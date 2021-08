Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 26.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (26.08 14:08) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Białoprądnicka 16A do 26, 21 do 25

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

Nowy Sącz

w Nowym Sączu, część ulic: Grabowej, Leśnej, Norwida, i okoliczne.

26.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI Łapczyca - Podlesie 1

26.08 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI Łapczyca - od stolarni w kierunku E4

26.08 od godz. 8:00 do 17:00

powiat brzeski

MIEJSCOWOŚCI Uszew: Puste Łąki, Załęże

26.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat chrzanowski

Grojec ul: Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego

26.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat krakowski

Libertów ulica Zgodna 4 do 64 i 1 do 53, Św. Floriana 40a,b,c,d,e.