Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 2.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (2.09 5:07) nie ma prądu w małopolskim?

powiat myślenicki

Stróża

od 1.09 godz. 22:12 do 2.09 godz. 10:15

powiat nowotarski

Sromowce Niżne.

2.09 od godz. 0:42 do 9:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Białoprądnicka 16A do 26, 21 do 25

2.09 od godz. 7:00 do 16:00

Skała Grodzisko Dół i Góra, Wola Kalinowska, Młyny, Kapkazy, Rowerowa, Parkowa, Grodzisko osada Boroniówka

2.09 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Gorczyna 3, 5, 6, 7, 9, 11, 11A, Topiarnia, Jeździecka od Merkuriusza Polskiego do nr 4 i 7, Neussera 7, Chałubińskiego od 9 do 33 oraz od 12 do 44, Zaruskiego

2.09 od godz. 7:30 do 13:30

Kraków ulica Stawisko 8A i B, Pinocci, Opalińskiego, Merkuriusza Polskiego od 8 i 25 do Chałubińskiego, Warszewicza od Merkuriusza Polskiego do nr 16 i 21, Niedźwiedziny od 2 do 26 i od 3 do 23

2.09 od godz. 7:30 do 13:30