 od godz. 7:30 do 15:30 Brody numery 609, 389, 550A, 384, 381, 493, 693, 385, 375, 713. Lanckorona ulica Kalwaryjska od Brodów do numerów 121, 136, 3 Maja od Brodów do numerów 62, 69.

22.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica Batalionów Chłopskich numery 2, 4, 24, Mickiewicza numery 22, 20, 18, 16C, 31, 61, 33A.

22.10 od godz. 9:00 do 11:00 Ryczów ulica Oświęcimska, Parkowa, Szkolna, Kręta, Krótka, Starowiejska nr 1 i 6, Spokojna, Sportowa. Księdza Kani, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Krakowska.

22.10 od godz. 15:00 do 17:00 Andrychów Żwirki Wigury, Tkacka.

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Leńcze numery 52, 66, 71, 76, 77, 82, 84, 89.

25.10 od godz. 8:30 do 12:30 Barwałd Dolny numery 108, 110, 111, 112, 113, 114, 118 oraz 142 i sąsiednie,

25.10 od godz. 8:30 do 14:00 powiat wielicki Zręczyce III od stacji 3794 w kierunku Dworu

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Mała Wieś w kierunku Sułkowa, Węgrzce Wielkie w kierunku Ochmanowa

19.10 od godz. 8:00 do 16:00 Mietniów w kierunku Pawlikowic, część miejscowości Pawlikowice

21.10 od godz. 9:00 do 14:00 Jaroszówka w kierunku miejscowości Kobylec, Marszowice, Wieniec

22.10 od godz. 7:00 do 8:00 Jaroszówka w kierunku miejscowości Wieniec, Klęczana, część miejscowości Nieznanowice

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Jaroszówka w kierunku miejscowości Kobylec, Marszowice, Wieniec

22.10 od godz. 15:00 do 16:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

