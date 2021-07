Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 27.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (27.07 5:06) nie ma prądu w małopolskim?

powiat nowotarski

w miejscowości Knurów

27.07 od godz. 0:20 do 12:00

powiat tarnowski

MIEJSCOWOŚCI: WOLA PRZEMYKOWSKA Księże Kopacze

27.07 od godz. 2:09 do 7:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ul. Tyniecka 126

27.07 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Czarnochowicka 11A, 11E

27.07 od godz. 8:00 do 10:00

Kraków ulica Skalna 2 do 16A oraz 1 do 19, Pod Janem 3 do 11 oraz 4 do 24A, Bażancia 3, Sępia 10, ul. Dworna 37, 39, 41 oraz przepompownia ścieków

2.08 od godz. 8:00 do 16:30

Nowy Sącz

w miejscowości Nowy Sącz Zawada, część ulicy Nawojowskiej na odcinku od Pilsudskiego do Kościoła, Raczkowskiego, Osiedlowej, Makuszyńskiego, i okolicznych

28.07 od godz. 7:30 do 15:00