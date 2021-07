Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 3.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (3.07 2:07) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Skały, Grodziska, Ojcowa, WoliKalinowskiej, Kalinowa, PieskowejSkały, Sąspowa

od 2.07 godz. 23:47 do 3.07 godz. 3:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Łokietka 286 do 314, 251 do 269, ul. Maciejkowa 6, 6A, 8, 10, 12, ul. Konopna, Jęczmienna oraz okolice w/w adresów

5.07 od godz. 7:30 do 14:00

Kraków ulica ulica Dobrego Pasterza 8 do 24, Dominikanów 8 do 28, 31, Jezuitów 2 oraz okolice w/w adresów

6.07 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ulica Czeczotta od 11B i 18 do Wrobela, Tyrczanka 17, 19, Kotówka 15, 17, 21, 23, 25 i budynek w budowie obok nr 25, Wrobela 117, 119, 121, 123, oraz Przepompownia, Pod Gwiazdami od 12 do Czeczotta.

6.07 od godz. 8:00 do 13:00