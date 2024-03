Wyłączenia prądu w małopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 12.03

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 12.03? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (12.03 11:05) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków Krakowie ul. Orleańska 11, 32, 34 oraz plac budowy obok 34

12.03 od godz. 8:00 do 15:00 Krakow ulica Kallimacha 1, 3 i od 2A do 18 nr parzyste

12.03 od godz. 8:00 do 17:00 Tarnów Wola Rzędzińska 151A, 153, 154a, 154b

12.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat chrzanowski Brodła W rejonie ulic: Przy Galerii, Storczykowa, Krucza, Saska, Sokoła, Galicyjska, Orla, Gołębia, Kasztelańska

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krakowski Zabierzów ul. Śląska nr parzyste od nr. 202 do 222, Wąska 1, Radosna i okolice w/w adresów

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki ul. Zgodna 6, 8, 10 i plac budowy

12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Ochodza ulica Wiślana 124 do 170, 105 do 113, Cicha oraz Kopanka ulica Topolowa 13 do 53, Skawińska 213.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 Tomaszowice ul. Krakowska, Zacisze, Cicha, Podskalany, Leszczynowa, Różana, Palarzówka, Topolowa, Polna oraz okolice w/w adresów, Modlnica ul. Kościelna oraz okolice w/w adresów

12.03 od godz. 9:00 do 17:00 powiat limanowski w Laskowej- centrum miejscowości

12.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat myślenicki Głogoczów TOTO Hair Company stacja 32236

12.03 od godz. 7:30 do 17:00 powiat nowosądecki w miejscowości Świniarsko, budynki numery: 448, 456, 486, 492, 566, 567, 594, 609 i sąsiednie

12.03 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Jamnica, budynki numery: 226, 204 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 5542, 6890, 8067

12.03 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Barcice, cześć ulic: Kolejowej, Za Torem, Ryszki, od przejazdu kolejowego przy dworcu PKP w kierunku lasu; osiedle Paryje i okolice

12.03 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Kamionka Wielka, przysiółki: Plebańskie, Dworskie, Góry Plebańskie, Góry Dworskie, Popardowa, przysiółki: Groń, Na Margani i okolice

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Posadowa Mogilska, budynek nr 214- zasilany ze złącza kablowego nr 18521

12.03 od godz. 10:00 do 13:00 powiat nowotarski w części miejscowości Szczawnica, część ulicy Szlachtowskiej, kierunek Potok Jarmuta. i okolice

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Szaflary, ul. Zakopiańska, budynki numery: 2F i 2C oraz Autokomis "Pająk"

12.03 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Skrzypne, ul. Wierchowa, od numeru 54 do 101

12.03 od godz. 9:00 do 15:00

powiat oświęcimski Osiek ulica Główna od numeru 333 do 299 oraz od 408 do 348.

12.03 od godz. 7:30 do 17:00 Osiek ulica Główna od numeru 89 do 117, Karolina 6.

12.03 od godz. 8:00 do 12:00 Osiek ulica Czarny Las, Podlesie.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tarnowski Olszyny przy drodze w kierunku miejscowości Ołpiny od apteki do składu materiałów budowlanych

12.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wadowicki Łękawica okolice numerów 123, 130, 129, 511, 127, 481, 308, 122, 124, 265, 290, 133, 301.

12.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wielicki Fałkowice od stacji w kierunku Raby

12.03 od godz. 8:00 do 16:00

Wieliczka ul. Niepołąska, Grunwaldzka, Piłsudskiego.

12.03 od godz. 8:00 do 16:00

Podłęże od wodociągów w kier sklepu, remizy OSP

12.03 od godz. 9:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ulica Podmiłów, Smolna, Stanisława Dubois, Kallimacha 1A, 2, Młodzieży od 7 do 17, 21, 33, od 35 do 47 nr nieparzyste oraz od 2A do 26 nr parzyste.

12.03 od godz. 15:00 do 17:00 Kraków ul. Wierzyńskiego 57.

13.03 od godz. 8:00 do 10:00 Kraków ul Tetmajera 73, 73A, 112, 112A, 112B, 114, Budowa za budynkiem nr.114

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Kocmyrzowska w kierunku budynku nr 11

15.03 od godz. 7:30 do 14:00 Kraków Przepompownia ul. Lema

15.03 od godz. 9:00 do 14:00 Kraków ul. Sokola 35-39, 48-58, ul. Jemiołuszek 4-8, ul. Puszczyków 12

18.03 od godz. 9:00 do 14:00

Kraków ulica Dauna 110 Centrum motoryzacyjne, 110A Pizzeria, 112

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulice: Konopnickiej, numery: od 19 do 26 i 32 oraz garaże, Rejtana, numery: 18A, 18B i sąsiednie- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

14.03 od godz. 8:00 do 9:00 w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od ulicy Świt do Miodowej- lewa strona, Gwiaździsta, Promienna od strony Gwiaździstej wraz z przyległymi

14.03 od godz. 8:00 do 12:00 w Nowym Sączu, ulice: Konopnickiej, numery: od 19 do 26 i 32 oraz garaże, Rejtana, numery: 18A, 18B i sąsiednie

14.03 od godz. 12:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ulica Zielona na odcinku od Grunwaldzkiej do nr 40, oraz budynki w okolicy numeru 27, Salon Meblowy i sąsiednie, oraz ulica Rapfa,okolice nr 3, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.03 od godz. 8:00 do 8:30

w Nowym Sączu, ulica Zielona na odcinku od Grunwaldzkiej do nr 40, oraz budynki w okolicy numeru 27, Salon Meblowy i sąsiednie, oraz ulica Rapfa,okolice nr 3, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.03 od godz. 15:00 do 15:30 w Nowym Sączu, ulice: Bystrzycka, Gorczańska, Mizgałów od strony Gorczańskiej, Juranda od strony Bystrzyckiej wraz z przyległymi

20.03 od godz. 7:00 do 12:00 w Nowym Sączu, ulice: Lwowska nr 116, Armii Krajowej nr 7, 7c

21.03 od godz. 7:00 do 10:00 Tarnów Wola Rzędzińska 77B

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Tarnów, ul. Godawskiego, Batalionów Chłopskich, Wiciarzy, Kasprzyków 34-38A

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Koszyce Wielkie ul. Tarnowska i Krzywoustego

14.03 od godz. 8:30 do 11:30 powiat bocheński Stradomka wieś , Sklep , Kościół , przysiółek Równie ; Nieszkowice Małe osiedle domów jednorodzinnych ; Wieniec domy przy granicy ze Stradomką

14.03 od godz. 11:00 do 14:00

Połom Duży od hurtowni MEGA KABEL wzdłuż drogi kierunek Muchówka , Delikatesy Centrum , przysiółek Rękaw ; Królówka domy koło hurtowni elektrycznej i Delikatesów Centrum

15.03 od godz. 8:00 do 12:00 Bełdno wieś , od stacji transformatorowej wzdłuż drogi kierunek Żegocina

15.03 od godz. 9:30 do 14:30 Bochnia stacja transformatorowa firmy TEXPOL.

16.03 od godz. 8:00 do 14:00

Bochnia ulica Partyzantów od początku do numeru 17 (Hurtownia Elektryczna) i numeru 12 po drugiej stronie i ulica Składowa

18.03 od godz. 7:30 do 15:00 Grobla od Świniar w kier. centrum

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Żegocina od stacji trafo kierunek Potok sanecki , przysiółki : Potoki , Podlesie

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Drwinia okolice UG i Koscioła

19.03 od godz. 8:00 do 14:00

Żegocina od stacji trafo kierunek Nowa Wieś , przysiółek Siandajówka , Ferma drobiu ; Bełdno dz. 197/1

19.03 od godz. 8:00 do 10:00 Żegocina od stacji trafo kierunek Nowa Wieś , przysiółek Siandajówka , Ferma drobiu ; Bełdno dz. 197/1

19.03 od godz. 13:00 do 15:00 powiat brzeski Mokrzyska ulice: Leśny Stok , Stanisławska ; Brzesko ulica Za Lasem

13.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jasień ulice : Floriańska , Górna , Sądecka ; m. Brzesko ulica Pomianowska numery : 15 , 15A i dz. 1411/264

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Uszew: Tamta Strona od Gnojnika, Wzdłuż Starej Drogi

14.03 od godz. 10:00 do 12:00 Brzesko , ulice: Wiejska , Lawendowa , Jasna , Leśna , Pompownia ścieków P-2

15.03 od godz. 8:00 do 12:00

Jasień ul Konopnickiej , Kasprowicza , Wiedeńska ,Jesionowa

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Brzesko, ulice: Leśna w kierunku ronda , Poprzeczna , Elektryczna , Wiejska numer 68D , teren ogródków działkowych , Komis samochodowy , Skup złomu , Skład budowlany

15.03 od godz. 11:00 do 16:00

powiat chrzanowski Regulice Ul: Czarnogórska, Sikorówka, Kwaczalska, Graniczna

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Regulice Ul: Czarnogórska, Sikorówka, Kwaczalska, Graniczna

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Balin ulice: Wodna

14.03 od godz. 8:00 do 11:00 Okleśna ul. Kolonia, Wiślna

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Libiąż ulice: Flasińskiego, Mickiewicza, Kochanowskiego, Jaśminowa, Kalinowa, Rolna, Potokowa, Krótka, Grażyny, Przyrodnicza, Warzywna, Chełmońskiego, Wiśniowa, Matejki, Malczewskiego, Chlebowa, Owocowa, Dobra

15.03 od godz. 8:00 do 9:30

Płaza ulice: Sobieskiego, Solskiego, Kossaka, Bogusławskiego, Modrzejewskiej, Chłopickiego, Batorego Stefana, Chrobrego, Krzywoustego

15.03 od godz. 10:00 do 11:30 Pogorzyce ulice: Szymanowskiego, Kumalówka, Kosynierów, Jaracza

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Nieporaz Ul: Śliczna, Tenczyńska, Dąbrowa, Podleśna, Dulowska, Partyzantów, Nowy Świat, Regulice ul: Jodłowa, Leszczynowa, Grabowa, Lipowa

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nieporaz Ul: Śliczna, Tenczyńska, Dąbrowa, Podleśna, Dulowska, Partyzantów, Nowy Świat, Regulice ul: Jodłowa, Leszczynowa, Grabowa, Lipowa

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Cieślin ul. Jurajska nr 53-88

19.03 od godz. 8:00 do 9:00 Olkusz ul. Niepodległości, Różana, Malinowa, Klonowa

19.03 od godz. 10:00 do 12:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00

Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Szczucin ul. 1 Maja 27

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki od strony Nieczajnej. TRAK5119 "DROŻDŻ"

14.03 od godz. 9:00 do 16:00

Laskówka Chorąska, Chorążec, Łęg Tarnowski - od strony Chorążca oraz Żelazówka, Kobierzyn, Sieradza - od strony Laskówki Chorąskiej

19.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat gorlicki w miejscowości Staszkówka, ul. Mentlówka wraz z przyległymi

13.03 od godz. 8:00 do 12:00 w części miejscowości Wilczyska, od stacji transformatorowej, budynki w kierunku Stróż

13.03 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Biesna, od numerów: 74, 164, 85 kolejno do Staszkówki i okolice

13.03 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Gorlice, ul. Łokietka, budynki numery: 98A, 98G- zasilane ze złącz kablowych numery: 18011,18012.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Moszczenica, ulice: Brzozowa, Widokowa od numerów: 227, 302 kolejno do numerów: 201, 256 i okoliczne

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krakowski Modlniczka ul. Orzechowa, Wspólna, Prosta, Wąwozowa, Słowiańska oraz okolice w/w adresów, Tomaszowice, Modlnica ul. Kościelna, Zarzecze oraz okolice w/w adresów, Brzezie ul. Polna, Zarzecze, Brzozowa, Skotniska, Lipowa

12.03 od godz. 17:00 do 18:30 Rączna Podlas, Borowiec oraz okolice w/w adresów

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wołowice ul. Sułkowa, Rzepakowa, Jeziorna, Skawińska od nr 80 do Sułkowej

13.03 od godz. 10:00 do 16:00 Zabierzów ul: Śląska, Zachodnia, Konwaliowa, Mostowa, Poziomkowa od strony Konwaliowej i okolice w/w ulic

14.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kozierów ulica Do Słońca, Lipowa, Malwowa, Graniczna, Narama ulica Graniczna, Brzozowa, Dworska, Różana

15.03 od godz. 8:00 do 11:00 Nielepice UL Stroma

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 Skawina ulica Radziszowska Garaże, ZWiK, Willowa 1, Groble 13.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00

Stacja trafo pierwsza za Nękanowicami w kierunku centrum Wawrzeńczyc

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Przeginia Duchowna ul: Szczęśliwa, Zagórze, Pod Lasem, Śląska 17, 21,23, 25, 27, 29 oraz okolice w/w ulic

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wysiołek Luborzycki ulica Wysiołek Luborzycki, Miodowa

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Bębło ul. Krakowska, Skotnickiego, Ojcowska, Krakowska

15.03 od godz. 8:00 do 16:00 Dojazdów od ul Prywatnej do Kocmyrzowskiej i ul. Kocmyrzowska 239

15.03 od godz. 8:00 do 16:00

Kozierów ulica Do Słońca, Lipowa,

15.03 od godz. 11:00 do 15:00 Ratajów, Słomniki ulica Hubala, Krakowska

18.03 od godz. 8:00 do 11:00 Libertów ulica ul. Wesoła 4 do 10a, Myślenicka 2, Sportowców 6B; 8; 17 do 17W ; 19 do 19Ł; 15 do 15D; 13 do 13A

18.03 od godz. 8:00 do 12:00 Ostrężnica ul. Łachuta 45

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zelków ul. Krakowska 80, 82, 84, 86, 88, 90

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Brzezie ul Brzozowa 34, 39

18.03 od godz. 10:00 do 16:00 Chorowice ulica Podedworze 8 do 13, Palmowa 7 do 19, Dworska 20 do 83.

19.03 od godz. 7:30 do 8:30 Chorowice ulica Spacerowa 1, 4, 6, 40, 27, Doboszyńskiego 48 do 101 i 70 do 84, Grądy 3 do 15, Zacisze 2 do 16, 13 do 25,41, Tarnowiec 1,Sadowa 2 do 7, Porzeczkowa 3, 5, Dąbrowy 20 do 30 i 25 do 27, Podedworze 3, Lipowa 1 do 15, Sosnowa 4 do 6, 26, Dworska 7 i 18.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00

Damice w stronę Krasieńca

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 Chorowice ulica Podedworze 8 do 13, Palmowa 7 do 19, Dworska 20 do 83.

19.03 od godz. 14:00 do 14:30 Wawrzeńczyce Stacja trafo koło Kościoła,Szkoły

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Masłomiąca ul. Zielona, Tadeusza Kościuszki

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat limanowski w miejscowościach: Stronie, osiedle Wilcza Góra, Przyszowa, osiedle Podzagórów i okolice

13.03 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowościach: Wilkowisko, Podłopień, osiedla: Dyrlówka, Sarki, Zagórze

13.03 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Szczawa, osiedla: Wyrębiska, Wąchałówka i okolice

14.03 od godz. 7:00 do 14:00 w miejscowości Kamienica, budynki numery: 1, 134, 326, 973, 976 i okoliczne

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 w części miejscowości Świdnik, Owieczka, od centrum w kierunku osiedla Wolica, oraz osiedla: Na Dziale, Równia, Tyrkiel, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15.03 od godz. 7:00 do 9:00 w części miejscowości Stronie, Łukowica, osiedla: Szachty, Podkrakowiec, Krakowiec, Pod Dąbrową, Wzory, Zagórów, Poddąbrowie, Wolica, Zawada, okolice Mini Marketu, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania,

15.03 od godz. 7:00 do 9:00

w części miejscowości Świdnik, Owieczka, od centrum w kierunku osiedla Wolica, oraz osiedla: Na Dziale, Równia, Tyrkiel, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15.03 od godz. 16:00 do 18:00 w części miejscowości Stronie, Łukowica, osiedla: Szachty, Podkrakowiec, Krakowiec, Pod Dąbrową, Wzory, Zagórów, Poddąbrowie, Wolica, Zawada, okolice Mini Marketu, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania,

15.03 od godz. 16:00 do 18:00 w miejscowościach: Roztoka, osiedle Jaworze, Młyńczyska, osiedle Folwark i okolice

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 w części miejscowości Lipowe, od strony Starej Wsi, osiedle Lipowe Słopnickie i okolice

18.03 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Przyszowa, osiedla: Leszcze, Berdychów, Bucznik i okolice

18.03 od godz. 10:00 do 17:00 w miejscowości Limanowa, ulice: Krakowska od strony Kwiatowej oraz Kwiatowa od strony Krakowskiej

19.03 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Limanowa, ulice: Krakowska od strony Kwiatowej i Zadziele oraz Kwiatowa i Zadziele od strony Krakowskiej

19.03 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowości Stare Rybie, osiedla: Dzielec oraz Dział w kierunku Tarnawy

20.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat miechowski Chruszczobród ul. Ogrodowa, Bema, Słowackiego, Tuwima, Rzeczna, Reja, Mickiewicza od nr 28 do nr 129, Prusa, Matejki, Staszica, Ściegiennego

14.03 od godz. 9:00 do 12:00 Zawiercie ul. Okiennik od nr 1 do nr 44, Żerkowicka, Jurajska od nr 78 do nr 139, Dworska, Fredry, Pejzaż

18.03 od godz. 9:30 do 11:30 Rokitno Szlacheckie ul. Krasickiego, Brzezina, 1-go Maja od ulicy Rokickiej do ulicy Brzeziny

19.03 od godz. 8:00 do 12:00

powiat myślenicki Stróża XV kierunek centrum Stróży, Chełmu, Myślenice

13.03 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowościach: Skomielna Biała, role: Dzielce, Diabełówka, Kowalczykówka, Lachy, Mierzwowa, Rabka-Zdrój, ul. Garncarska od strony Skomielnej

13.03 od godz. 9:00 do 12:00 Stróża XV kierunek centrum Stróży, Chełmu, Myślenice

14.03 od godz. 8:00 do 14:30 Jawornik kierunek ZK koło stacji, kierunek przedszkole, droga główna i kierunek zakład produkcyjny

14.03 od godz. 9:00 do 14:00 Krzyszkowice kierunek centrum, Kościół

15.03 od godz. 8:00 do 9:00 Krzyszkowice kierunek Siepraw

15.03 od godz. 8:00 do 11:00 Krzyszkowice kierunek Włosań

15.03 od godz. 10:00 do 13:00 Borzęta Brzeg kierunek Zawada

18.03 od godz. 8:00 do 16:00 Sułkowice kierunek centrum Sułkowic, ulica Partyzantów od numeru 119, 282 do numeru 156 , 75 po obu stronach drogi

19.03 od godz. 8:00 do 14:30

Jawornik od budynku Jawornik 336 w kierunku cmentarza

20.03 od godz. 9:00 do 17:00 Jawornik budynek 837 oraz budynki na dz.131/2

21.03 od godz. 8:00 do 16:00 Sułkowice od stacji transformatorowej w dół ulica Wolności do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia, ulicą Kowalską, ulica Wyzwolenia, Firma Juco.

22.03 od godz. 7:30 do 16:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Rożnów, budynki numery: 490, 519, 520 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: KRS287180, KRS357817

13.03 od godz. 7:00 do 13:00

w Grybowie, Równie, numery: 64, 65, 75,

13.03 od godz. 8:00 do 13:00

w części miejscowości Zarzecze, osiedle Banach, Cyrchla, Dział, Załazie, i okolice.

13.03 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Tęgoborze, ulice: Sądecka, nr 188, Kwiatowa, numery: 3, 6, Śliwkowa nr 16 i sąsiednie

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Siołkowa, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 20648- okolice numeru 142

13.03 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Grybów Strzylawki, - budynki pod Torami oraz nad Torami w kierunku Białej Wyżnej.

13.03 od godz. 13:00 do 16:00 w miejscowości Krynica Zdrój, ulica Nadbrzeżna budynek nr 6, oraz Kraszewskiego na odcinku od budynku nr 171 do 175/1

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Lipnica Wielka, od stacji transformatorowej nr 15- położone w okolicy budynku nr 31, do "góry" oraz w kierunku Zajezdni Autobusów

14.03 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowościach: Biczyce Dolne, budynki numery: 19, 49, Biczyce Górne, budynki numery: 6, 203 i sąsiednie

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Mostki, od numerów: 65, 111, 119 do granicy ze Starym Sączem i przyległe

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Wola Piskulina, budynki numery: 7, 61 i okoliczne

15.03 od godz. 8:00 do 14:30 na granicy miejscowości: Białawoda, Zawadka, osiedle Kawiory i okolice

15.03 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna w kierunku Remizy, oraz do Góry w kierunku Siołkowej.

15.03 od godz. 10:00 do 13:00

w miejscowości Siołkowa, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 20605- okolice numeru 458

15.03 od godz. 13:00 do 16:00 w miejscowości Wyskitna, budynki nr 34, 40, 41, 42, 42A, 43, 82, 159.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Lipie, budynki letniskowe zasilane ze złącz kablowych numery: KRS273020, KRS364369- okolice numeru 102

18.03 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Kadcza, budynki numery: 256, 303, 304 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 42, 734, 800

19.03 od godz. 7:30 do 13:00 w miejscowości Wojnarowa, od okolic: szkoły, kościoła w kierunku: Krużlowej Niżnej, Korzennej, Niecewiu, Lipnicy Wielkiej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.03 od godz. 8:00 do 9:30 w miejscowości Polany- osiedle za wodą i okolice

19.03 od godz. 8:30 do 12:00 w miejscowości Tabaszowa, budynek nr 113 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 90, 91, KRS279937

19.03 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Żegiestów- okolice: szkoły, kościołą, cmentarza w kierunku górnej wsi, do budynku nr 95

19.03 od godz. 11:30 do 16:00

w miejscowości Wojnarowa, od okolic: szkoły, kościoła w kierunku: Krużlowej Niżnej, Korzennej, Niecewiu, Lipnicy Wielkiej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.03 od godz. 15:00 do 16:30 w części miejscowości Świniarsko, od strony Podrzecza, osiedle Młyńczyska-Granica i okolice

20.03 od godz. 9:00 do 14:00 na granicy miejscowości: Roztoka Ryterska, Młodów, osiedla: Roztoka Mała, Pod Jasionową oraz budynki w kierunku stacji transformatorowej do budynku numer 70

20.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat nowotarski w miejscowości Rabka-Zdrój, ul. Kasprowicza

13.03 od godz. 8:30 do 16:00

w miejscowości Ludźmierz, ulice: Zielona, numery nieparzyste: od 73 do 89, parzyste: od 66 do 74, Słoneczna, budynek obok numeru 5

13.03 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach: Grywałd, ulice: Jana Pawła II od strony: Palenickiej i Pod Tylką, Pod Tylką od strony Jana Pawła II, Przylasek, Krościenko nad Dunajcem , ul. Jagiellońska i Kąty od strony Grywałdu wraz z przyległymi

14.03 od godz. 8:00 do 10:00

w Nowym Targu, osiedle Bór oraz ul. Ludźmierska, przy osiedlu Bór, Kościół, Hala Handlowa i okolice

14.03 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Rabka-Zdrój, cześć ulicy Zaryte- okolice szkoły

14.03 od godz. 8:30 do 17:00 w miejscowości Waksmund, ul. Gorczańska, budynek nr 44 i sąsiedni- zasilany ze złącza kablowego nr 22807

14.03 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Maruszyna, ul. Jana Pawła II, od numeru 81 do 178A

14.03 od godz. 9:30 do 14:00 w miejscowości Szczawnica, ulice: Staszowa, Sopotnicka wraz z przyległymi

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Szczawnica, ul. Świętego Krzyża, budynki numery: 20B, 20H i sąsiednie

18.03 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Szlembark, ul. Na Kąty, od numeru 34 do końca

18.03 od godz. 8:30 do 15:00

w miejscowości Ochotnica Górna, osiedla: Piszczkówka, Sikory, Marciny, Jurkowski Potok i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

18.03 od godz. 9:00 do 10:30 w miejscowości Ochotnica Górna, osiedla: Błaszczaki, Bielskie, Czajki, Kołodziejówka, Czuby, Gabrysie, Majdówka i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

18.03 od godz. 11:00 do 13:00

w miejscowości Ochotnica Górna, część osiedla Jamne i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

18.03 od godz. 13:00 do 14:30 w części miejscowości Harkabuz- od okolic skrzyżowania do Raby Wyżnej w kierunku szkoły

19.03 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowościach: Szczawnica, ul. Wygon, Korościenko nad Dunajcem, ul. Leśna i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.03 od godz. 9:00 do 9:30 w miejscowości Ratułów, od numeru 298 do 318a

19.03 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowościach: Szczawnica, ul. Wygon, Korościenko nad Dunajcem, ul. Leśna i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.03 od godz. 13:00 do 13:30 powiat oświęcimski Nowa Wieś ulica Staszica, Floriana, Dworska, Widłok, Królowej Jadwigi.

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ulica Przecznica. Łazy ulica Puściny. Osiek uica Grojecka. 13.03 od godz. 8:00 do 16:00 Grojec ulica Główna, Sportowa.

13.03 od godz. 8:00 do 16:00 Łazy ulica Lanckorona i przyległe. Poręba Wielka ulica Łazowska, ulica Roztoki, ulica Tyszkiewicza od 82 do 86, Zalesie od numeru 37 do 39F.

13.03 od godz. 8:00 do 16:00 Kęty ulica Jagiellońska, Chrobrego, Piastowska, Królowej Jadwigi.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zator ulica Diamentowa, Stawowa, Bugajska numery 27, 51, 12, 50,18

15.03 od godz. 8:00 do 15:00

Zator ulica Diamentowa, Kwiatowa, Bugajska 34, Reymonta, Diamentowa.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Osiek ulica Graniczna, Przecznica.

15.03 od godz. 8:30 do 10:00 Zator ulica Jaśminowa, Bugajska, Reymonta 2, 5, 7, Brzozowa, Wyspiańskiego 11.

18.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kęty ulica Żeromskiego , osiedle Leśne.

18.03 od godz. 9:00 do 13:00 Osiek ulica Główna od numeru 118 do 168 i od 131 do 175 , Talarówka.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Osiek ulica Główna od numeru 179 do 231 i od 172 do 240, Zielona, Stawowa, Sobótkowa.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Bobrek Złącza kablowe przy ulicy Krakowskiej i Leśnej numery ZK10162, ZK8192, ZK8033, ZK4810, ZK9017, ZK3575, Zajazd Magda.

20.03 od godz. 8:30 do 14:00

powiat proszowicki Mniszów CHEŁMY

13.03 od godz. 7:30 do 16:00 Kuchary okolice stacji trafo przy drodze Sierosławice-Kuchary

14.03 od godz. 7:30 do 16:00 Górka Stogniowska kier. Proszowice, Stogniowice

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Górka Stogniowska kier. Proszowice, Stogniowice

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Muniaczkowice kier Błogocice napow (Radziemice)

19.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat suski w miejscowości Jordanów, ul. Maczka, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 18795- okolice numeru 34

13.03 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Jordanów, ulice: Maczka, budynek nr 26A, Batalionów Chłopskich, budynek nr 37A- zasilane ze złącz kablowych numery: 13297, 7423

13.03 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Jordanów, ul. Konopnickiej- szkoła

14.03 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Sidzina, rola Gorylowa Górna i okolice

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Jordanów, ul. Konopnickiej- przedszkole

14.03 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Jordanów, ulice: Konopnickiej, Kopernika od strony Konopnickiej wraz z przyległymi

15.03 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Jordanów, ul. Krasińskiego wraz z przyległymi

15.03 od godz. 11:00 do 14:00 Jachówka 35

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 Żarnówka osiedle Pęczkówka, Wilkówka.

20.03 od godz. 11:00 do 12:30 powiat tarnowski Janowice Grzywna

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Karwodrza przysiółek Dół

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wierzchosławice, obiekt handlowy, odbiorcy w pobliżu budynku nr 250

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Chojnik przysiółek Zagumnie, Zadziele, Letaniny

15.03 od godz. 8:00 do 15:00

Niedomice, ul. Tysiąclecia oraz Biskupice Radłowskie, ul. Zawodzie

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Tuchów ul.Kolejowa 48, Tuchów ul.Przemysłowa 25-29, Firma Coala, Firma WIMED TUCHÓW

15.03 od godz. 8:00 do 17:00 Pogórska Wola przysiółek Pogórz

18.03 od godz. 7:30 do 13:00 Tuchów ulica Wołowa, Promienna oraz Ryglicka 44A i 44B

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Smarżowa - Za rzeką.

19.03 od godz. 9:00 do 13:00 Czermna - Centrum.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 Nowa Jastrząbka - część miejscowości od strony Smykowa.

28.09 od godz. 9:00 do 13:00 Czermna Pasterniki.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowości Zakopane, ulice: Mraźnica, od numeru 1B do 14, Droga do Walczaków, numery: 42B, 42D, 42E

12.03 od godz. 11:30 do 13:30

w miejscowościach: Sierockie od numeru 71 do 102B, Biały Dunajec- Leszczyny i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

13.03 od godz. 8:30 do 9:00 w miejscowościach: Sierockie od numeru 71 do 102B, Biały Dunajec- Leszczyny i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

13.03 od godz. 16:00 do 16:30

w miejscowości Nowe Bystre, od numeru 168 do 180B

14.03 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Zakopane, ul. Balzera, numery parzyste: od 8 do 18c

15.03 od godz. 9:00 do 17:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Makuszyńskiego, numery: 1, 3, Żeromskiego nr 2A

15.03 od godz. 9:30 do 13:00 w miejscowości Witów, od numeru 266 do 269

18.03 od godz. 8:30 do 15:00 w Poroninie, ulica Tatrzańska, numery: od 28 do 42 parzyste, i od 13 do 21 nieparzyste

19.03 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Zakopane, ulice: Oberconiówka od numeru 12 do 20, Mrowce od numeru 16 do 17

21.03 od godz. 9:00 do 10:30 w miejscowości Kościelisko, ulice: Szeligówka, Nędzy Kubińca od numeru 156 do 188, Budzówka wraz z przyległymi

21.03 od godz. 11:30 do 14:00 powiat wadowicki Roczyny ulica Ogrodnicza, Dolna, Sadowa, Krótka.

13.03 od godz. 9:00 do 11:00 Brzeźnica ulica Leśna, Graniczna, Kalwaryjska 74 oraz sąsiednie. Marcyporęba ulica Słoneczna 30, 32, 34 do numeru 14 i 18 oraz sąsiednich. Brzezinka ulica Słoneczna 135 i sąsiednie. Nowe Dwory ulica Rzeczna 26 oraz sąsiednie.

13.03 od godz. 9:30 do 12:00 Mucharz 294 i 362.

14.03 od godz. 8:30 do 14:00 Nidek ulica Jana Pawła, Sosnowa, Lipowa.

14.03 od godz. 8:30 do 16:00

Chocznia prawa strona ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z Koscielną w kierunku przejazdu kolejowego do numerów 180 i 182 oraz sąsiednich, strona lewa od skrzyżowania z ulicą Kościelną w do numeru 175 i sąsiednich. Okolica za torami od numerów 136 i 144 do numerów 176 i 178 oraz sąsiednich, Putka 17, złącze kablowe numer ZK-3909.

14.03 od godz. 9:00 do 13:30

Zarzyce Wielkie przysiółek Solca Za Lasem od numeru 101 i 103 do numeru 121B i sąsiednich. Zebrzydowice przysiółek Solca oraz Owczarnia od numeru 123 i 126 do numeru 118, 111 i sąsiednich. Brody przysiółek Solca Brodzka od numeru 169 i 173 do numeru 175, 611, 176 i sąsiednich.

18.03 od godz. 9:00 do 11:30 Dąbrówka okolice numeru 228, 195, 244, 1, 172, 3, 7, Łękawica okolice numeru 467.

19.03 od godz. 9:00 do 13:00

Stanisław Górny ulica Promienna okolice numerów 25, 37, 43, 49, Pawlikówka numery 4, 16, 33 i okolica.

21.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jastrzębia ulica Górska, Dworska od Górskiej do numeru 81, Na Sadku od ulicy Dworskiej do numeru 5, Świętego Michała. Lanckorona ulica Leśna okolice numeru 11.

26.03 od godz. 8:00 do 12:00 Jastrzębia ulica Górska od ulicy Świętego Michała do numeru 46, Świętego Michała okolice numeru 3, 5. Lanckorona ulica Leśna okolice numeru 11.

26.03 od godz. 8:00 do 17:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00

powiat wielicki Niepołomice ul. Mokra

14.03 od godz. 9:00 do 12:00 Niepołomice ul. Wielicka, Polna, Pożarnicza

15.03 od godz. 9:00 do 12:00

Targowisko w kier. remontowanego mostu

16.03 od godz. 8:00 do 13:00 Wieliczka ul: Ochota, Łany, Różana, Chabrowa, Leśna, Magnoliowa.

19.03 od godz. 8:00 do 16:00 Kłaj Ośrodek rekreacyjny Dolina Raby

22.03 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

