Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 5.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 5.11? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ulica Stepowa 12A i od 18 do 42 nr parzyste oraz 21 i od 23 do 27A i od 31 do 31F nr nieparzyste, Podgórki 36, 36A, 36B, 38, 38A, 38B

8.11 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ulica Siwka, Osiedle, Na Załęczu, Podleska

9.11 od godz. 8:00 do 11:00 Kraków os. Strusia bl. 4 kl. 1,.2,.3. 4

9.11 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Topografów 28b do 54 i 21 do 49, Ziętary.

9.11 od godz. 9:00 do 13:00 Kraków ulica Rodzinna 28 do 62, 45 i 47

10.11 od godz. 8:00 do 12:00 Kraków os Strusia bl. 4 kl. 5,.6,.7

10.11 od godz. 8:00 do 16:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulice: Gwardyjska, od Żywieckiej do Rzecznej, Rzeczna, Stara, Zakamienica wraz z przyległymi

10.11 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Nowy Sącz Poręba Mała, część ulicy Zagranicznik, okolice numerów: 71, 73,

10.11 od godz. 9:00 do 12:00 Tarnów Wola Rzędzińska Droga od ośrodka zdrowia w kierunku Zaczarnia

10.11 od godz. 8:00 do 12:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI Wola Dębińska w kierunku drogi E-4 , Dębno przysiółek. Kąty , Jastew przysiółek Krzemionka

10.11 od godz. 7:30 do 9:00 MIEJSCOWOŚCI Dębno dz. 78/5 , dz. 78/6 , dz. 78/9 i dz. 78/10

10.11 od godz. 8:00 do 14:30 MIEJSCOWOŚCI Wola Dębińska w kierunku drogi E-4 , Dębno przysiółek. Kąty , Jastew przysiółek Krzemionka

10.11 od godz. 13:30 do 15:00

powiat chrzanowski Gmina Wolbrom, miejscowość Lgota Wolbromska.

9.11 od godz. 7:00 do 14:00 Rybna za cmentarzem ulica Spokojna, Gościnna, Cicha oraz okolice

9.11 od godz. 8:00 do 11:00

RYBNA ulica Długa od Dolnej do Rumiankowej, Cisowa, Wspólna, Parkowa, Storczykowa, Magnoliowa, Lawendowa, Słonecznikowa i Rumiankowa przy Długiej, Zadworze, Lipowa koło ośrodka, Rolna Kalinowa, Rostworowskiego, Zielna, Podniebna, Dworska, Przeginia Duchowna przy granicy z Rybną ulica Długa.

oraz okolice

9.11 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Wolbrom ,miejscowość Zabagnie ul. Źródlana i Działkowa.

10.11 od godz. 7:00 do 14:00 Nowa Wieś Szlachecka nr domów między ulicami Szlachecka a Gaik od 230 do 290

10.11 od godz. 8:00 do 15:00 Zagórze ul. Grondy

10.11 od godz. 8:00 do 12:00 powiat dąbrowski Smęgorzów - południowa część miejscowości od strony Gruszowa Wielkiego oraz Gruszów Wielki - od strony Smęgorzowa.

10.11 od godz. 9:00 do 12:00 powiat gorlicki w Ropie, Centrum miejscowości, od Gimnazjum do Kościoła, Restauracji Pod Chełmem oraz od Urzędu Gminy do początkowych budynków za rzeką

7.11 od godz. 8:00 do 12:00

w Bobowej, ul. Słonecznikowa, budynki numery: 35, 33 i sąsiedni

9.11 od godz. 8:00 do 14:00 w Gorlicach, ulice: Sikorskiego, Zagórzańska, Robotnicza, Wincentego Pola, Wyszyńskiego wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.11 od godz. 8:00 do 9:00 w Gorlicach, ulice: Sikorskiego, Zagórzańska, Robotnicza, Wincentego Pola, Wyszyńskiego wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.11 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Izby, przy drodze do Banicy, budynki numer 35, 35A,, 45, 46 i okoliczne zasilane ze złączy kablowych numer 2212, 2213,17956.

10.11 od godz. 8:00 do 12:00

powiat krakowski Zabierzów ulica Polna 48A, 52C,52D,54,58,60,70,72

8.11 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Filipowska Dzielnica Białka

8.11 od godz. 8:00 do 14:00 Wołowice Wyspa, Przebińdówka, Karasiówka, Podłęże, Pichoniówka, Niwka

9.11 od godz. 7:30 do 9:00

Górna Wieś ul. Zachodnia, Graniczna

9.11 od godz. 8:00 do 14:00 Włosań ulica Królowej Polski 1 do 39 i 104 do 122, Zielony Stok, Lipowa , Olszowice.

9.11 od godz. 8:00 do 14:00 Wołowice Wyspa, Przebińdówka, Karasiówka, Podłęże, Pichoniówka, Niwka

9.11 od godz. 16:00 do 18:00 Przeginia Duchowna ulica Fiołkowa, Rogatka, Długa, Rumiankowa, Alternatywy, Słonecznikowa, Różana i okolice

10.11 od godz. 8:00 do 11:00 Janowice w kierunku miejscowości Byszyce, Rzeszotary w kierunku miejscowości Łyczanka

10.11 od godz. 8:00 do 16:00 Kaszów przy cmentarzu, budynek i boisko LKS Kaszowianka i okolice

10.11 od godz. 10:00 do 13:00 LISZKI ulica Krakowska, Mazurowa, Felicjanek, Lisiecka, Tyniecka, Rynek przy Poległych 1943, Poległych 1943 oraz okolice

10.11 od godz. 11:00 do 14:00 powiat limanowski w części miejscowości Siekierczyna, Roztoka, osiedla: Łąki, Na Równicy, Heblówka, Podkowaniec, Na Bani, Słoniska, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.11 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowości Pasierbiec, osiedle Stara Karczma

8.11 od godz. 8:00 do 16:00 w części miejscowości Siekierczyna, Roztoka, osiedla: Łąki, Na Równicy, Heblówka, Podkowaniec, Na Bani, Słoniska, i okoliczne,

8.11 od godz. 8:00 do 11:00 w części miejscowości Siekierczyna, Roztoka, osiedla: Łąki, Na Równicy, Heblówka, Podkowaniec, Na Bani, Słoniska, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.11 od godz. 16:00 do 18:00

w części miejscowości Szczawa, osiedla: Buków, Woltynówka, Flądrówka, Rusznak, Kowalówka, Zabukowina, Brogi, Nowa Cyrla, Zamoście, Zakraje, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.11 od godz. 7:00 do 9:00 na granicy miejscowości: Słopnice, Zalesie, osiedla: Piechotówka, Szlagi

9.11 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Szczawa, osiedla: Buków, Woltynówka, Flądrówka, Rusznak, Kowalówka, Zabukowina, Brogi, Nowa Cyrla, Zamoście, Zakraje, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.11 od godz. 14:00 do 16:00

w części miejscowości Siekierczyna, osiedla: Wiśnicz, Działa., Morgi, Młaki, Za Górą, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

10.11 od godz. 7:00 do 9:00 na granicy miejscowości: Słopnice, Zalesie, osiedla: Piechotówka, Szlagi

10.11 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Siekierczyna, okolice osiedla Morgi

10.11 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Siekierczyna, osiedla: Wiśnicz, Działa., Morgi, Młaki, Za Górą, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

10.11 od godz. 13:00 do 15:00 powiat miechowski Zawiercie Kromołów Targowa, Żelazna od 1 do 14, Staromiejska, Gromadzka od 1 do 11, Darniowa, Bonerów, Klin, Zakątek, Jurajska, Karlińska

9.11 od godz. 8:00 do 14:00 Zawiercie Przesmyk od 1 do 3, Myśliwska od nr 2 do nr 6, Mrzygłodzka od 141, 164a do 189,191, Marciszowska od 1 do 19, Pogodna, Jastrzębia

10.11 od godz. 7:00 do 16:00

Mitręga Rokicka od nr 12,22 do nr 31

10.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat myślenicki w miejscowości Tenczyn, role: Pajkowa, Pasiowa i okoliczne

9.11 od godz. 8:00 do 16:00

Jawornik I kierunek wzdłuż i za zakopiankę.

9.11 od godz. 8:00 do 13:00 Sułkowice kierunek ulica 1 Maja 29,31, ulica Zarzecze i Na Oblasek

10.11 od godz. 9:00 do 16:00 powiat nowosądecki w części miejscowości Podrzecze, osiedle Labrachówka, okolice Firm: Anmart, Mrówka.

6.11 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Korzenna- Centrum

8.11 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Korzenna, budynki położone nad Placem Targowym po prawej stronie w kierunku Kościoła

8.11 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Korzenna- Centrum

8.11 od godz. 13:00 do 14:00

w miejscowości Maszkowice- budynek szkoły

10.11 od godz. 8:00 do 12:00 część miejscowości Przydonica, przysiółek Dział i okoliczne.

10.11 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Ptaszkowa, budynek numer 363.

10.11 od godz. 9:00 do 13:00 w Tyliczu, ul. Polna 20E- budynek zasilany ze złącza kablowego nr 1299

10.11 od godz. 10:00 do 12:00 część miejscowości Przydonica, przysiółek Dolna Wieś, okolice Szkoły oraz Cmentarza.

10.11 od godz. 13:00 do 17:00 powiat nowotarski w miejscowościach: Wróblówka oraz Czarny Dunajec od strony Wróblówki

8.11 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowości Huba, przysiółek Dzielnice, oraz część miejscowości Maniowy, ulica Hubka, budynki w stronę jeziora.

8.11 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowościach: Wróblówka oraz Czarny Dunajec od strony Wróblówki

8.11 od godz. 16:00 do 17:30

w miejscowości Grywałd, ulice: Polna, Szkolna, Łąkowa, Ogrodowa wraz z przyległymi

9.11 od godz. 8:00 do 10:00 w Nowym Targu, ulica Klikuszówka, budynki od numeru 29 w dół w kierunku ulicy Krakowskiej.

9.11 od godz. 8:30 do 15:00

w miejscowości Ostrowsko, ulice: Bystra od numeru 1 do 153, Wesoła od numeru 1 do 4, Gorczańska od numeru 36 do 122 i od 43 do 85 wraz z przyległymi

9.11 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowościach: Rabka-Zdrój, część ulicy: Podhalańskiej, Zakopiańskiej oraz ulica Pasieczna wraz z przyległymi oraz w Chabówce, budynki położone w okolicy: Dworca PKP, Szkoły, Remizy, Przedszkola

9.11 od godz. 9:00 do 11:30 w miejscowości Sieniawa, złącze kablowe numer 14871, okolice adresu Sieniawa 153A

10.11 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Zaskale, ulice: Kopaczyska, Wojtyły, od numeru 24 do 29 i okoliczne

10.11 od godz. 8:30 do 14:00 w Nowym Targu, ul. Długa, budynek nr 37A

10.11 od godz. 8:30 do 15:00 powiat olkuski Bolesław ul. Ponikowska - Cała

8.11 od godz. 8:00 do 13:00 powiat oświęcimski Bulowice ulica Jana Kantego , Roczyńska , Skotnica.

8.11 od godz. 8:00 do 14:00 Bulowice ulica Jana Kantego, Zielona.

10.11 od godz. 8:00 do 16:00 powiat proszowicki Śmiłowice, Kuchary, Sierosławice, Majkowice Wieś

10.11 od godz. 9:00 do 10:00 powiat tarnowski Lisia Góra - ul. Jaracza.

8.11 od godz. 8:30 do 13:00 Zalasowa Dolna ul. Kazimierza Wielkiego

9.11 od godz. 9:00 do 15:00 powiat tatrzański w Zakopanym, ulica Smrekowa budynki od numeru 1 do 9E.

8.11 od godz. 9:30 do 16:00

w Zakopanym, ulica Jagiellońska, budynki nieparzyste od numeru od 3 do 27.

9.11 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Brzegi, ulica Wierchowa, budynek zasilany ze złącza numer 12643 obok budynku numer 8.

9.11 od godz. 11:00 do 15:00

w miejscowości Biały Dunajec, ulica Słoneczna budynek numer 19.

10.11 od godz. 8:30 do 14:00 powiat wadowicki Sułkowice ul. Wspólna

8.11 od godz. 8:00 do 16:00 Sułkowice ulica Nawieśnicka, Wspólna,

8.11 od godz. 8:00 do 16:00 Stryszów numery 413, 415, od 426 do 434, 502, 521, 556, 580, 595, 607.

8.11 od godz. 8:00 do 14:30 Frydrychowice ulica Cyprysowa, Centralna od Cichej do numeru 95, Cicha , Krótka, Jana Pawła II do Cmentarza, Bukowa do numeru 27, Spokojna do numeru 8, Sosnowa numery 5, 6, 7, 8, 9.

8.11 od godz. 8:30 do 13:00

Sułkowice ulica Nawieśnicka, Wspólna.

9.11 od godz. 8:00 do 16:00 Barwałd Dolny numery 108, 110, 111, 112, 113, 114, 118 oraz 142 i sąsiednie,

9.11 od godz. 8:30 do 14:00 Sułkowice ulica Wspólna.

10.11 od godz. 8:00 do 16:00 Tomice ulica Rzyczki numery 38, 42, 48, 56, 62, 80, 88, 102, 114. 118, 126; Nad Potokiem numery 15, 30; Kalinowa 9, 13, Różana 23.

10.11 od godz. 8:00 do 14:30 powiat wielicki Niepołomice ulica 3-Maja 4 oraz przepompownia przy ul. Kolejowej

8.11 od godz. 8:00 do 12:00 Wieliczka ulica Reformacka i Kaskadowa

9.11 od godz. 8:00 do 15:00 Pawlikowice w kierunku Rożnowej, Koźmice Wielkie w kierunku przysiółka Kopce

9.11 od godz. 8:00 do 12:00 Gdów od Fałkowice III Łąki i Fałkowice III Łąki w kierunku centrum Gdowa

9.11 od godz. 9:00 do 16:00

Gdów VII od stacji trafo w kierunku Fałkowic

9.11 od godz. 9:00 do 16:00

Zręczyce i Gdów przy wyjeździe z Gdowa droga na Podolany, Łapanów.

10.11 od godz. 13:00 do 17:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Jest lek na Covid-19!