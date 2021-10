Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 24.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 24.10? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Pękowicka 1 do 21 , Pachońskiego 2, Łokietka 83 do106, Północna 1, 3 oraz okolice

26.10 od godz. 7:30 do 16:00 Giebułtów, Pękowice od strony Giebułtowa, Kraków ulica Władyslawa Łokietka od strony Giebułtowa, Modlniczka od strony Giebułtowa, Szyce od strony Giebułtowa, Trojanowice od strony Giebułtowa

27.10 od godz. 7:00 do 8:00 Kraków ulica Tarnobrzeska nr parzyste od 8 do ulicy Pierzchówka, Strumienna od 31 i 28 do Turowicza, Pala Telekiego 3, Pierzchówka od 38 i 23 do Tarnobrzeskiej, Bystra od Tarnobrzeskiej do 5 i 6, Zielona od 2 i 3 do 17 i 20.

27.10 od godz. 8:00 do 12:00 Giebułtów, Pękowice od strony Giebułtowa, Kraków ulica Władyslawa Łokietka od strony Giebułtowa, Modlniczka od strony Giebułtowa, Szyce od strony Giebułtowa, Trojanowice od strony Giebułtowa

27.10 od godz. 14:00 do 15:00

Kotlarska 2, Grzegórzecka 67

28.10 od godz. 7:30 do 15:00 Kraków ulica Pana Tadeusza 6, Stanisława Klimeckiego 4, 8 place budów

28.10 od godz. 7:30 do 15:00 Kraków os. Na Wzgórzach 2

28.10 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Gustawa Morcinka od nr.20a do końca ulicy

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulice: Matejki, odcinek od nr 34, 37, do Młyńskiej, Rajska 1, 2, 4, Młyńska 3, 4, 6,

26.10 od godz. 10:00 do 13:00 w Nowym Sączu, ulice: Ogrodowa od strony Wrześniowskiej, Konstanty oraz Wrześniowska od strony Ogrodowej wraz z przyległymi

28.10 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ul. Jagodowa, budynki numery: 53, 55 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 12261, 14110

29.10 od godz. 11:00 do 15:00

Tarnów Tarnów ul. Nowodąbrowska droga za stacją paliw

27.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Kobylec dz. 289

25.10 od godz. 8:00 do 13:00 MIEJSCOWOŚCI Boczów kierunek rzeka

26.10 od godz. 8:00 do 13:00 MIEJSCOWOŚCI Damienice przy drodze Proszówki Kłaj, domy letniskowe i ogródki działkowe, Cikowice domy przy Puszczy

27.10 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Trzciana: centrum wisi, kierunek Ujazd, EXODUS, poczta, apteka, tartak, sklepy, gabinet stomatologiczny

28.10 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Trzciana: Biedronka, Arkadia, salon fryzjerski

28.10 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Trzciana: Biedronka, Arkadia, salon fryzjerski

28.10 od godz. 13:30 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Ujazd kierunek Trzciana, Rdzawa kierunek Kamionna

29.10 od godz. 8:00 do 16:00 powiat brzeski Wojakowa od masarni w stronę Kościoła, domy: za rzeką od Drużkowa Pustego, oraz nad tartakiem

27.10 od godz. 8:00 do 14:00

Czchów ul.: Tymowska działki nr :201/3, 201/4, 1355/3, 1355/4, zasilanie z ZK-9555 i 9556

27.10 od godz. 9:00 do 13:00 MIEJSCOWOŚCI Jasień: ulica Wiedeńska

28.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat chrzanowski Karniowice ulice Łokietka, Skalna, Bukowa, Jurajska.

26.10 od godz. 8:00 do 13:00 Mętków ul. Wilczak, Zimna Woda, Pastrug, Struga, Cichy Kącik, Strużka, Karola Wojtyły, Nadwiślańska, Floriana, Chrzanowska, Poprzeczna, Piaszczysta

26.10 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Wolbrom: m. Podlesice

27.10 od godz. 7:00 do 13:00

Rudno Babi Koniec, Miasto, Droga do zamku

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 Chrzanów ul. Olchowa

27.10 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Wolbrom: m. Domaniewice

28.10 od godz. 7:00 do 13:00 Żarki, ul. Kaliska, Poległych

oraz stacja Zagórcze Plus GSM w Żarkach,

28.10 od godz. 9:00 do 17:00

Nowa Wieś Szlachecka Szlachecka nr domów nieparzyste od Widokowej do numeru 291

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 Żarki Zagórcze Plus GSM,

29.10 od godz. 9:00 do 12:00 powiat gorlicki w miejscowości Wola Łużańska, od przejazdu kolejowego w kierunku Szalowej, budynki numer 324, 325.

26.10 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Ropica Polska, przy drodze od Blichu w kierunku Magdalena, budynki numer 278, 277, 280, 281, 279, 282 i okoliczne.

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Bieśnik, od Folwarku w kierunku przysiółka Bucze

28.10 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Klimkówka, budynki za Kościołem w kierunku Uścia Gorlickiego, okolice zjazdu z drogi powiatowej do przystani.

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Siedliska, budynki za Kościołem, od Biesnej budynek numer 273 i sąsiednie.

29.10 od godz. 7:00 do 13:00

powiat krakowski Racławice od Czubrowic

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Czułów Zaręby i okolice

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Bolechowice ulica Jurajska 17A, 17B, 19, 21B, 23, 23B

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 Bibice ulica Brzozowa od 29 i 34A do 37A i 50

25.10 od godz. 9:00 do 16:00

Michałowice ul. Koźlica, Nad Dłubnią, Kołłątaja, Masłomiąca ul. Kościuszki

25.10 od godz. 9:00 do 11:00 Tenczynek ulica Polna, Wrzosowa, Kałuży, Łąkowa, Mikołajczyka

26.10 od godz. 7:00 do 9:00 Lesieniec kierunek Wodociąg (Zagaje)

26.10 od godz. 8:00 do 16:00 Czułów od Kapliczki w kierunku Sanki, od kapliczki w kier. boiska

26.10 od godz. 8:00 do 12:00 Prandocin Borek

26.10 od godz. 8:00 do 10:30

Czułów centrum miejscowości

26.10 od godz. 10:00 do 14:00 Żerkowice ul. Graniczna, Pod Sosną, Kozierów ul. Pod Sosną , Pod Jesionami, Narama ul. Graniczna

26.10 od godz. 11:30 do 14:00 Czechy

27.10 od godz. 7:30 do 15:00 Masłomiąca ul. Kościuszki, Zielona, Choinkowa

27.10 od godz. 8:00 do 9:00 Korzkiew ulica Korzkiewska od 66 do 71, Jana Chrzciciela, Podzamcze, Zamek, ZHP, szkoła podstawowa, przepompownia

28.10 od godz. 7:30 do 13:30 Ochojno ulica Jagiellońska 40 do 72 i 49 do 67, Kamieniec 6 do 18 i 1 do 31.

28.10 od godz. 8:00 do 16:00 Zabierzów ulica Polna 48A, 52C,52D,54,58,60,70,72

28.10 od godz. 8:00 do 15:00 Skawina ulica Kopernika 40J/2 do 40P.

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 Młynka przysiółek Suche Stawy

28.10 od godz. 8:00 do 14:00

Tomaszowice ulica Kolberga od nr 35 do nr 45

28.10 od godz. 10:00 do 15:00 Brzyczyna od stacji w kierunku Korabnik, Skawiny.

29.10 od godz. 8:00 do 14:00 Dziekanowice plac budowy zasilany ze ZK19255/RD-4

29.10 od godz. 8:00 do 13:00 Nawojowa Góra ul. Lipowa, Białka, Krakowska, Zastudnie

29.10 od godz. 8:00 do 14:00

Tomaszowice ulica Widokowa

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 Czułów 343, 353

29.10 od godz. 10:00 do 17:00 powiat limanowski w części miejscowości Wysokie, osiedla: Zalas, Pod Piekłem, Piekło, Okrąg i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.10 od godz. 7:00 do 9:00 w części Pisarzowej, osiedla; Na Górze, Tartak

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 w części Męciny, osiedla: Bobrówka, Biały Dwór.

26.10 od godz. 7:00 do 13:00

w części Przyszowej, osiedle Kierków, koło drogi - okolice Kółka Rolniczego

26.10 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Wysokie, osiedla: Zalas, Pod Piekłem, Piekło, Okrąg i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

26.10 od godz. 16:00 do 18:00 w miejscowości Lubomierz, od strony Mszany, Niedźwiedzia, Łętowego.

27.10 od godz. 7:00 do 8:00 w części Męciny, osiedla: Olekse, Miczaki Dolne, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.10 od godz. 7:00 do 8:00 w części Lubomierza, osiedla: Cyrkowe, Młyny, Gołdyny, Porębki, Gabryś, Kłak, Paszki, Przysłop, Rzeki, U Adamczyka, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.10 od godz. 7:00 do 8:00 w części miejscowości Wysokie, osiedla: Wierzchowina, Kurkówka, Nadole, Okrąg, Kaczkówka, Pod Gwizdorem, Podlasek, Trzaskawki, Połaniec i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.10 od godz. 7:00 do 9:00

w części miejscowości Wysokie i Męcina: osiedla: Zalas, Okrąg, Podpiekło, Piekło, Polesie, Paszkowiec, Zakrętek, Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, Szczepieniec, centrum Męciny i okoliczne.

27.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części Męciny, osiedla: Miczaki Dolne, Zagórze, Bukowiec, Smolnik

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

w części miejscowości Słupia, okolice osiedla Podgrobla.

27.10 od godz. 8:00 do 17:00 w części Męciny, osiedla: Olekse, Miczaki Dolne, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.10 od godz. 15:00 do 16:00 w części miejscowości Wysokie, osiedla: Wierzchowina, Kurkówka, Nadole, Okrąg, Kaczkówka, Pod Gwizdorem, Podlasek, Trzaskawki, Połaniec i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.10 od godz. 16:00 do 18:00 w części miejscowości Wysokie i Męcina: osiedla: Zalas, Okrąg, Podpiekło, Piekło, Polesie, Paszkowiec, Zakrętek, Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, Szczepieniec, centrum Męciny i okoliczne.

27.10 od godz. 17:00 do 19:00

w miejscowości Lubomierz, od strony Mszany, Niedźwiedzia, Łętowego.

27.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Lubomierza, osiedla: Cyrkowe, Młyny, Gołdyny, Porębki, Gabryś, Kłak, Paszki, Przysłop, Rzeki, U Adamczyka, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Męciny, osiedla: Podlesie, Paszkowiec, Zakrętek, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.10 od godz. 7:00 do 9:00 w części miejscowości Stare Rybie, osiedle Zagórze

28.10 od godz. 8:00 do 17:00 w części miejscowości Męcina i Wysokie, osiedla: Wierzchowina, Kurkówka, Okrąg, Na Dole, Pod Gwizdorem, Kaczkówka, Podlasek, Trzaskanki, Połaniec, Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, Zakętek, Szczepieniec, i Centrum Męciny

28.10 od godz. 8:00 do 10:00 na granicy miejscowości: Słopnice, Zalesie, osiedla: Piechotówka, Szlagi

28.10 od godz. 8:00 do 12:00

w części miejscowości Męcina i Wysokie, osiedla: Wierzchowina, Kurkówka, Okrąg, Na Dole, Pod Gwizdorem, Kaczkówka, Podlasek, Trzaskanki, Połaniec, Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, Zakętek, Szczepieniec, i Centrum Męciny

28.10 od godz. 16:00 do 18:00

w części Męciny, osiedla: Podlesie, Paszkowiec, Zakrętek, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Męciny, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.10 od godz. 7:00 do 8:00 w części miejscowości Męcina, osiedla: Centrum, Wygoniska, Zakrętek, Szczepieniec, i okoliczne, oraz okolice Kościoła, Krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

29.10 od godz. 7:00 do 9:00 w części Męciny, osiedla: Podwysokie, Przeciwko, Krasne, Zakrętek., Litacz

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Kłodne, od strony Chomranic, Męciny, osiedla: Łysa Górka, Dołki, Cegłówka, Łęgi, Klenie, Babia Góra, i okoliczne

29.10 od godz. 8:00 do 10:00

w części miejscowości Męcina, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, Krasne, Przeciwko, Biały Dwór, Bobrówka, Łęgi, Moczary, Podkrasne, Zagórze, Kamionka, Klękówka, i okoliczne

29.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części Męciny, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.10 od godz. 15:00 do 16:00 w części miejscowości Męcina, osiedla: Centrum, Wygoniska, Zakrętek, Szczepieniec, i okoliczne, oraz okolice Kościoła, Krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

29.10 od godz. 17:00 do 19:00 w miejscowości Kłodne, od strony Chomranic, Męciny, osiedla: Łysa Górka, Dołki, Cegłówka, Łęgi, Klenie, Babia Góra, i okoliczne

29.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części miejscowości Męcina, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, Krasne, Przeciwko, Biały Dwór, Bobrówka, Łęgi, Moczary, Podkrasne, Zagórze, Kamionka, Klękówka, i okoliczne

29.10 od godz. 17:00 do 19:00 Sadek, osiedle Sadkówki ze stacji Sadek 3.

30.10 od godz. 8:00 do 12:00

powiat myślenicki Sieraków od Dworu w Sierakowie w kierunku starej cegielni w Dziekanowicach

25.10 od godz. 8:00 do 11:00

Pcim Sucha kier. centrum

26.10 od godz. 9:00 do 16:00 Pcim Sucha kier centrum, szkoła, w górę i za rzekę.

26.10 od godz. 9:00 do 11:00 w Skomielnej Białej, osiedle: Dzielce

27.10 od godz. 11:30 do 14:30 Brzączowice w okolicy kościoła

29.10 od godz. 8:30 do 15:00 powiat nowosądecki w części miejscowości Wielogłowy, od Firmy "Bugajski" w kierunku Dąbrowej

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 na granicy miejscowości: Dąbrowa, Wielogłowy, część przysiółka Ubiadek oraz okolice Hurtowni Odzieży Global Stock

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 w Piwnicznej Zdroju, przysiółek Zabanie.

25.10 od godz. 8:30 do 12:00

w miejscowości Cieniawa- Szkoła, budynki położone przy Szkole, Cieniawa Rzeki, Bania

25.10 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Biczyce Górne, budynek numer 192, zasilany ze złącza kablowego numer 10617.

26.10 od godz. 7:00 do 12:00 w Grybowie, ul. Grunwaldzka, budynki numery: 35 oraz 37

26.10 od godz. 8:00 do 13:00 w części miejscowości Rożnów, od strony Zapory, przysiółek Łaziska w kierunku Centrum

26.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Łabowa, od strony Felczyna, budynki numer 328, 271L, 271N, 271T i okoliczne, zasilane ze złączy kablowych numer 2287, 2288, 2461, 14431, 18416, 18417.

26.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Zagorzyn, osiedle Piechówka oraz w miejscowości Łącko, osiedle Tarnawa.

26.10 od godz. 8:00 do 15:00 część miejscowości Tęgoborze, Świdnik, od strony Justu, część ulic Miodowej, Sądeckiej i okolicznyych.

27.10 od godz. 7:00 do 12:00

w miejscowości Mochnaczka Niżna, okolice budynku numer 1B, odbiorca zasilany ze złącz kablowego numer 1776.

27.10 od godz. 8:00 do 14:00

cześć miejscowości Klęczany, na granicy z Chomranicami, okolice kamieniołomu i przystanku kolejowego.

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Zagorzyn, osiedle Piechówka oraz w miejscowości Łącko, osiedle Tarnawa.

27.10 od godz. 8:00 do 15:00 Przehyba, okolice Schroniska

27.10 od godz. 10:00 do 14:00 w części miejscowości Frycowa, przysiółki: Iździorówka, Szczygłówka, Za mostem, Wróbłówka, Szczecinówka, Zagroda.

28.10 od godz. 7:00 do 10:00 w miejscowości Korzenna w kierunku Posadowej oraz w miejscowości Posadowa przysiółek Poddziale.

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Klęczany, budynek numer 276 zasilany ze złącza kablowego numer 9542.

28.10 od godz. 11:00 do 15:00

część miejscowości Mystków, od strony Kunowa, przysiółek Dębina, okolice Tartaku.

29.10 od godz. 7:00 do 14:00 w części miejscowości Koniuszowa, od strony Mogilna, przysiółek Zagórze- Kąty

29.10 od godz. 8:00 do 14:00 w Krynicy Zdroju, ulica Piłsudskiego, okolice budynku numer 60, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego numer 1195.

29.10 od godz. 10:00 do 14:00 w Krynicy-Zdroju, część ulicy Piękna, okolice budynku Centrum Leczenia i Rehabilitacji "BESKID" ul. Piękna 17, Sanatorium WATRA ul Piękna 19, plac budowy hotelu "Belmonte".

29.10 od godz. 10:00 do 14:00 powiat nowotarski w miejscowości Sromowce Wyżne, ulice: Nad Zalew, Pod Skałką, Małakowskiej,

Kosibowicza.

25.10 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Chochołów, budynki od 111 do 180 i od 300 do końca, w miejscowości Witów budynki od 1 do 20, w miejscowości Dzianisz, przysiółki Klejki, Dziadularze, Świdronie, Kije, Malce, Gole, Tominy wraz z okolicznymi, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

25.10 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowości Lipnica Wielka, budynki w kierunku Kościoła i Cmentarza oraz do Góry w kierunku Jasienna Jeżówki.

25.10 od godz. 8:30 do 11:00 w miejscowości w miejscowości Nowe Bystre, budynki od 158 do końca oraz miejscowość Dzianisz.

25.10 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Kluszkowce, złącze kablowe nr 19662, okolice adresu ulica Karpacka 28

25.10 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Łopuszna, ulica Grabka budynki numer 26 i 30.

25.10 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Chochołów, budynki od 111 do 180 i od 300 do końca, w miejscowości Witów budynki od 1 do 20, w miejscowości Dzianisz, przysiółki Klejki, Dziadularze, Świdronie, Kije, Malce, Gole, Tominy wraz z okolicznymi, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

25.10 od godz. 13:00 do 14:00

w końcowej części Skawy Dolnej, okolice przystanku PKP- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

26.10 od godz. 7:30 do 8:30 w Nowym, Targu, ulica Długa, budynki od numeru 88 do 134 i od numeru 35 do 41.

26.10 od godz. 8:30 do 14:00 w końcowej części Skawy Dolnej, okolice przystanku PKP- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

26.10 od godz. 15:30 do 17:00 w Nowym Targu, ulica Anny budynki od numeru 136 do 144 oraz od 113 do 137, ulica Norwida, budynki 1, 3, 6, ulica Ustronie Górne, budynek 25 oraz ulica Ustronie budynki od 2 do 8 i od 1 do 3.

28.10 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Krościenko Nad Dunajcem, ulica Świętej Kingi.

28.10 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Szaflary, ulica Nowa, okolice Term Goracy Potok.

28.10 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Ludźmierz, ulica Przerwy Tetmajera, budynki numer 112, 118, 120 oraz okolice szkoły.

29.10 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Szczawnica, ulica Pod Sadami.

29.10 od godz. 11:00 do 14:00 powiat olkuski Bolesław ul. Ponikowska - Cała

29.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat oświęcimski Grojec ulica Czajki.

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Graboszyce ulica Wadowicka, Szlachecka, Pańska, Główna, Łagodna, Łączna, Świętego Andrzeja, Osiedlowa, Nadziei, Piwoniowa, Stawiska, Wodna, Kalinowa.

25.10 od godz. 9:00 do 14:00 Przeciszów ulica Graniczna, Krakowska, Łowiczki Księżę. Zator ulica1 Maja, Graniczna, Energylandia.

26.10 od godz. 7:30 do 17:00 Bobrek ulica Nadwiślańska, Kolista, Rolna.

26.10 od godz. 8:00 do 14:00

Witkowice ulica Widokowa ,Malinowa.

26.10 od godz. 9:00 do 13:00 Oświęcim ulica Foksa, Głowackiego, Grabowiecka, Odnoga, Zachodnia.

26.10 od godz. 10:00 do 14:00 Oświęcim ulica Fabryczna, Gospodarcza, Pod Borem, Graniczna.

27.10 od godz. 7:00 do 11:00 Bulowice ulica Jana Kantego , Roczyńska , Skotnica.

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 Jawiszowice ulica Biała , Hubala, Turkusowa.

27.10 od godz. 9:00 do 11:00 Brzeszcze ulica Ofiar Oświęcimia, Bojowników Ruchu Oporu.

27.10 od godz. 11:00 do 13:00 Kęty ulica Graniczna, Zacisze. Nowa Wieś ulica Stefana Batorego.

28.10 od godz. 9:00 do 13:00 Jawiszowice ulica Kobylec, Obrońców Westerplatte, Krzywa, Wilcza, Nawsie, Lipowiec, Łęcka, Ukośna.

29.10 od godz. 8:00 do 9:00 Dwory Drugie ulica Oświęcimska, Olszyna, Biała, Grabina, Nagietkowa, Doły, Łopianowa.

29.10 od godz. 8:00 do 14:00

Jawiszowice ulica Kobylec, Obrońców Westerplatte, Krzywa, Wilcza, Nawsie, Lipowiec, Łęcka, Ukośna.

29.10 od godz. 17:00 do 18:30 powiat proszowicki Siedliska stacja transformatorowa przy drodze do Wierzbna

27.10 od godz. 9:00 do 13:00 Gnatowice kierunek Łososkowice

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat suski Jachówka osiedle Głowaczówka, Zmarzówka, Skupniówka

25.10 od godz. 9:00 do 18:30 w miejscowościach: Wysoka oraz Jordanów, ul. Zagrody wraz z przyległymi

26.10 od godz. 7:30 do 9:00 w miejscowościach: Wysoka oraz Jordanów, ul. Zagrody wraz z przyległymi

26.10 od godz. 15:30 do 17:00 w części miejscowości Osielec, osiedle: Bandurowa

27.10 od godz. 8:00 do 12:00 Jachówka osiedle Kowalówka, Rzadkówka, Sołtystwo.

27.10 od godz. 9:00 do 18:30 w miejscowości Wysoka, role Wysoka Dolna, Teprówka.

29.10 od godz. 8:30 do 14:00

powiat tarnowski Gromnik ulica: Graniczna 120, 234, 250

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Ryglice ul. Batalionów Chłopskich

25.10 od godz. 9:00 do 14:00 Borowa "Działy" przy drodze od tartaku po Dzierżaniny

25.10 od godz. 9:00 do 13:00 Gromnik ulica: Przychodzkiego od numeru 3 do 11

26.10 od godz. 8:00 do 14:00 Tuchów ul.: Daleka, Wołowa, przysiółek Kopaliny.

29.10 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w Kościelisku, ulica Czajki, budynki od numeru 27 do 56.

25.10 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Poronin, ulica Krośne Hamry budynki od 1 do 5.

26.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Poronin, ulica Tatrzańska, budynki od numeru 123 do końca.

26.10 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Dzianisz, budynki numery: od 215 do 260

26.10 od godz. 10:00 do 14:00 w miejscowości Dzianisz, budynki od numeru 335 do końca.

26.10 od godz. 11:00 do 15:00 w miejscowości Rzepiska, ulica Potok Wojtyczków budynki od numeru 16 do 39.

27.10 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowościach: Zakopane, ul. Krzeptówki Potok, od numeru 2 do 4 oraz Kościelisko, ul. Małej Łąki, od numeru 1 do 9

27.10 od godz. 11:00 do 15:00 w Zakopanym, ulica Szymony numery nieparzyste od 13 do 25, okolice firmy PAKFOL SP. Z O.O.

28.10 od godz. 7:30 do 16:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Podhalańska, od numeru 39 do końca, Paryskich, od numeru 10 do 60

28.10 od godz. 9:00 do 14:00

w Zakopanym, ulica Zwierzyniecka budynki numer 14, 16, 23 oraz ulica Żeromskiego budynki od numeru 33 do 39.

29.10 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Leśnica, ul. Polna, od numeru 24 do 42 oraz budynek Gimnazjum

30.10 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wadowicki Andrychów Żwirki Wigury, Tkacka.

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Andrychów ulica Beskidzka.

25.10 od godz. 8:00 do 16:00 Leńcze numery 52, 66, 71, 76, 77, 82, 84, 89.

25.10 od godz. 8:30 do 12:30 Andrychów ulica Tkacka ,Tkacka Boczna.

26.10 od godz. 8:00 do 16:00 Wadowice okolice obiektów firm Rumtex, Meblokar i Koral. Numery wyłączonych złącz kablowych: ZK-BBW304198, ZK-BBW305053, ZK-BBW304199 oraz ZK-BBW304200

26.10 od godz. 9:00 do 12:00 Stryszów numery 20, 22, od 211 do 218, 226, 470, 472, 505, 601.

27.10 od godz. 9:00 do 12:00

Dąbrówka numery od 6 do 29, 35, 121, 129, od 140 do 149, 155, 156, 161, 165, 169, 173, 176, 178, 180, 183, 187, 191, 198, 202, 206, 209, 211, 220, 221,

225, 230, 232, 233. 28.10 od godz. 7:45 do 15:30 Andrychów ulica Lipowa, Klonowa, Konstytucji 3 Maja,

28.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kopytówka cała miejscowość.

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 Frydrychowice ulica Spacerowa budynek i złącze kablowe numer 1838/14 i 1784/9

29.10 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wielicki Zręczyce koło Sołtysa

26.10 od godz. 8:00 do 14:00 Grabówki w kierunku zbiorników i przysiółka Kamieniec w Sierczej

Siercza- osiedla domków

27.10 od godz. 8:00 do 13:00 Niepołomice ul. Pogodna, Prosta, Słoneczna, Na Tamie, ,Bażantowa

27.10 od godz. 8:00 do 9:00

Niepołomice ul. Na Grobli

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 Staniątki ul. Słoneczna , Leśna

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 Niepołomice ul. Stefana Batorego, Trudna

27.10 od godz. 9:00 do 11:00 Sułów w kierunku miejscowości Łazany

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 Raciborsko dom nr 88

28.10 od godz. 9:00 do 16:00 Gorzków w kierunku miejscowości Bieńkowice, Byszyce, część miejscowości Bieńkowice

29.10 od godz. 7:00 do 8:00 Gorzków w kierunku miejscowości Byszyce, Jankówka, Bieńkowice. Raciborsko w kierunku miejscowości Jankówka

29.10 od godz. 8:00 do 16:00 Marszowice w kierunku miejscowości Klęczana

29.10 od godz. 8:00 do 17:00 Marszowice w kierunku przysiółka Dół, Pisiówka, Osteria

29.10 od godz. 15:00 do 17:00

Gorzków w kierunku miejscowości Bieńkowice, Byszyce, część miejscowości Bieńkowice

29.10 od godz. 16:00 do 17:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

