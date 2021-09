Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 27.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 27.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków Tyniec ul. Bolesława Śmiałego

28.09 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul. Rumiankowa, Żółwia

28.09 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Pustynna 19

28.09 od godz. 8:00 do 13:00 ul. Rumiankowa, Żółwia

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Rumiankowa od nr16, Kłosowa

28.09 od godz. 13:00 do 16:00 Kraków ulica Pachońskiego 16

29.09 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Sitowiny, Narcyza Wiatra, Igołomska od nr 33 do 50, Wyciąska 3, 3a

29.09 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Igołomska od przebudowywanego Wiaduktu kolejowego w kierunku Pleszowa

29.09 od godz. 8:00 do 14:00 Kujawska 11

30.09 od godz. 8:00 do 10:00 Kraków ul. Pysocice, Kościelnicka, Stopki

30.09 od godz. 8:00 do 10:30

Kraków Wolica obwód w kierunku Lotniska, ul. Wodzickich ul. Igołomska, Wiewiórcza, Kościelnicka 2(Janosik), Brzeska 1a

30.09 od godz. 11:00 do 14:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu ulica Matejki, budynki od numeru 37 i 34 do ulicy Młyńskiej, ulica Rajska, ulica Długosza złącze obok budynku numer 27, ulica Młyńska od ulicy Matejki do budynku numer 6.

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 w Nowym Sączu, część ulicy Długosza na odcinku od Rejtana do Dworca Autobusowego, Matejki od Młyńskiej w stronę Rejtana, , oraz część ulicy Śniadeckich w pobliżu Domu Studenta, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

30.09 od godz. 7:30 do 8:30 w Nowym Sączu, część ulicy Długosza na odcinku od Rejtana do Dworca Autobusowego, Matejki od Młyńskiej w stronę Rejtana, , oraz część ulicy Śniadeckich w pobliżu Domu Studenta, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

30.09 od godz. 14:00 do 15:30

w Nowym Sączu, Zabełcze, złącze kablowe numer 3936, w okolicy budynku Sosnowa 7A

1.10 od godz. 7:00 do 13:00 powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Siedlec nowe osiedle

29.09 od godz. 8:00 do 9:00 MIEJSCOWOŚCI Bochnia ulica 20 Stycznia: dz. 2254, dz. 2247/3 i dz. 2247/4

29.09 od godz. 8:00 do 13:00 Stanisławice ul. Senatorska, Szkolna, Parafialna

29.09 od godz. 8:00 do 9:00 MIEJSCOWOŚCI Siedlec wieś, dawna baza SKR, budynki wokół bazy, pompownia, kierunek Marzec, stara szkoła, Siedlec Górny.

29.09 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Brzezowa kierunek Wieruszyce i Ubrzeż, Brzezowa kierunek Łapanów 29.09 od godz. 8:00 do 12:00 MIEJSCOWOŚCI Siedlec nowe osiedle

29.09 od godz. 13:30 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Rzezawa ulica: Brzozowa dz. 747/1

30.09 od godz. 8:00 do 13:00

MIEJSCOWOŚCI Zbydniów przysiółek Pod Jasień

30.09 od godz. 8:00 do 12:00 MIEJSCOWOŚCI Królówka kierunek Leszczyna

30.09 od godz. 12:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Stary Wiśnicz kierunek Zamek

1.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI Wola Dębińska: Działki Nr: 311/5, 359/1, 360, 398/2, 396/2, Firma PUPH Pol-Inox Wiesław Kubik

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI Lewniowa Dół kierunek Biesiadki

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI ŻERKÓW PRZYSIÓŁEK RĘDZINA

29.09 od godz. 8:00 do 15:00 Podszumin.

30.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat chrzanowski Nieporaz ulica Dąbrowa, Piwniczna, Śliczna, Podleśna, Dulowska, Partyzantów

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Michałówka od nr 1 do nr 18 i od nr 102 do nr 117 i Michałówka Kolonia całość

29.09 od godz. 8:00 do 17:00

gmina Babice, Jankowice ul. Wadowicka, Staszica, Okrężna, Kołłątaja, Bagienna, Jana Pawła II,

30.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gorlicki w miejscowości Jankowa od strony Lipnicy Wielkiej, przysiółek Zagórze

27.09 od godz. 11:30 do 14:00 w miejscowości Smerekowiec- Centrum od strony Gładyszowa

30.09 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowościach: Bobowa ul. Graniczna wraz z przyległymi oraz Jankowa w kierunku nowego mostu

1.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat krakowski Tomaszowice ulica Widokowa 18, 20, 26, 26a, 28 i okolice

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kocmyrzów ul. Jesionowa, Widokowa, Zjazdowa, Lawendowa, Morwowa, Leszczynowa, Piękna, Kwiatów Polnych , Centralna, Spokojna

27.09 od godz. 8:00 do 10:30 Nowa Góra ulica Modrzewiowa, Kazimierza, Długa, Czartoryskiego, Tęczyńska, Sikorskiego, Akacjowa, Skalna i okolice

27.09 od godz. 8:00 do 14:00

Kocmyrzów ul. Czekoladowa, Spokojna, Sportowa, Centralna, Kwiatowa

27.09 od godz. 11:00 do 14:00 Balice ulica Medweckiego

28.09 od godz. 8:00 do 11:00 Sieciechowice ul. Św. Jana, Rynek, Księdza Tomasza Banacha, Słoneczna

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Kamień ulica Wiślana nr budynku parzyste od 38 do 50 i nieparzyste od 19 do 47, ulica Stawowa nr 8, 10, 12, 14 i okolice

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 Nowa Góra ulica Modrzewiowa, Kazimierza, Długa, Czartoryskiego, Tęczyńska, Sikorskiego, Akacjowa, Skalna i okolice

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Węgrzce, ulica A6 13

28.09 od godz. 8:00 do 16:00 Morawica

28.09 od godz. 9:30 do 12:00 Skawina ulica Wojska Polskiego 28 do 32.

29.09 od godz. 8:00 do 15:00

Wola Filipowska ulica Białka, Brzozowa, Gajowa, Leszczynowa i okolice

29.09 od godz. 8:00 do 14:00 Baranówka obwód. w kierunku Baranówki, kierunek tory kolejowe

29.09 od godz. 8:00 do 10:30 Wysiołek Luborzycki obwód. w kierunku Marszowic. obwód kierunek ul. Dojazdowa

29.09 od godz. 11:00 do 14:00 Minoga Browar

30.09 od godz. 8:00 do 14:00 Krzeszowice ulica Parkowa, Śmiałka, Gminna

30.09 od godz. 8:00 do 14:00 Zabierzów ulica Konwaliowa; Poziomkowa 16,16A, 18, 20, 22, 24, 12, 14; Śląska od Poziomkowej do Oś Lipowy Gaj

30.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Radziszowska ulica Skawińska 51 i 57 oraz od 9 do 48 bez 37 i 39. 30.09 od godz. 8:00 do 14:00 Wola Zachariaszowska Remiza, ulica Świętego Floriana, Leśna, Spokojna

30.09 od godz. 8:00 do 16:00

Bibice ulica Krótka, Kościuszki od 20 do 50 i od 63 do 151

1.10 od godz. 7:00 do 14:00 Nowa Góra w rejonie szkoły

1.10 od godz. 8:00 do 14:00 Kocmyrzów ul. Jagiellońska, Jarzębinowa, Polna, Spacerowa, Rubinkowa, Słowiańska

1.10 od godz. 8:00 do 10:30 Przeginia od strony Czubrowic przysiółek Nowa Wieś

1.10 od godz. 8:00 do 14:00 Radziszów ulica Słoneczna 17 do 21.

1.10 od godz. 8:00 do 12:00 Zielonki ulica Bankowa od 38 do 64, Krakowskie Przedmieście od 23 do 69 i od 48 do 94 i 80, Staropolska od 22 do 26, Długopolska od 17 do 19 i od 24 do 26

1.10 od godz. 9:00 do 12:00 Wików obwód droga Słomniki Kocmyrzów

1.10 od godz. 9:00 do 18:00

Dojazdów obwód w kierunku północnym

1.10 od godz. 11:00 do 14:00 powiat limanowski w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Zagórze, zamek, Ubocz, Wieś, Buczki, Podkanina, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla zmiany zasilania

27.09 od godz. 6:00 do 8:00 w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, oraz Wieś w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.09 od godz. 8:00 do 9:00 w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, oraz Wieś w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas, przerwa dla wymiany transformatora

27.09 od godz. 9:00 do 13:00 w części Przyszowej oraz Wysokiego, osiedla: Żłobiska, Cabałówka Zalas, Pod Piekłem, Zagorów, Okręglica, Podzagorów, Wilcza Góra, oraz Wieś, kierunek Pod Lipą

27.09 od godz. 13:00 do 14:00 w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, oraz Wieś w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.09 od godz. 18:00 do 19:00

w części Przyszowej, osiedla: Górki, Szarówka, Zalas, Wierchy, Ubocz, Zagórze Zamek i okoliczne

27.09 od godz. 18:00 do 19:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Zagórze, zamek, Ubocz, Wieś, Buczki, Podkanina, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla zmiany zasilania

28.09 od godz. 6:00 do 8:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Zagórze, zamek, Ubocz, Wieś, Buczki, Podkanina, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla wymiany transformatora

28.09 od godz. 8:00 do 13:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Zagórze, zamek, Ubocz, Wieś, Buczki, Podkanina, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla zmiany zasilania

28.09 od godz. 18:00 do 19:00

w części Przyszowej oraz Wysokiego, osiedla: Żłobiska, Cabałówka Zalas, Pod Piekłem, Zagorów, Okręglica, Podzagorów, Wilcza Góra, oraz Wieś, kierunek Pod Lipą, przerwy dla zmiany zasilania

29.09 od godz. 6:00 do 8:00

w części Przyszowej oraz Wysokiego, osiedla: Żłobiska, Cabałówka Zalas, Pod Piekłem, Zagorów, Okręglica, Podzagorów, Wilcza Góra, oraz Wieś, kierunek Pod Lipą, przerwy dla wymiany transformatora

29.09 od godz. 9:00 do 13:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina, Wysokie, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, oraz Wieś w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas, Zagórze, zamek, Ubocz, Wieś, Buczki, Podkanina, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne,

29.09 od godz. 17:00 do 18:00 w części Przyszowej oraz Wysokiego, osiedla: Żłobiska, Cabałówka Zalas, Pod Piekłem, Zagorów, Okręglica, Podzagorów, Wilcza Góra, oraz Wieś, kierunek Pod Lipą, przerwy dla zmiany zasilania

29.09 od godz. 18:00 do 19:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Buczki, Podkanina, Dębiny, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla zmiany zasilania

30.09 od godz. 6:00 do 7:30

w miejscowości Raba Niżna, osiedla: Wątory, Łaniaki, Młynarze, Sztudry, Rzepki i okoliczne

30.09 od godz. 8:00 do 12:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Buczki, Podkanina, Dębiny.

30.09 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Stare Rybie, od strony Tarnawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

1.10 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowościach: Wola Skrzydlańska, osiedle Działy, Góry oraz Skrzydlna, osiedla: Wilkówka, Hajdołówka, Góry, Podlesie, Do Pawlaka i okoliczne

1.10 od godz. 7:30 do 9:00 w miejscowości Stare Rybie, osiedle Dział w kierunku Szyku oraz budynki położone od strony Szyku

1.10 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowościach: Wola Skrzydlańska, osiedle Działy, Góry oraz Skrzydlna, osiedla: Wilkówka, Hajdołówka, Góry, Podlesie, Do Pawlaka i okoliczne

1.10 od godz. 15:30 do 17:30

w miejscowości Stare Rybie, od strony Tarnawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

1.10 od godz. 17:00 do 18:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Buczki, Podkanina, Dębiny, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla zmiany zasilania

1.10 od godz. 18:00 do 19:00 w miejscowości Kamionka Mała, przysiółki Kopuła, Oborzyska, Figlówka, Klimkówka, Górczyna, Podlas.

2.10 od godz. 8:00 do 17:00 powiat miechowski Wysocice za rzeką od 69 do 73A

29.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat myślenicki Myślenice ul. Henryka Dąbrowskiego 74

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Zawada obwody kierunek Borzęta , w dół kierunek kościół , w górę kierunek Siepraw

28.09 od godz. 7:00 do 14:30 Głogoczów obwód w kierunku Krzyszkowic , nad stację transformatorową

28.09 od godz. 8:00 do 14:30

Myślenice ulica Sienkiewicza 11F

29.09 od godz. 8:00 do 16:00 Gruszów Równie

29.09 od godz. 8:00 do 14:00 Głogoczów 8 oraz place budowy

1.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat nowosądecki w miejscowości Lipnica Wielka, budynki w kierunku Jankowej, Wojnarowej i w kierunku Zalesia.

27.09 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Łącko, osiedla Browary, Jezowa, Podjeżowa.

27.09 od godz. 8:00 do 10:00 w części miejscowości Rytro. ośrodek Wypoczynkowy Relaks, zasilany ze złącza kablowego nr 725

27.09 od godz. 8:00 do 13:30 w miejscowości Ptaszkowa, przysiółki: Warchołówka, Cieniawka, Niżny Pagórek i okoliczne

27.09 od godz. 8:30 do 13:30

w miejscowości Lipnica Wielka, przysiółek Zalesie Dolne

28.09 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Głębokie budynki od stacji transformatorowej w okolicy sklepu w kierunku Piwnicznej Zdrój i Szkoły Podstawowej w Głębokim.

28.09 od godz. 8:30 do 14:00

część miejscowości Podegrodzie, okolice stadionu oraz przysiółki U Wody i Jadwisin.

29.09 od godz. 7:00 do 15:00 część miejscowości Rytro, od Oczyszczalni ścieków w kierunku Rytra, jak droga wjazdowa do Hotelu "Janina", przysiółek Piaski i okolice.

29.09 od godz. 8:30 do 14:30 w części miejscowości Tęgoborze, osiedla: Stara Wieś, Bazówka, od strony Białejwody, oraz część ulicy Granicznej, Śliwkowej, Białowodzkiej, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

30.09 od godz. 6:00 do 8:00 w miejscowości Stara Wieś w kierunku Ptaszkowej budynki przed i za lasem.

30.09 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Tęgoborze, osiedla: Stara Wieś, Bazówka, od strony Białejwody, oraz część ulicy Granicznej, Śliwkowej, Białowodzkiej, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

30.09 od godz. 15:00 do 17:00 część miejscowości Mogilno od strony Posadowej, przysiółek Działki i okoliczne.

1.10 od godz. 7:00 do 14:00

w miejscowościach: Tylmanowa, osiedla: Łęg Dolny, Króle oraz Zabrzeż- Wietrznice okolice: Toru Kajakowego, Stacji Paliw

1.10 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowości Zabrzeż, budynki numery: 374, 374A, 415A, 415B, 415C i okoliczne

1.10 od godz. 7:30 do 12:30 w miejscowości Powroźnik, okolice stadionu sportowego i budynku numer 95.

1.10 od godz. 8:00 do 15:00 część miejscowości Kamionka Wielka, przysiółki: Hamigówka, Świgutówka, Głodówka, Zagroda Niżna.

1.10 od godz. 8:30 do 11:30

w miejscowościach: Tylmanowa, osiedla: Łęg Dolny, Króle oraz Zabrzeż- Wietrznice okolice: Toru Kajakowego, Stacji Paliw

1.10 od godz. 11:30 do 12:30 powiat nowotarski w miejscowości Lipnica Wielka, przysiółki Oseskowa, Warzechówka, Piekarzówka.

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Niedzica-Zamek, ul. Makruski- budynek zasilany ze złącza kablowego nr 17392

27.09 od godz. 8:30 do 16:00

w miejscowości Spytkowice, rola Pańskie wraz z okolicznymi.

27.09 od godz. 9:00 do 13:00 w Nowym Targu, ulica Grel, od ulicy Świętej Anny do Zakopianki

28.09 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Rabka Zdrój, ulica Gilówka budynki zasilane ze złączy kablowych numer 16809 i 18788. Budynek numer 108 i przyległe.

28.09 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Rabka Zdrój, koniec ulicy Podhalańskiej, początek Ponic.

28.09 od godz. 8:30 do 11:00 w części Lipnicy Wielkiej, budynki od numeru 1153 do numeru 1165.

29.09 od godz. 8:00 do 17:00 w części Lipnicy Wielkiej, budynki od numeru 1110 do numeru 1165. Przywarówka.

29.09 od godz. 8:00 do 11:30 w miejscowości Lasek, budynki położone od Kościoła do numeru 24A- po stronie Kościoła oraz do numeru 150 po drugiej stronie rzeki

29.09 od godz. 9:00 do 11:00

w miejscowości Spytkowice- okolice "Formozy"

30.09 od godz. 8:00 do 16:00 w części Lipnicy Wielkiej, budynki od numeru 1153 do numeru 1165.

30.09 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Jaworki, ul. Biała Woda, budynek nr 125

30.09 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Ciche, numery: od 1 do 12a, i od 135 do 144.

1.10 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowości Lipnica Wielka budynki od numeru 1153 do 1165.

1.10 od godz. 8:00 do 17:00 w Nowym Targu, ulica Parkowa budynki od numeru 22 do 28.

1.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat olkuski Gorenice ul. Leśna i Jodłowa

27.09 od godz. 17:00 do 18:00 Krze – ulica: Główna od nr 26 do końca, Krótka, Słoneczna, Miła, Krzykawa – ulica: Nowa nr 1-4

29.09 od godz. 8:00 do 12:00

Podlipie od nr 119 do nr 217 i od nr 134 do nr 232, Szkoła

30.09 od godz. 8:00 do 12:00 powiat oświęcimski Włosienica ulica Środkowa, Lazurowa, Długa.

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Bobrek ulica Nadwiślańska, Kasztanowa, Nowa, Kwiatowa, Długa.

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Rudze ulica Wadowicka, Dworska, Perłowa, Lawendowa, Bursztynowa, Łęg, Platynowa. Zator ulica Wadowicka

Trzebieńczyce ulica Łęg, Wadowicka, Zachodnia.

28.09 od godz. 8:00 do 9:00 Laskowa ulica Wiglowice, Gajowa, Nadrzeczna. Zator ulica Nadrzeczna.

28.09 od godz. 8:00 do 9:00 GŁębowice ulica Grunwaldzka

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Brzeszcze ulica Świętego Wojciecha, Kosynierów, Bugaj, Reymonta, Polna, Kościuszki, Świętej Anny, Słoneczna, Sikorskiego, Przyłogi, Reja, Nazieleńce.

28.09 od godz. 8:30 do 10:30 Rudze ulica Wadowicka, Dworska, Perłowa, Lawendowa, Bursztynowa, Łęg, Platynowa. Zator ulica Wadowicka

Trzebieńczyce ulica Łęg, Wadowicka, Zachodnia.

28.09 od godz. 14:00 do 16:00

Laskowa ulica Wiglowice, Gajowa, Nadrzeczna. Zator ulica Nadrzeczna.

28.09 od godz. 14:00 do 16:00 Bobrek ulica Krakowska, Krótka, Graniczna, Nowowiejska, Podkomorska, Leśna, Kolejowa, Łąkowa, Parkowa.

29.09 od godz. 8:00 do 14:00

Osiek ulica Czarny Las, Beskidzka.

29.09 od godz. 8:00 do 13:00 Bobrek ulica Łąkowa, Krakowska, Graniczna, Krótka, Nowowiejska.

29.09 od godz. 8:00 do 14:00 Bobrek ulica Długa, Polna, Akacjowa, Jarzębinowa, Bagienna, Starowiejska.

30.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat proszowicki Stacja transformatorowa Radziemice SHR

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wrócimowice stacja transformatorowa przy głównej drodze.

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 Stogniowice kierunek Stogniowice wieś

29.09 od godz. 8:00 do 15:00 Zielona pompownia złącze za nr 46

30.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kowala obwód kierunek remiza

30.09 od godz. 8:00 do 15:00 Karwin obwód kierunek OSP, Szarbia

1.10 od godz. 8:00 do 10:00 powiat suski Lachowice osiedle Rumiakówka, Śiwrkoszówka, Pająkówka, Kalówka, Dudziakówka, Elżbieciakówka, Kachlówka.

27.09 od godz. 9:00 do 10:30 w miejscowości Bystra, rola Wronowa.

27.09 od godz. 9:00 do 14:00 Jachówka osiedle Matysakówka, Adamkówka.

28.09 od godz. 8:30 do 17:00 Sucha Beskidzka osiedle Wójcikówka, Semikówka.

28.09 od godz. 11:00 do 15:30 Lachowice 4b, Stryszawa 14.

29.09 od godz. 8:00 do 18:30 Zembrzyce osiedle Grygle, Ruski.

29.09 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Jordanów, ulice: Świętej Anny oraz Kolejowa wraz z przyległymi

1.10 od godz. 8:30 do 14:30 powiat tarnowski Tuchów ul.: Wysoka, Graniczna, Ryglicka

27.09 od godz. 7:00 do 16:00

Szynwałd : 3 numery budynków od 482 do numeru 489 włącznie

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Rzepiennik Suchy centrum miejscowości, Szkoła Podstawowa, kościół

27.09 od godz. 9:00 do 12:00

Nowa Jastrząbka.

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Siedliska: odbiorcy po prawej stronie drogi w kierunku miejscowości Lichwin

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 Lichin: przysiółek Gołębie i Nowy Świat

29.09 od godz. 8:00 do 15:00 Ładna- Średziny Pierwsze

29.09 od godz. 8:00 do 15:00 Lichin przysiółek Gródek oraz Zagórze

30.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tatrzański w Zakopanym, ulica Gubałówka budynki od numeru 188 do 200.

27.09 od godz. 8:00 do 16:00 w części miejscowości Kościelisko. ulica Salamandra, numery od 15 do 21.

28.09 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Kościelisko, ulica Czajki budynki od numeru 27 do 56.

29.09 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Zakopane, ul. Chałubińskiego, numery nieparzyste: od 7A do 15A

29.09 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Dzianisz, numery od 200 do 222.

30.09 od godz. 9:00 do 17:00 w Zakopanem, ulica Ustup budynki numer 1A i 5B.

1.10 od godz. 10:00 do 13:00 powiat wadowicki Zagórze ZK-5245 bez numeru, ZK-4524 budynek numer 17, ZK 4525 budynek numer 16.

27.09 od godz. 8:00 do 13:00 Tomice ulica Strażacka, Dworska od ulicy Strażackiej i numeru 20 do przejazdu kolejowego w okolicy numeru 55 oraz Delikatesy Centrum, Wadowicka 73.

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wadowice ulica Karmelicka od numeru 64 do 132, Jaśminowa, Aleja Wolności numery 46A, 50, 50A, 52, Dom Opieki przy ulicy Parkowej, zbiornik wody i sąsiednie bloki obok . Chocznia ulica Góralska Droga numery od 2 do 2S i do granicy z Zawadką , Kościelna od ulicy Góralskiej do mostka na potoku numer 55, 59 i sąsiednie.

28.09 od godz. 8:30 do 13:00

Klecza Dolna od 212 do 223, Kaplica.

Klecza Górna numery od 88 do 96H, 97, 97A, 114, 115, 130, 135.

30.09 od godz. 7:30 do 14:30 Stanisław Górny numery 34A, 33A, 32A, 35, 36A, 40, 37, 39, 41, 43, 32, 47A, 46, 209A, 48A, 44, 31, 30, 45. Stanisław Dolny numery 474, 422A, 423, 329. Wysoka 36.

30.09 od godz. 7:30 do 10:30 Stanisław Górny numery 41A, 32, 47, 48, 46. Stanisław Dolny numery 209, 209A, 384, 474, 210.

30.09 od godz. 7:30 do 18:00 Wadowice ulica Błonie, Gotowizna, 12 Pułku Piechoty, Tatrzańska, Świerkowa, Beskidzka, Pogodna, Wiosenna.

30.09 od godz. 8:30 do 13:00 Inwałd Osiedle Korcza.

30.09 od godz. 9:00 do 13:00 Tomice ulica Podlesie numery 93, 99, 101, 103, Długa numery 84, 90, 92, 98, Gajowa, Leśna, Gospodarska, Czarny Las od ulicy Leśnej.

1.10 od godz. 8:00 do 14:00 Nidek ulica Sosnowa, Kasztanowa, Jana Pawła II.

1.10 od godz. 8:00 do 14:00 Frydrychowice ulica Zagrodowa 3, Ogrodowa, Polna od numeru 4 do 9,17, Centralna po lewej stronie od numeru 53, 69 do 25, 33.

1.10 od godz. 8:30 do 14:00 powiat wielicki Niepołomice ul. Wodna

27.09 od godz. 7:30 do 13:30 Pawlikowice części miejscowości w kierunku Szkoły .

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Zalesiany okolice kurnika

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Krakuszowice w kierunku Szczytnik.

28.09 od godz. 7:00 do 17:00 Niepołomice ul. Podlasie 11

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Winiary okolice ośrodka rekreacyjnego

28.09 od godz. 8:00 do 12:00

Wieliczka ul. Jaworowa

29.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wieliczka ulica Ochota, Akacjowa, Krzyszkowicka, część ul. Kaczeńce, część ul. Sobótki, część ul. Kasztanowa.

29.09 od godz. 7:00 do 16:00 Koźmice Wielkie w kierunku Raciborsko,

Pawlikowice w kierunku Raciborsko

30.09 od godz. 8:00 do 16:00 Część miejscowości Raciborsko w kierunku Janówka

Część miejscowości Gorzków w kierunku Janówka

30.09 od godz. 8:00 do 16:00 Gdów wyłączenie w okolicy od Rynku w kierunku boiska sportowego

30.09 od godz. 8:00 do 17:00 Dąbrowa ul. Partyzantów, Brzeska, Centralna, Południowa, Zachodnia, Słoneczna, Żwirowa

30.09 od godz. 8:30 do 16:00 Wola Batorska k/cmentarza, obwód kierunek Zabierzów Bocheński (Mikoniowice)

1.10 od godz. 7:30 do 16:00 Gdów wyłączenie w okolicy od Rynku w kierunku boiska sportowego

1.10 od godz. 8:00 do 17:00 Gdów wyłączenie w okolicy od Rynku w kierunku boiska sportowego oraz Wiedeńskiej i Wygonu

1.10 od godz. 13:00 do 17:30

ZOBACZ KONIECZNIE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych atrakcjach

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Uwaga na chińskie telefony