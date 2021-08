Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 27.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (27.08 2:07) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Ulicy Wrocławskiej, Odrowąża, Cieszyńskiej, Fredlajna, Łokietka, Składowej, Wichury, Oboźnej, Emilii Plater

27.08 od godz. 0:36 do 2:45

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ul. Białoprądnicka 9, 9A,11, 15A, Proszowicka 1, Pleszowska 2 - 30, 5 - 29, Bularnia 2 - 16, 1, 11

27.08 od godz. 7:30 do 16:00

Kraków ulica Weigla 3 do 25, Jędrzejczyka 25 do 37 i 26 do 36

27.08 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Zielona 8

27.08 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Łukowiec 15, 17, 19

31.08 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Józefa Bellerta 19, 21, 21A, 23, 25, Zagaje 25

1.09 od godz. 8:00 do 13:00