Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 8.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (8.11 16:08) nie ma prądu w małopolskim?

powiat limanowski

w części miejscowości Siekierczyna, Roztoka, osiedla: Łąki, Na Równicy, Heblówka, Podkowaniec, Na Bani, Słoniska, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.11 od godz. 16:00 do 18:00

powiat nowotarski

w miejscowościach: Wróblówka oraz Czarny Dunajec od strony Wróblówki

8.11 od godz. 16:00 do 17:30

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Siwka, Osiedle, Na Załęczu, Podleska

9.11 od godz. 8:00 do 11:00

Kraków os. Strusia bl. 4 kl. 1,.2,.3. 4

9.11 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Topografów 28b do 54 i 21 do 49, Ziętary.

9.11 od godz. 9:00 do 13:00

Kraków os Strusia bl. 4 kl. 5,.6,.7

10.11 od godz. 8:00 do 16:00