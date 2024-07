Wyłączenia prądu w małopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 3.07

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 3.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków Sidzina ulica Chlebiczna 2 do 36 i 1 do 45 oraz 33a, Opałka cała oraz budynek Szkoły i Przedszkola.

3.07 od godz. 7:45 do 16:00 Kraków ul. Wielicka: 226, 249, 251A, Facimiech: 2 do 12 i 3 do 11B zasilani z sieci napowietrznej

3.07 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków Sidzina ulica Chlebiczna 2 do 36 i 1 do 45 oraz 33a, Opałka cała oraz budynek Szkoły i Przedszkola.

4.07 od godz. 7:45 do 16:00 Kraków ulica Bieżanowska 35, 40, 43, plac budowy przy Bieżanowskiej 35

4.07 od godz. 8:00 do 12:00 Kraków ul. Dożynkowa 19 A-E

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ull. Nawigacyina 2, 4

5.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ul. Czeczeńska, Igołomska

5.07 od godz. 11:00 do 14:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu. ulice: Kraszewskiego od Paderewskiego do ulicy Na Rurach, Paderewskiego od Głowackiego do Tarnowskiej, Romera, Ogińskiego budynek nr 1, Zaleskiego od Moniuszki do Kraszewskiego wraz z przyległymi

3.07 od godz. 7:00 do 11:00 w Nowym Sączu, ulice: Kraszewskiego i Zaleskiego od Szkolnej do ulicy Na Rurach, Szkolna i Na Rurach od Kraszewskiego do Zaleskiego wraz z przyległymi

3.07 od godz. 7:00 do 11:00 w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola, budynki numery: od 29A do 29G oraz 31C i sąsiednie

8.07 od godz. 7:00 do 11:00 w Nowym Sączu, ulice: Bielowicka, od Grunwaldzkiej do Jana Pawła II, Grunwaldzka, od Kossaka do Bielowickiej oraz okolice Firmy Ceramika Bielowice

10.07 od godz. 7:00 do 12:00

w częsci miejscowości Nowy Sącz, Piątkowa, część ulicy Lwowskiej od Stacji Paliw w kierunku Piątkowej do nr 302, Piątkowska, Miodowa, od strony Lwowskiej, Obłazy, Piątkowa Korzymówka, wraz z przyległymi

12.07 od godz. 8:00 do 12:00 Tarnów Zaczarnie - okolice Kościoła

3.07 od godz. 9:00 do 13:00 TARNOWIEC: Wypoczynkowa 22 TARNÓW: Wypoczynkowa 21, 23

9.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bocheński Rozdziele , przysiółki : Najbrówka , Na Górach ; Rajbrot numer 649

3.07 od godz. 8:30 do 13:00 m. Bochnia część ulicy Krzyżanowickiej ; m. Krzeczów ulice: Dębowa i Graniczna numer 54 ; m. Słomka numery: 48 , 49 , 59 , 72 4.07 od godz. 8:00 do 15:00 Bochnia część ulicy Krzyżanowickiej ; m. Krzeczów ulice: Dębowa i Graniczna numer 54 ; m. Słomka numery: 48 , 49 , 59 , 72

4.07 od godz. 8:00 do 15:00

m. Borówna od stacji trafo kierunek Kościół , Tartak , Remiza ; przysiółek Centrum 5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Borówna od stacji trafo kierunek Kościół , Tartak , Remiza ; przysiółek Centrum

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Bochnia ulica Krzeczowska , od stacji trafo wzdłuż drogi do torów kolejowych

5.07 od godz. 8:00 do 9:30 Bochnia ulica Krzeczowska , od stacji trafo w kierunku Krzeczowa ; plac budowy , dawny ZUCH

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 m. Bochnia ulica Krzeczowska , od stacji trafo w kierunku Krzeczowa ; plac budowy , dawny ZUCH

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 Bochnia ulica Krzeczowska , od stacji trafo wzdłuż drogi do torów kolejowych

5.07 od godz. 13:30 do 16:00

MIEJSCOWOŚCI RZEZAWA ULICA BRZESKA, JODŁÓWKA PODGOŚCINIE, JASIEŃ CZĘŚĆ ULICY KONOPNICKIEJ

8.07 od godz. 9:00 do 12:00 m. Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie , Szkoła , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych ; przysiółki : Błonie , Kleparz , Podrabie , Uście 9.07 od godz. 8:00 do 17:00 Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy kierunek Sklep , Remiza i dalej do gniazda bocianów

9.07 od godz. 8:00 do 9:30 Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie , Szkoła , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych ; przysiółki : Błonie , Kleparz , Podrabie , Uście

9.07 od godz. 8:00 do 17:00

Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy kierunek Sklep , Remiza i dalej do gniazda bocianów

9.07 od godz. 14:00 do 17:00 m. Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy kierunek Sklep , Remiza i dalej do gniazda bocianów 9.07 od godz. 14:00 do 17:00 m. Lipnica Murowana dz. 458/1 i dz. 458/2 10.07 od godz. 8:00 do 14:00 Lipnica Murowana dz. 458/1 i dz. 458/2

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat brzeski Łopoń, Kamieniec i okoliczne domy, stacja paliw, domy przy DK94, domy w Sufczynie na południe od Łoponia

3.07 od godz. 8:00 do 14:00

Czchów ulice: Wypoczynkowa, Sądecka, Świętego Świerada, od szkoły zawodowej w kierunku zapory.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI MOKRZYSKA CZĘŚĆ ULICY WIŚLANEJ, ULICA TRAKT KRÓLEWSKI, SKLEP DELIKATESY CENTRUM

4.07 od godz. 9:00 do 12:00

MOKRZYSKA CZĘŚĆ ULICY WIŚLANEJ, ULICA TRAKT KRÓLEWSKI, SKLEP DELIKATESY CENTRUM

4.07 od godz. 9:00 do 12:00 CZCHÓW, ulice: Zapora, Księdza Koleboka, Węgierska, Sądecka, rejon Policji, boiska sportowego, osiedle domków kampingowych.

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 CZCHÓW, ulice: Zapora, Księdza Koleboka, Węgierska, Sądecka

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 JASTEW PRZYSIÓŁKI DĘBCZAK, PODLESIE

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat chrzanowski Chrzanów ul. M. Curie Skłodowskiej, Brzoskwiniowa, Wschodnia, Leszczynowa, Cedrowa, Olszynowa, Jesionowa, Topolowa, Centrum Handlowe Kasztelania ul. Szpitalna 45

3.07 od godz. 5:00 do 7:00 Brodła UL Panoramiczna, Krzeszowicka, Jesienna, Bliska, Galicyjska, Jabłoniowa, Na Podlas, Miłosza, Środkowa, Św. Floriana, Grodzka, Działkowców

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 Brodła UL Panoramiczna, Krzeszowicka, Jesienna, Bliska, Galicyjska, Jabłoniowa, Na Podlas, Miłosza, Środkowa, Św. Floriana, Grodzka, Działkowców

5.07 od godz. 8:00 do 14:00

Młoszowa ulice: Krakowska, Florkiewicza,

8.07 od godz. 7:00 do 15:00 Okleśna ul. Nowowiejska, Relaksowa, Sosenki, Jazowa, Majowa.

8.07 od godz. 10:00 do 14:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Mędrzechów - przys. Podgórze

8.07 od godz. 8:00 do 16:00

Mędrzechów - przysiółek Podgórze.

8.07 od godz. 8:00 do 16:00 Nieczajna Dolna, od strony Sutkowa i Gruszowa Wielkiego

Gruszów Wielki i Sutków - od strony Nieczajnej Dolnej

Radgoszcz ul. Mały Dwór 58

9.07 od godz. 8:00 do 16:00

Nieczajna Dolna - od strony Sutkowa i Gruszowa Wielkiego. Gruszów Wielki i Sutków - od strony Nieczajnej Dolnej oraz Radgoszcz - ul. Mały Dwór 58.

9.07 od godz. 8:00 do 16:00 Olesno, ul. mjr. H. Sucharskiego, ul. Leśna, ul. Krótka, ul. Osiedle

10.07 od godz. 8:00 do 16:00 Olesno - ul. Sucharskiego, Leśna, Krótka oraz Osiedle.

10.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gorlicki w miejscowości Łużna, budynki położone przy drodze wojewódzkiej od numerów: 61, 733 kolejno kierunek Zaborówka do numerów: 82, 83, 626, 708 i okoliczne

5.07 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Szalowa, osiedle Górzyna w kierunku torów i centrum

5.07 od godz. 10:30 do 14:00 w miejscowości Bobowa- Berdechów, ulice: Berdechowska, Zamczysko, Słonecznikowa wraz z przyległymi

8.07 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Siedliska, budynek nr 415- zasilany ze złącza kablowego nr 18901

8.07 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowościach, Wilczyska, osiedle Koczanka, Wilczyska w kierunku Jeżowa i Moronia, Jankowa- budynki przy Młynie, Stróżna- okolice Skały, Bobowa, ulice: Armii Krajowej, Rodzinna, Leśna, Nadbrzeżna, Górzysta, Kręta, Świętego Wawrzyńca i Spokojna od strony Armii Krajowej i okolice

9.07 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowościach: Szymbark- Kawiory, od numeru 435 kierunek Taborówka kolejno do numerów: 444, 185 oraz kierunek Ropica Polska, numery: 184, 439, 884, 468 i okoliczne

10.07 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Nowica- Przysłup kierunek Bielanka i kierunek cerkiew kolejno do numerów: 20, 21, 65 i okoliczne

11.07 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Szymbark- Huciska, od numerów: 110, 109 kierunek: osuwisko, Bielanka do numerów: 156,157 i okoliczne

12.07 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Siedliska, budynki numery: 318, 375 i sąsiednie

24.07 od godz. 13:00 do 16:00 powiat krakowski Wawrzeńczyce Stacja trafo - kolonia "Hektary"

3.07 od godz. 8:00 do 13:00 Zalas w rejonie ulic: Gancarska, Słoneczna, Studzienna, Gawlikowskiego, Windaka, Widokowa, Brzozowa, Siudy, Lipowa, Brożka, Plebańska, Na Skotnicę

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 Balice ul. Ogrodowa od Krakowskiej, Szkolna od Krakowskiej, Krakowska od Ogrodowej do f-my SpanSet

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki ul. Bankowa od 38 do końca, ul. Krakowskie Przedmieście od 33 do 63 i od 60 do 90.

3.07 od godz. 8:00 do 17:00 Krzeszowice ul. Legionów Polskich - ogródki działkowe

3.07 od godz. 8:30 do 14:00 Cholerzyn Nr budynku 414

3.07 od godz. 10:00 do 17:00

Zelków ul. Sportowa, Piękna, Krzemieniec, Ojcowska, Bolechowice ul. Wolańska, Górska, Na Górach

4.07 od godz. 7:30 do 16:00 Pietrzejowice w kierunku Krakowa, Proszowic, Karniowa

5.07 od godz. 8:00 do 10:30 Brzezie ul. Osiedlowa, Parkowa, Kluczwody, Nad Potokiem, Źródlana

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Owczary: ul. Długa do 52, ul. Kasztanowa 14 i 18, ul. Wiśniowa 6, ul. Topolowa 74, ul. Spacerowa

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Polanka Hallera w kierunku Grabie 34 do 36, 86, 91, 104, 109, 133 oraz Gołuchowice 12, 17, 31, 31a, 33, 74, 81, 83, 115

5.07 od godz. 8:00 do 16:00

Zabierzów ul. Leśna 57, 59, 61, 63 oraz Studnia na Leśnej

5.07 od godz. 10:00 do 17:00 Wola Filipowska Ul: Cicha, Działkowa, Przy Działkowa, Tenczynek ul: Podgórska, Owocowa,

8.07 od godz. 8:00 do 12:00

Igołomia stacja trafo - kolonia "Raciborek"

8.07 od godz. 8:00 do 13:00 Brzezinka ul. Krakowska od Sportowej do Rudawy, Zachodnia, Widokowa

8.07 od godz. 8:00 do 17:00 Bolechowice ul. Nad Potokiem od Skotnickiej do Turystycznej, Turystyczna od Czyniec do Nad Potokiem oraz okolice w/w adresów

8.07 od godz. 10:00 do 13:00 Wrząsowice ulica Wąwozowa 2, 13 do 19, Kwiatowa 9 do 59 i 16 do 126, Bilówka, Ugorek 2 do 37.

8.07 od godz. 10:00 do 16:00 Sanka Od strony Zalasu i Frywałdu, oraz w rejonie Kółka Rolniczego i Alei Kasztanowej

9.07 od godz. 8:00 do 14:00 Brzezinka ul. Krakowska od Sportowej do Rudawy, Zachodnia, Widokowa

9.07 od godz. 8:00 do 17:00 Baranówka ul. Sympatyczna, Podgórska

9.07 od godz. 9:00 do 13:00

Rzeszotary ulica Zagrody 24.

9.07 od godz. 10:00 do 16:00 Brzezinka ul. Krakowska od Sportowej do Rudawy, Zachodnia, Widokowa

10.07 od godz. 8:00 do 17:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00 powiat limanowski w miejscowościach: Krasne-Lasocice osiedla: Łęg, Podgrobla, Sadzawki od strony Podgrobla, Słupie, budynek nr 106 i okolice

3.07 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Wilkowisko osiedla: Owsiana, Podlesie, część osiedla Kasprzyki od strony Podlesia i okoliczne.

3.07 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Zalesie, osiedla: Przychody, Wyrębiska Szczawskie i okolice

4.07 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Zalesie, osiedle Przychody i okolice

4.07 od godz. 8:00 do 17:00 budynki w okolicy granicy miejscowości: Stara Wieś, Lipowe oraz w Limanowej, ul. Piastowska i Starowiejska, od strony Starej Wsi wraz z przyległymi.

4.07 od godz. 9:00 do 14:30

w miejscowościach: Wysokie, osiedla: Wierzchowina, Nadole i okolice oraz Męcina od strony osiedla Wierzchowina

5.07 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Przyszowa osiedla: Szarówka, Górki i okolice

6.07 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Malarzówka, Pachutówka, Brzyzek, Głębiec i okolice

8.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Wysokie, osiedle Piekło w kierunku osiedla Okrąg i okolice

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Stara Wieś osiedla: Wiśnicz, Zagolców, Brzeg i okoliczne.

9.07 od godz. 9:00 do 14:30 w części miejscowości Kasinka Mała, osiedla: Cieże, Podgródek. i okolice

10.07 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Młynne, osiedla: Załpa, Zagrody i okolice

10.07 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Laskowa osiedla: Kurnasówka, Rozpite, budynki od osiedla Rozpite w kierunku Mordarki i okoliczne.

11.07 od godz. 9:00 do 14:30

w miejscowości Laskowa, od okolic osiedla Szlachcicówka w kierunku osiedla Równia, Łęg i miejscowości Jaworzna

16.07 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Łukowica osiedle Wielkówka oraz budynki w kierunku miejscowości Stronie.

17.07 od godz. 8:00 do 15:30 powiat miechowski Gmina Wolbrom,miejscowość Łobzów.

4.07 od godz. 7:00 do 14:00 powiat myślenicki Pcim obwód w górę kierunek las , centrum Pcimia , drogi głównej .

3.07 od godz. 8:00 do 12:00 Głogoczów kierunek Hotel

3.07 od godz. 8:00 do 10:00 Głogoczów kierunek Mogilany, wiadukt i las

3.07 od godz. 9:00 do 16:00 Głogoczów kierunek Hotel

3.07 od godz. 13:00 do 16:00 Krzyworzeka kampingi

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 Skomielna Czarna kierunek Bogdanówka

4.07 od godz. 9:00 do 16:00

Jawornik kierunek złącze kablowe - bud. na dz. 1498/9, 1498/9

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Jawornik kierunek Zakopianka

5.07 od godz. 8:00 do 9:30 Jawornik kierunek Zakopianka

5.07 od godz. 12:30 do 14:00 Głogoczów kierunek za rzekę, Krzyszkowice

8.07 od godz. 8:30 do 16:00 Brzączowice od stacji 33163 w kierunku Zakliczyna

8.07 od godz. 9:00 do 16:00

Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w części miejscowości Długołęka- Świerkla- okolice Kościoła, przysiółki: Brzeziny, Słocina

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna- Pagorki, od Szkoły do "góry" w kierunku Chodorowej

4.07 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Szczawnik- górna część, okolice cmentarza, od budynku nr 51B kolejno do budynku nr 67

4.07 od godz. 8:00 do 16:00 na granicy miejscowości: Podrzecze, Świniarsko- okolice firm: Natural Style, Freshmar, Wadoma, InterCOM, ViPlast, DPD

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Wola Kosnowa osiedla: Gębacze, Pyrdoły, Gromale od strony Gębaczy, budynki w kierunku miejscowości Kicznia i okoliczne

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Królowa Górna, budynek nr 185 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 9932, 25339

5.07 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Siołkowa, budynki numery: 529, 569- zasilane ze złącza kablowego nr 9320

5.07 od godz. 10:00 do 14:30 w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ulice: Latawcowa, Wilcze Doły, część Szczawnickiej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.07 od godz. 7:30 do 8:30

w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ulice: Bziniaki, Jeziory, Szerszeniówka, Łazarówka, Hale, Cichoniówka, Tromowa, Niewinna wraz z przyległymi

8.07 od godz. 7:30 do 18:30 w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ulice: Sucha Dolina, Obidza, Kosarzyska, Cerchla, Podbukowiec, Trześniowy Groń, Duchówka, Polanka, Błankowa, Szczawnicka od strony Kosarzysk, Rewałówka, Lyskowa, Świniarki, Werbówki, Zamakowisko, Zaczerczyk, Magóry, Zwór i okolice

8.07 od godz. 7:30 do 9:00

w części miejscowości Łabowa- okolice: stacji benzynowej, betoniarni, stolarni

8.07 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Świniarsko, osiedle Kamieniec- okolice firm: Termix, Świerczek

8.07 od godz. 8:00 do 12:00 na granicy miejscowości: Kurów, Dąbrowa, osiedle Góry w kierunku Woli Kurowskiej

8.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ulice: Latawcowa, Wilcze Doły, część Szczawnickiej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.07 od godz. 17:30 do 18:30

w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ulice: Sucha Dolina, Obidza, Kosarzyska, Cerchla, Podbukowiec, Trześniowy Groń, Duchówka, Polanka, Błankowa, Szczawnicka od strony Kosarzysk, Rewałówka, Lyskowa, Świniarki, Werbówki, Zamakowisko, Zaczerczyk, Magóry, Zwór i okolice

8.07 od godz. 17:30 do 19:00 w miejscowości Chełmiec, ulice: Gajowa, Łączna, Szafrańskiej, Zielona i Szeroka od strony Gajowej wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.07 od godz. 6:00 do 7:30 w miejscowości Biczyce Dolne, część ulicy Limanowskiej oraz ulic przyległych po obu stronach ulicy- okolice: Szkoły, Orlika, Firmy DK-PROF, Żabki, Piekarni Szubryt- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.07 od godz. 6:00 do 7:30 w miejscowości Paszyn, przysiółki: Podedwór, Przylasek i okolice

9.07 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowościach: Mszalnica, osiedla: Mrozy, Lipie, Pagórek oraz Cieniawa, od strony osiedla Lipie

9.07 od godz. 8:00 do 12:00

w części miejscowości Podegrodzie, przysiółki: Zapłocie, Łąkta, Góra Wieś, Święta Anna, i okolice

9.07 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Świniarsko budynki numery: 26, 71, 290, 529, 409, 654, 552, 390, 672, 801, 875 i okoliczne.

9.07 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Paszyn, przysiółki: Zagroda, Porębówka, Półanki i okolice

9.07 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Chełmiec, ulice: Gajowa, Łączna, Szafrańskiej, Zielona i Szeroka od strony Gajowej wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.07 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowości Biczyce Dolne, część ulicy Limanowskiej oraz ulic przyległych po obu stronach ulicy- okolice: Szkoły, Orlika, Firmy DK-PROF, Żabki, Piekarni Szubryt- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.07 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowości Paszyn, przysiółek Jodłowa Góra i okolice

10.07 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowościach: Mszalnica, osiedla: Podlesie, Chochole, Styrek Niźni oraz Paszyn od strony Mszalnicy, okolice Fermy Drobiu

10.07 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Biała Niżna, budynek nr 461- zasilany ze złącza kablowego nr 342

10.07 od godz. 12:00 do 15:30 na granicy miejscowości: Paszyn, Cieniawa, przysiółki: Góry, Na Górach, Grześka i okolice

11.07 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Muszyna, ulice: Ogrodowa, Podgórna wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

11.07 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Paszyn, przysiółki: Kuklów, Dział w kierunku przysiółka Dołki i okolice

11.07 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Muszyna, ulice: Ogrodowa, Podgórna wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

11.07 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Złockie, od okolic kościoła w kierunku Muszyny- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.07 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowości Muszyna, ulica Słoneczna, budynek nr 2 i sąsiednie

16.07 od godz. 8:30 do 11:30 w miejscowości Złockie, od okolic kościoła w kierunku Muszyny- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.07 od godz. 11:00 do 12:00

powiat nowotarski w miejscowości Orawka, role: Studzianki, Dziedzice, Szklarze i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

3.07 od godz. 8:00 do 8:30 w części miejscowości Harkabuz, od strony Podsarnia

3.07 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowościach: Jabłonka- wszystkie role wzdłuż ulicy Księdza Machaja, Orawka, role: Marchewki, Grapa i okolice

3.07 od godz. 8:30 do 9:30 w miejscowości Skawa, budynki numery: 384B, 384C i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 10182, 12286

3.07 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowościach: Jabłonka- wszystkie role wzdłuż ulicy Księdza Machaja, Orawka, role: Marchewki, Grapa i okolice

3.07 od godz. 13:30 do 14:30

w miejscowości Orawka, role: Studzianki, Dziedzice, Szklarze i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

3.07 od godz. 14:30 do 15:00 w Nowym Targu, ulice: Evry oraz Podhalańska, od strony Evry- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

4.07 od godz. 8:30 do 9:00 w Nowym Targu, ulice: Evry oraz Podhalańska, od strony Evry- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

4.07 od godz. 14:30 do 15:00 w miejscowościach: Krościenko nad Dunajcem, ulice: Kąty, Niwki, Potoczki, Jagiellońska, od strony ulicy Potoczki oraz Grywałd, ulica Palenicka, od strony ulicy Kąty i okolice

5.07 od godz. 8:30 do 10:00 w miejscowości Maruszyna, ulice: Ludźmierska, Wspólna, Kosy, i okolice

8.07 od godz. 8:00 do 18:00 w części miejscowości Nowy Targ, część ulicy Partyzantów, numery nieparzyste od 1 do 49B, parzyste od 6 do 48,

8.07 od godz. 8:30 do 14:00

w miejscowości Ponice, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 22941- okolice numeru 155

8.07 od godz. 8:30 do 15:00

w Rabce-Zdroju, ul. Na Banię, budynki numery: 43A, 43B- zasilane ze złącz kablowych numery: 4540, 6799

9.07 od godz. 8:30 do 15:30 w Nowym Targu, ul. Niwa, budynki numery: od 63 B do 63 D i od 64 A do 64 E oraz 107A, 115 i sąsiednie

10.07 od godz. 8:30 do 14:00 w Rabce-Zdroju, ul. Gilówka, od strony Rynku

10.07 od godz. 8:30 do 16:00 w Nowym Targu, ul. Niwa, od numeru 12 do 47I i sąsiednie

16.07 od godz. 8:30 do 14:00 powiat olkuski Olkusz ul. Jana Kantego od nr 1 do nr 29, Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 5, przedszkole nr 3

4.07 od godz. 8:00 do 11:00

powiat oświęcimski Przecieszyn ulica Topolowa, Sosnowa, Orzechowa, Długa, Wąska, Groblowa, Chabrowa

3.07 od godz. 8:00 do 15:00 Oświęcim ulica Fabryczna, Gospodarcza, Pod Borem, Nowa, Graniczna nr 59

4.07 od godz. 7:00 do 14:00 Oświęcim Ogródki Działkowe "Kamieniec", ulica Zajazdowa odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK6266, ZK6746, ZK6753, ZK3340, ZK0704

4.07 od godz. 8:00 do 15:00 Oświęcim ulica Ceglana, Kościelecka, Pod Olszyną, Zagrodowa, Krzemieńczyk - sieć napowietrzna

4.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grojec ulica Czajki od nr 16L do 38 i od 29 do 53B.

5.07 od godz. 8:00 do 11:00 Rajsko ulica Pszczyńska, Wilamowicka od nr 1 do 5A, Żołnierska

5.07 od godz. 8:00 do 15:00 Bielany ulica Kęcka, Spacerowa, Plebańska,

5.07 od godz. 8:00 do 16:00

Zaborze ulica Grojecka, Osiedlowa, Jezioro nr 1, 3, Pod Górką nr 1, 1A

8.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bulowice ulica Dębina, Jasna, Stara Droga, Leśna, Witkowska

8.07 od godz. 10:00 do 11:00 Głębowice ulica Zamkowa, Ogrodowa, Kwiatowa, Sportowa, Oświęcimska, , Plebańska, Kulturowa, Miodowa , Łazy, Wiśniowa.

9.07 od godz. 10:00 do 12:00 powiat proszowicki Karwin koło Firmy "Grin-Rol

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 Ostrów VII kierunek Janów

8.07 od godz. 8:00 do 12:00 Proszowice kierunek Biedronka i kierunek hodowla buraka

9.07 od godz. 7:30 do 17:00 Glew kolonia "Łesiska", "Podżydów"

10.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat suski Sucha Beskidzka Zasypnica osiedle Listwany, Pasierbiaki, Kubasiaki

3.07 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Wysoka, budynki numery: 301, 304 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 16519, 16520

4.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wieprzec osiedle Ocieczkowa, Jabconiowa

4.07 od godz. 9:00 do 13:00 Zawoja osiedle Pyciakowa, Buki, Franule, Wyśnia

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Łętownia, role: Jasionkowa, Bacowa, Szyszkowa i okolice

5.07 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Łętownia, rola Bacowa i okolice

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Łętownia, role: Jasionkowa, Bacowa, Szyszkowa i okolice

5.07 od godz. 15:00 do 16:00 Kojszówka osiedle Koskowa, Sycowa

10.07 od godz. 8:00 do 16:00 Żarnówka odbiorca zasilany ze Złącz Kablowego nr ZK-BBZ307311 osiedle Kutkówka.

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Skawica osiedle Oblica.

12.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tarnowski Lusławice rejon Dworku, Centrum Muzyki, ulica Lwowska od strony Dworku.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00

MIEJSCOWOŚĆ ZABAWA ZA MOSTEM

4.07 od godz. 8:00 do 16:00 MIEJSCOWOŚĆ ZABAWA - ZA MOSTEM.

4.07 od godz. 8:00 do 16:00 Odporyszów - ulice: Jana Pawła II, Żwiernik, Misjonarska, Księdza Szlęzaka, 3-go Maja, Akacjowa, Jana Wnęka, Krótka, Poprzeczna, Zarzecze, Żabieńska - okolice Cmentarza, Plac Kościelny

TRAK129 EF Odporyszów 1, TRAK130 EF Odporyszów 2, 5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Odporyszów - ul. Jana Pawła, Zwiernik, Misjonarska, Księdza Szlęzaka, 3-go Maja, Akacjowa, Jana Wnęka, Krótka, Poprzeczna, Zarzecze, Żabieńska - okolice Cmentarza, Plac Kościelny oraz Elektrownia Fotowoltaiczna Odporyszów 1 i 2 - TRAK129 i TRAK130.

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Żabno - ul. Warszawska, Kościuszki oraz Podlesie Dębowe od strony Żabna.

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tatrzański w miejscowości Zakopane, ul. Kościelna, od numeru 7 do 17 i sąsiednie

3.07 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowościach: Poronin, ulice: Kośne Hamry, Stasikówka, Gliczarów Górny, Biały Dunajec, ulice: Kościuszki, Skupniowa i okolice

3.07 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Czarna Góra, ul. Zagóra, od numeru 150 do 177

4.07 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowościach: Bukowina Tatrzańska, ulice: Kościuszki od numeru 182 do końca, Wierch Buńdowy, Wierch Olczański, Poronin, ulice: Kośne Hamry, Stasikówka, Gliczarów Górny, ulice: Rząski, Golocki i okolice

5.07 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Zakopane, ul. Makuszyńskiego, budynki numery: 7, 7A

8.07 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca, budynki numery: 10B i od 10D do 10I

8.07 od godz. 12:00 do 14:00

w miejscowości Czarna Góra, ul. Nadwodnia, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 12812- położony obok nr 171

9.07 od godz. 8:30 do 15:00

w części miejscowości Zakopane, ulica Braniewskiego, budynki, numery: od 1 do 3, oraz od 2a do 10.

9.07 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wadowicki Targanice ulica Francja

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 Stryszów okolice nr 219, 222, 224, 226, 228, 237, 234, 236, 242, 605, 240, 238, 210, 199, 200, 196, 613, 624, 201, 204, 206, 208

3.07 od godz. 9:00 do 17:00 Barwałd Górny okolice nr 160, 161, 363, 162A, 164, 226, 166

3.07 od godz. 9:00 do 17:00 Sosnowice ulica Sadowa, Dworska od Wadowickiej do Kopań, Wadowicka od Nowej do okolic numeru 20.

4.07 od godz. 8:30 do 15:00 Łękawica od Szkoły w kierunku Podedwora i okolicy cmentarza numery 326, 284, 26, 4,6,5, 1, 131, 274, 462, 339, 268, 200, 199, 195 i sąsiednie oraz za sklepem numery 327, 10, 294, 54, 56, 370, 57, 24 i sąsiednie

4.07 od godz. 9:00 do 13:00

Stryszów okolice budynków nr 520, 128, 121, 622, 475, 150, 602, 646, 120, 157, 159, 535, 161, 661, 153, 663, 151

5.07 od godz. 8:00 do 17:00 Chocznia ulica Główna nr 81, 83 i sąsiednie, Biała Droga od numerów 230, 265 i 234 do końca ulicy, Osiedle Pod Bliźniakami numery 45, 39, 38, 44, 41, 40 i 476 oraz sąsiednie

5.07 od godz. 8:30 do 14:00 Zagórnik ulica Biadasowska, Biadasów I

5.07 od godz. 10:00 do 12:00

Brzezinka ulica Legionistów, Podgórska, Francja.

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 Podolany okolice budynków nr 95, 22, 38, 19, 93, 16, 14, 15, 9, 109, 6, 4, 113A, 1, 18, 102, 98, 26, 28, 24, 31, 33, 36, 39, 42, 44, 103, 40, 63, 48 i sąsiednie oraz od numerów 114 i 112 wzdłuż torów PKP aż do granicy z Wolą Radziszowską

11.07 od godz. 9:00 do 14:00

Leńcze okolice nr 100, 101, 102 i 133C

11.07 od godz. 9:00 do 14:00 Leńcze okolice numerów 331, 350, 388X, 388, 185, 345, 279, 183, 288A, 180, 378, 321.

16.07 od godz. 8:30 do 14:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Niepołomice ul. Mikołaja Kopernika 2

3.07 od godz. 7:00 do 9:00 Niepołomice ul. Mikołaja Kopernika 2

3.07 od godz. 7:00 do 13:00

Zagórze w kier. Słomiróg, Słomiróg Staniątek, Słomiróg kier Staniątki

3.07 od godz. 8:00 do 16:00 Kłaj ul. Jana Wojasa, Zabierzowska, Grzybówka

4.07 od godz. 8:30 do 12:00 Brzezie ul. Jana Pawła II, Krótka, Dąbrowska, Kościelna ,Kmiecie, Św. Floriana

8.07 od godz. 8:00 do 14:00

Niepołomice ulica Boczna nr 18, 20, 30, 32

8.07 od godz. 12:00 do 15:00 Grodkowice ul. Polna ,Wiejska ,Karola Żeleńskiego

9.07 od godz. 8:00 do 14:00 NIEPOŁOMICE UL. BOCZNA NR.18, 20, 30, 32

9.07 od godz. 10:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

